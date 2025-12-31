Boldog új évet: Von der Leyenék politikai atombombával indítanák 2026-ot – Magyarországot is veszélybe sodornák

Megáll az ész: Brüsszel legfőbb újévi kívánsága Ukrajna EU-tagsága
Az Európai Unió a tervek szerint az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára időzítheti az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását.
Az Európai Unió a tervek szerint az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára időzítheti az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, amelynek célja, hogy tovább gyengítse Moszkva gazdasági mozgásterét és növelje a háború költségeit a Kreml számára – írja a Welt.
Brüsszeli diplomáciai források szerint az új csomag további utazási tilalmakat és vagyonbefagyasztásokat tartalmazna, emellett újabb korlátozások is várhatók az energia- és a bankszektorban.
Az egyik legérzékenyebb kérdés az orosz uránimport betiltása és annak az állami Roszatomnak a szankcionálása, amely a paksi atomerőmű új reaktorblokkjának építéséért is felelős.
Ezt több tagállam régóta sürgeti, ugyanakkor Franciaország és Belgium eddig ellenállt, elsősorban energetikai megfontolások miatt. Diplomáciai források szerint azonban alternatív beszállítók – például Kanada vagy Ausztrália – bevonása lehetséges lenne, igaz, magasabb költségek mellett.
A most készülő, jubileumi szankciós csomag politikai üzenete egyértelmű: az Európai Unió a háború elhúzódása ellenére sem kíván engedni a nyomásnak, és továbbra is gazdasági eszközökkel próbálja korlátozni Oroszország háborús képességeit.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP