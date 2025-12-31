Ft
ursula von der leyen brüsszel politico ukrajna európai bizottság

Megáll az ész: Brüsszel legfőbb újévi kívánsága Ukrajna EU-tagsága

2025. december 31. 15:23

Természetesen minderről a Politico ír.

2025. december 31. 15:23
null

Az EU vezetői 2026-ban a legfőbb céljaik közé helyezik Ukrajna mielőbbi európai uniós tagfelvételét; a következő év politikai vitáit ennek felgyorsítása fogja meghatározni – olvasható a Politico legújabb, Brussels Playbook hírlevelében. Mint a hírlevélben a körülményeket és az előzményeket illetően felidézik: Ukrajna EU-csatlakozása már a mostani béketárgyalások kezdetekor, például az eredeti 28 pontos amerikai javaslatban is előkerült. A későbbi tervezetek már a 2027-es dátumot is megjelenítették, 

a legújabb dokumentum pedig egy meghatározott ütemterv szerint tervezi Ukrajna EU-tagságát.

Ukrajna tagságának béketervbe való beépítése a Politico szerint is az egyetlen politikai szempontból keresztülvihető módja annak, hogy 2026-ban előrelépés történjen az ügyben – 

így ez bizonyos értelemben Brüsszel stratégiai szempontból legerősebb újévi fogadalma”.

A lap felidézi azt is, hogy

 Magyarország vétója megakadályozta már Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak első lépését is.

Megjegyzik azt is: az „ambiciózus cél”, hogy a tárgyalások 2028-ra lezáruljanak, egyre elérhetetlenebbnek tűnik. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azonban nem adja fel: amint azt újévi üzenete is sugallja, 

szerinte Ukrajna EU-tagságának útját a békeszerződés minden változatába be kell építeni. 

Ukrajna gyorsított EU-integrációja tehát annak ellenére napirenden marad, hogy a csatlakozási tárgyalások akadoznak, és hogy nem oldódtak meg Ukrajna jogállamisággal, a gazdasági és biztonsági kockázatokkal kapcsolatos problémái.

A magyar miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs Politico-hírlevéllel kapcsolatos bejegyzésében azt írja: 

A magyar emberek egyértelmű döntést hoztak idén: nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását. 2026-ban sem fogjuk hagyni, hogy Brüsszel a magyar kárára, a magyarok feje fölött döntsön!” 

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

