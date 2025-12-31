„2026 a háborús döntés éve lesz!” – figyelmeztetett Orbán Viktor évzáró interjújában (VIDEÓ)

A Patrióták közösségének célja – emelte ki a miniszterelnök –, hogy a nemzeti szuverenitást visszaadjuk a tagállamoknak, Brüsszel birodalmi terjeszkedéseit visszanyessük, hogy ne egy hatalmi-birodalmi központ legyen.

Általában a békegazdaság korszakát akarjuk visszahozni Európában”

– mondta Orbán Viktor.

„Higgadtság, nyugalom, körültekintés és egyeztetés” – sorolta a belpolitikához, a kegyelmi ügyhöz visszakanyarodó kérdésre válaszolva a miniszterelnök. Mint kifejtette, ez azt jelenti, hogy a lehető legtöbb döntést a lehető legszéleskörűbb egyeztetés után kell meghozni.

Ha partizán-döntések születnek, mint például a kegyelmi ügyben, akkor annak messze ható következményei lehetnek, „ennyi a lecke” – emelte ki.

Beszélt arról is: nem szereti a „kockázatos kalandokat”, ehelyett azt tartja előnyösnek, ha világos az a néhány érték, amin az ország politikája áll. Magyarország ebből a szempontból – szögezte le – kivételesen stabil ország. Munkaalapú gazdasági rendszer, családokra épülő társadalmi rendszer – sorolta, hozzátéve: ezen a két pilléren áll ma a magyar élet, ezeket nem lehet feladni.

Itt nincsen migráció, gender vagy brüsszeli alávetettség – itt szuverenitás van, családbarát politika, teljesítményre épülő gazdaságpolitika, családok tisztelete van”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Abban bízunk, hogy a „rossz arcúak” mindig távoznak – utalt újabb riporteri kérdés nyomán a Fidesz személyzeti politikájára, egyúttal Magyar Péterre Orbán Viktor, aki szerint ez egy önreflexív folyamat. Mint kifejtette,

az önreflexió nem politikai-idológiai kérdés, ehelyett karakter kérdése, hogy milyen emberek alkotják azt a közösséget, amit kormánynak nevezünk.

A kérdés, hogy „tartod-e az irányt, a célt”, ami most éppen az, hogy kimaradjunk egy európai háborúból. „Ennél nehezebb és fontosabb célt nem is tudok elképzelni” – tette hozzá. Elmondta azt is: aki azt várja a kormánytól, hogy kormányzás helyett kampányoljon, „az nem jó dolgot akar”, az kárára lenne az országnak.

Az ellenzéki oldal éppen újraszervezte magát, ami véleménye szerint nem változott: személyi változás történt, de lényegi nem.

Azon az oldalon – figyelmeztetett a miniszterelnök – a brüsszeli utasításokat végrehajtani akaró erők vannak, akik elfogadják a brüsszeli migrációs paktumot, akik együtt mennek az európaiakkal a háborúba, és ha hadigazdálkodást követelnek Magyarországtól, azt végrehajtják.

A feladatom nem az – mondta –, hogy a kampányversenyfutásban részt vegyek, hanem hogy az országot abban az állapotban tartsam, hogy ki tudjon maradni a veszedelemből: háborúból, migrációból.

Arra kérek mandátumot a magyaroktól 2026-ban, hogy kimaradjunk az európai háborúból; azt kérem, abban erősítenek meg, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből

– tette hozzá.

A miniszterelnök úgy látja: hogy mi az aranykor és mi nem, azt a történészek döntik el, de itt és most a realitás, hogy 2026-ban arról kell dönteni, hogy csatlakozunk a brüsszeli „hajlandók” szövetségéhez, vagy kimaradunk a háborúból. Mert

a másik útvonal a hadigazdaság, a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, onnan Ukrajnába, Magyarországon pedig elszegényedés következik be.

A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egységes vezetése van, ez a legnagyobb versenyelőnye ma Magyarországnak a kormányfő megítélése szerint. Mint kifejtette: minden európai országhoz képest cselekvőképesebb kormánya van Magyarországnak.

Béke, béke, béke. Boldog új esztendőt!

– zárta a beszélgetést Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos