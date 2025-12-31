Megáll az ész: Brüsszel legfőbb újévi kívánsága Ukrajna EU-tagsága

Megkapta a vészjelzést Magyarország: Ukrajnában ülnek össze az uniós vezetők – mindenáron megkerülnék Orbán vétóját
Alternatív megoldásokat keresnek a magyar vétó kikerülésére.
Természetesen minderről a Politico ír.
Az EU vezetői 2026-ban a legfőbb céljaik közé helyezik Ukrajna mielőbbi európai uniós tagfelvételét; a következő év politikai vitáit ennek felgyorsítása fogja meghatározni – olvasható a Politico legújabb, Brussels Playbook hírlevelében. Mint a hírlevélben a körülményeket és az előzményeket illetően felidézik: Ukrajna EU-csatlakozása már a mostani béketárgyalások kezdetekor, például az eredeti 28 pontos amerikai javaslatban is előkerült. A későbbi tervezetek már a 2027-es dátumot is megjelenítették,
a legújabb dokumentum pedig egy meghatározott ütemterv szerint tervezi Ukrajna EU-tagságát.
Ukrajna tagságának béketervbe való beépítése a Politico szerint is az egyetlen politikai szempontból keresztülvihető módja annak, hogy 2026-ban előrelépés történjen az ügyben –
így ez bizonyos értelemben Brüsszel stratégiai szempontból legerősebb újévi fogadalma”.
A lap felidézi azt is, hogy
Magyarország vétója megakadályozta már Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak első lépését is.
Ezt is ajánljuk a témában
Alternatív megoldásokat keresnek a magyar vétó kikerülésére.
Megjegyzik azt is: az „ambiciózus cél”, hogy a tárgyalások 2028-ra lezáruljanak, egyre elérhetetlenebbnek tűnik. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azonban nem adja fel: amint azt újévi üzenete is sugallja,
szerinte Ukrajna EU-tagságának útját a békeszerződés minden változatába be kell építeni.
Ukrajna gyorsított EU-integrációja tehát annak ellenére napirenden marad, hogy a csatlakozási tárgyalások akadoznak, és hogy nem oldódtak meg Ukrajna jogállamisággal, a gazdasági és biztonsági kockázatokkal kapcsolatos problémái.
A magyar miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs Politico-hírlevéllel kapcsolatos bejegyzésében azt írja:
A magyar emberek egyértelmű döntést hoztak idén: nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását. 2026-ban sem fogjuk hagyni, hogy Brüsszel a magyar kárára, a magyarok feje fölött döntsön!”
Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP