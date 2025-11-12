Ft
vétó Ukrajna Brüsszel Magyarország Orbán Viktor Európai Unió Lviv

Megkapta a vészjelzést Magyarország: Ukrajnában ülnek össze az uniós vezetők – mindenáron megkerülnék Orbán vétóját

2025. november 12. 18:00

Alternatív megoldásokat keresnek a magyar vétó kikerülésére.

2025. november 12. 18:00
null

Az EU-tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei decemberben Lvivben tartanak informális csúcstalálkozót, hogy támogassák Ukrajna EU-csatlakozási törekvéseit – írja a Politico.

A találkozó célja, hogy politikai üzenetet küldjön az ukrán integráció mellett, miközben Orbán Viktor magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését.

Az uniós vezetők alternatív megoldásokat keresnek a magyar vétó kikerülésére;

jelenleg az úgynevezett „frontloading” módszerrel segítenék Ukrajnát és Moldovát további reformok végrehajtásában formális jóváhagyás nélkül. Orbán Viktorra 2026-ig választási kihívás vár Magyar Péter EU-párti ellenzéki politikus részéről.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: JOHN THYS / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

SzaboGeza
2025. november 12. 19:44
Orbán Viktort nem tudják megkerülni!!!! Ha bele feszülnek akkor sem fog menni nélküle!!!:)))
polárüveg
2025. november 12. 19:29
Lázasan keresik az alternatív megoldást, hogy hogyan tudnák Ukrajna kedvéért úgy szétverni az EU-t, hogy a saját alapszabályszegő szétverésüket Orbánra lehessen fogni. Mert az évszakok változnak, de az nem, hogy mindenért az Orbánt kell hibáztatni. Szerintük. Azután jön Trump, és az asztalra csap: game over!
Hoked_ly
2025. november 12. 19:27
Nagyon gonosz vagyok ha azt kívánom, hogy az orosz a közösülés idején szórja meg Lembergben őket egy pár tűzijáték rakétával? Nagy könnyebbség lenne utána az Ejunak is!
plptyang
2025. november 12. 19:27
Felvetődik egy kérdés. Miért ne szavazhatna Ukrajna EU csatlakozásáról Európa szavazásra jogosult népe? Miért pár önjelölt, alkalmatlan, korrupt, amerikai ügynök dönt helyettünk? Tisztázni kell végre, miért az amerikai háttérhatalom irányítja az európai kontinenst? Mikor ébred fel végre ez a sakkban tartott, megzsarolt, többszörösen megalázott nép? Egy vezető van, Orbán Viktor, aki mer cselekedni értünk. Hajrá!!!
