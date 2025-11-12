Megkapta a vészjelzést Magyarország: Ukrajnában ülnek össze az uniós vezetők – mindenáron megkerülnék Orbán vétóját

Az EU-tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei decemberben Lvivben tartanak informális csúcstalálkozót, hogy támogassák Ukrajna EU-csatlakozási törekvéseit – írja a Politico.

A találkozó célja, hogy politikai üzenetet küldjön az ukrán integráció mellett, miközben Orbán Viktor magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését.

Az uniós vezetők alternatív megoldásokat keresnek a magyar vétó kikerülésére;

jelenleg az úgynevezett „frontloading” módszerrel segítenék Ukrajnát és Moldovát további reformok végrehajtásában formális jóváhagyás nélkül. Orbán Viktorra 2026-ig választási kihívás vár Magyar Péter EU-párti ellenzéki politikus részéről.