A kormány bejelentette, hogy meg lehet-e tartani az áprilisi választásokat Magyarországon

Az utóbbi 36 év talán legizgalmasabb kampányidőszaka lesz ez – szakértőket kérdeztünk
Kikerültek a plakátok, jönnek a televíziós és internetes reklámok; szakértők segítségével mutatjuk be, miért is egyedi az idei voksolást megelőző ötven nap.
Zelenszkijék mindent elkövetnek, hogy megfúrják a magyar választásokat, de Magyarország nem kényszerül térdre.
Gulyás Gergely a csütörtök délelőtt tartott Kormányinfón megerősítette, hogy Magyarországon az áprilisi választásokat zavartalanul meg lehet tartani, a szükségállapot lehetősége egyáltalán nem merült fel.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a magyar–ukrán helyzetről tájékoztatták az amerikai adminisztrációt, Szijjártó Péter pedig a héten Washingtonban járt.
Hogy Zelenszkij elnök kire milyen mértékben hallgat, vannak kétségeim. Egy biztos: ma az amerikai elnök a gyors békemegállapodás mellett áll ki, viszont Ukrajna inkább Brüsszellel szövetséges, és amit tesznek, abból a háború meghosszabbítása következik”
– fogalmazott Gulyás, majd ezután kitért az energetikai helyzetre is. Kiemelte, hogy a magyar kőolajvezetéket semmiféle kár nem érte. A vezeték mellett egy tárolóegységet ért orosz dróntámadás csupán néhány napos javítást igényelt, és a Molt az ukrán fél időben tájékoztatta.
„Az egész háborút elítéljük, a háború elindítását is elítéljük, és az energiahálózatot érintő támadásokat is elítéljük, különösen, ha a magyarokat érinti. De itt nem az orosz támadás miatt nem érkezik olaj” – szögezte le a miniszter.
A tájékoztatás egyértelművé tette: Magyarország stabilan készül az áprilisi választásokra, miközben az energiabiztonságot is folyamatosan biztosítja.
