A kormány bejelentette, hogy meg lehet-e tartani az áprilisi választásokat Magyarországon

– fogalmazott Gulyás, majd ezután kitért az energetikai helyzetre is. Kiemelte, hogy a magyar kőolajvezetéket semmiféle kár nem érte. A vezeték mellett egy tárolóegységet ért orosz dróntámadás csupán néhány napos javítást igényelt, és a Molt az ukrán fél időben tájékoztatta.

„Az egész háborút elítéljük, a háború elindítását is elítéljük, és az energiahálózatot érintő támadásokat is elítéljük, különösen, ha a magyarokat érinti. De itt nem az orosz támadás miatt nem érkezik olaj” – szögezte le a miniszter.

A tájékoztatás egyértelművé tette: Magyarország stabilan készül az áprilisi választásokra, miközben az energiabiztonságot is folyamatosan biztosítja.

Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt/MTI