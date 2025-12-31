Boldog új évet: Von der Leyenék politikai atombombával indítanák 2026-ot – Magyarországot is veszélybe sodornák

Az Európai Unió a tervek szerint az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára időzítheti az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, amelynek célja, hogy tovább gyengítse Moszkva gazdasági mozgásterét és növelje a háború költségeit a Kreml számára – írja a Welt.

Brüsszeli diplomáciai források szerint az új csomag további utazási tilalmakat és vagyonbefagyasztásokat tartalmazna, emellett újabb korlátozások is várhatók az energia- és a bankszektorban.