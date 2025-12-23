Ft
12. 23.
kedd
Véget ért a kormányülés – így készülnek az ünnepre a politikusok (VIDEÓ)

Véget ért a kormányülés – így készülnek az ünnepre a politikusok (VIDEÓ)

2025. december 23. 15:17

Bevallották a kormánytagok, hogy állnak a karácsonyi készülődéssel.

2025. december 23. 15:17
null

A kormányülést követően a résztvevők valamennyien elárulták kérdésre válaszolva, hogy állnak odahaza a karácsonyi készülődéssel. 

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy nem tudja, van-e olyan érzése az embernek, hogy minden megvan karácsonyra. Épp ezért ő mindig tartalékol előre egy kis csokit, egy-egy könyv mindig akad. 

Ha az ember valamit elhibázott, akkor kipótolja”

 – jegyezte meg a kormányfő.

Hankó Balázs miniszter őszintén bevallotta, hogy nála sincs meg minden holnapra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója pedig elárulta, hogy semmi nincs még meg igazából. Közben a felesége is követeli, hogy érjen haza, de kormányfő erről máshogy gondolkozik, így próbál „lavírozni” a két erő között.

Lázár János építési és közlekedési miniszter azt felelte, hogy ezt a felesége és a gyerekei tudják, ő még nincs meg. Vitályos Eszter kormányszóvivő ugyanakkor örömmel újságolta, hogy már csak egy pulykaragulevest kell összedobnia, de nagyjából készen áll az ünnepre. De hasonlóan jó hírekkel szolgált Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter is. Náluk már minden megvan

De kiderült, hogy Bóka Jánoséknál messze még a vége, Szalay-Bobrovniczky Kristóféknál, illetve Tuzson Bencééknél még hiányzik néhány ajándék. Míg Lantos Csaba és Nagy István minisztereknél jóformán csak a karácsonyfa feldíszítése hibádzik az ünnepi idillből.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 23. 16:05 Szerkesztve
A videóban a harmadik manyusnak csubakkának akinek a felesége valamilyen rejtélyes okból hazavárja hogy hívják?Csubakkáné?🤣🤣🤣😁💋💋💋💋
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 23. 16:01 Szerkesztve
Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy nem tudja, van-e olyan érzése az embernek, hogy minden megvan karácsonyra. Épp ezért ő mindig tartalékol előre egy kis csokit, egy-egy könyv mindig akad. " Hiszen mint adóbevallásából megtudtuk, csak 5 milla magtakarítása van csajával egy számlán.Takarékos ember nem kétséges,igaz minden magyar családnak 14 milla megtakarítása van.Nincs mese ő a kivétel.😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
