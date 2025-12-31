Megáll az ész: Brüsszel legfőbb újévi kívánsága Ukrajna EU-tagsága

Az EU vezetői 2026-ban a legfőbb céljaik közé helyezik Ukrajna mielőbbi európai uniós tagfelvételét; a következő év politikai vitáit ennek felgyorsítása fogja meghatározni – olvasható a Politico legújabb, Brussels Playbook hírlevelében. Mint a hírlevélben a körülményeket és az előzményeket illetően felidézik: Ukrajna EU-csatlakozása már a mostani béketárgyalások kezdetekor, például az eredeti 28 pontos amerikai javaslatban is előkerült. A későbbi tervezetek már a 2027-es dátumot is megjelenítették,

a legújabb dokumentum pedig egy meghatározott ütemterv szerint tervezi Ukrajna EU-tagságát.

Ukrajna tagságának béketervbe való beépítése a Politico szerint is az egyetlen politikai szempontból keresztülvihető módja annak, hogy 2026-ban előrelépés történjen az ügyben –