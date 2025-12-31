Ft
m1 - interjú orbán viktor

„2026 a háborús döntés éve lesz!” – figyelmeztetett Orbán Viktor évzáró interjújában (VIDEÓ)

2025. december 31. 12:57

Európa eldöntötte, hogy háborúba megy – fogalmazott a 2025-ös évet lezáró, értékelő interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország elég erős ország ahhoz, hogy ki tudjon maradni egy háborúból, ha kell, a teljes nyugati világgal vagy Brüsszellel szemben.

2025. december 31. 12:57
null

Az év utolsó napján értékelő interjút adott a köztelevíziónak Orbán Viktor miniszterelnök.

Az interjú kezdetén

 fontos, vízválasztó évnek

nevezte 2025-öt: például Donald Trump megnyerte a választást, „amihez lehetett reményeket fűzni”. Úgy fogalmazott Orbán Viktor: lehetett építeni arra, hogy az amerikai elnök maga mögé sodorja az európaiakat és véget vet az ukrán-orosz háborúnak. 

Mi is erre építettük a terveinket, amikor 2025-öt az áttörés évének gondoltuk”

– mondta. Azt reméltük, hogy „háborúból a békébe” átmegyünk, és hogy a magyar gazdaság a háborús blokkolás után ismét lendületet tud venni. De nem ez történt – szögezte le. Mint fogalmazott, 

kivételes helyzet, hogy az amerikaiak és az európaiak egy stratégiai jelentőségű ügyben, például egy európai háború ügyében ellentétes álláspontot foglalnak el.

Felidézte: az amerikai elnök kiadta a jelszót a háború befejezésére, mire az európaiak azt válaszolták, hogy nem, ezt a háborút ők folytatni akarják, akár az amerikaiak nélkül is. Adnak rá pénzt, fegyvert, katonát is. Sőt – emelte ki – 

Európa képes a teljes európai gazdaságot átszervezni hadigazdasággá.

Arra kellett a magyaroknak válaszolniuk a kormányfő szerint az idei évben: kimaradnak-e az európai háborús döntésből, és ha kell, nyíltan nemet is mondanak-e a manőverekre, amelyekkel be akarnak vonni bennünket a háborúba. 

A 2026-os parlamenti választáson azt kell majd eldönteni – hívta fel a figyelmet –, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez.

Ez a sorsdöntő kérdés; 

2026 a háborús döntés éve lesz”

 – foglalta össze Orbán Viktor.

Felidézte azt is: a Biden-kormányzat idején 

Washington és Brüsszel „együtt próbált bennünket belepréselni a háborúba” és az ukránokat segítő katonai szövetségbe,

és Magyarország akkor is ki tudott maradni. A tanulság az – szögezte le –, hogy még egyidejű amerikai és brüsszeli nyomásra is képes lehet egy ország arra, hogy kimaradjon, ha van belpolitikai stabilitása és politikai döntésképessége.

Az európaiak nemet mondtak a békére és igent a háborúra,

emiatt nekünk, magyaroknak mindent újra kellett kalibrálnunk, el kellett döntenünk, hogy ha nem a hadigazdálkodás, hanem a békegazdaság útvonalán haladunk, akkor az hogyan hajtható végre. Az EU hadigazdaságra való átállása – jelentette ki – veszteséget okoz a magyar gazdaságnak is, amelyek kiküszöbölésére hirdette meg a magyar kormány a konnektivitás politikáját. 

Orbán Viktor felemlítette a 11 százalékos béremelést, a magyar otthonteremtési programot, a 14. havi nyugdíjat, az édesanyák szja-mentességét, kiemelve azt is: 

az értékteremtésre épül a magyar gazdaság teljesítménye.

Felvetette: a 2026-os év nagy kérdése, hogy az a szembenállás, amit ma az Egyesült Államok és Európa között látunk, feloldódik-e azzal, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül is békét kötnek az oroszokkal.

Magyarország elég erős ország ahhoz – így, ahogy van –, hogy ki tudjon maradni egy háborúból, ha kell, a teljes nyugati világgal, vagy Brüsszellel szemben. 

Magyarországnak egy nagyon fontos döntést kell hoznia 2026-ban – erősítette meg –, azt, hogy betársulunk-e az európai-brüsszeli háborús stratégia mellé, vagy kimaradunk a háborúból.

Európában eldöntötték, hogy ők háborúba mennek – jelentette ki Orbán Viktor. 

Az európai vezetők tanácskozásai ma már inkább haditanácsokra hasonlítanak

– fogalmazott, egyre jobban megközelített szakadéknak nevezve a háborút.

Gulyás István NATO-val kapcsolatos riporteri felvetésére reagálva a kormányfő leszögezte: Magyarország a nyugati szövetségi rendszer része akar maradni, de azt szeretnénk, ha ez a szövetségi rendszer „a józan ész alapján hozná meg a politikai döntéseit; hogy

 úgy Brüsszelben, mint a NATO-központban értelmes döntések szülessenek”. 

A NATO-ban és Brüsszelben is „jobban állunk, mint korábban”, Brüsszelt előbb vagy utóbb el kell foglalni, azt kell elérni, hogy ott a békepárti erők többségre jussanak.

A Patrióták közösségének célja – emelte ki a miniszterelnök –, hogy a nemzeti szuverenitást visszaadjuk a tagállamoknak, Brüsszel birodalmi terjeszkedéseit visszanyessük, hogy ne egy hatalmi-birodalmi központ legyen. 

Általában a békegazdaság korszakát akarjuk visszahozni Európában”

 – mondta Orbán Viktor.

„Higgadtság, nyugalom, körültekintés és egyeztetés” – sorolta a belpolitikához, a kegyelmi ügyhöz visszakanyarodó kérdésre válaszolva a miniszterelnök. Mint kifejtette, ez azt jelenti, hogy a lehető legtöbb döntést a lehető legszéleskörűbb egyeztetés után kell meghozni. 

Ha partizán-döntések születnek, mint például a kegyelmi ügyben, akkor annak messze ható következményei lehetnek, „ennyi a lecke” – emelte ki.

Beszélt arról is: nem szereti a „kockázatos kalandokat”, ehelyett azt tartja előnyösnek, ha világos az a néhány érték, amin az ország politikája áll. Magyarország ebből a szempontból – szögezte le – kivételesen stabil ország. Munkaalapú gazdasági rendszer, családokra épülő társadalmi rendszer – sorolta, hozzátéve: ezen a két pilléren áll ma a magyar élet, ezeket nem lehet feladni. 

Itt nincsen migráció, gender vagy brüsszeli alávetettség – itt szuverenitás van, családbarát politika, teljesítményre épülő gazdaságpolitika, családok tisztelete van”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Abban bízunk, hogy a „rossz arcúak” mindig távoznak – utalt újabb riporteri kérdés nyomán a Fidesz személyzeti politikájára, egyúttal Magyar Péterre Orbán Viktor, aki szerint ez egy önreflexív folyamat. Mint kifejtette, 

az önreflexió nem politikai-idológiai kérdés, ehelyett karakter kérdése, hogy milyen emberek alkotják azt a közösséget, amit kormánynak nevezünk.

A kérdés, hogy „tartod-e az irányt, a célt”, ami most éppen az, hogy kimaradjunk egy európai háborúból. „Ennél nehezebb és fontosabb célt nem is tudok elképzelni” – tette hozzá. Elmondta azt is: aki azt várja a kormánytól, hogy kormányzás helyett kampányoljon, „az nem jó dolgot akar”, az kárára lenne az országnak. 

Az ellenzéki oldal éppen újraszervezte magát, ami véleménye szerint nem változott: személyi változás történt, de lényegi nem. 

Azon az oldalon – figyelmeztetett a miniszterelnök – a brüsszeli utasításokat végrehajtani akaró erők vannak, akik elfogadják a brüsszeli migrációs paktumot, akik együtt mennek az európaiakkal a háborúba, és ha hadigazdálkodást követelnek Magyarországtól, azt végrehajtják. 

A feladatom nem az – mondta –, hogy a kampányversenyfutásban részt vegyek, hanem hogy az országot abban az állapotban tartsam, hogy ki tudjon maradni a veszedelemből: háborúból, migrációból.

Arra kérek mandátumot a magyaroktól 2026-ban, hogy kimaradjunk az európai háborúból; azt kérem, abban erősítenek meg, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből

– tette hozzá.  

A miniszterelnök úgy látja: hogy mi az aranykor és mi nem, azt a történészek döntik el, de itt és most a realitás, hogy 2026-ban arról kell dönteni, hogy csatlakozunk a brüsszeli „hajlandók” szövetségéhez, vagy kimaradunk a háborúból. Mert 

a másik útvonal a hadigazdaság, a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, onnan Ukrajnába, Magyarországon pedig elszegényedés következik be.

A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egységes vezetése van, ez a legnagyobb versenyelőnye ma Magyarországnak a kormányfő megítélése szerint. Mint kifejtette: minden európai országhoz képest cselekvőképesebb kormánya van Magyarországnak.

Béke, béke, béke. Boldog új esztendőt!

 – zárta a beszélgetést Orbán Viktor. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

