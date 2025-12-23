Véget ért a kormányülés – így készülnek az ünnepre a politikusok (VIDEÓ)

Hankó Balázs miniszter őszintén bevallotta, hogy nála sincs meg minden holnapra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója pedig elárulta, hogy semmi nincs még meg igazából. Közben a felesége is követeli, hogy érjen haza, de kormányfő erről máshogy gondolkozik, így próbál „lavírozni” a két erő között.

Lázár János építési és közlekedési miniszter azt felelte, hogy ezt a felesége és a gyerekei tudják, ő még nincs meg. Vitályos Eszter kormányszóvivő ugyanakkor örömmel újságolta, hogy már csak egy pulykaragulevest kell összedobnia, de nagyjából készen áll az ünnepre. De hasonlóan jó hírekkel szolgált Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter is. Náluk már minden megvan

De kiderült, hogy Bóka Jánoséknál messze még a vége, Szalay-Bobrovniczky Kristóféknál, illetve Tuzson Bencééknél még hiányzik néhány ajándék. Míg Lantos Csaba és Nagy István minisztereknél jóformán csak a karácsonyfa feldíszítése hibádzik az ünnepi idillből.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: