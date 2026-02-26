Ft
A kormány bejelentette, hogy meg lehet-e tartani az áprilisi választásokat Magyarországon

2026. február 26. 13:54

Zelenszkijék mindent elkövetnek, hogy megfúrják a magyar választásokat, de Magyarország nem kényszerül térdre.

2026. február 26. 13:54
null

Gulyás Gergely a csütörtök délelőtt tartott Kormányinfón megerősítette, hogy Magyarországon az áprilisi választásokat zavartalanul meg lehet tartani, a szükségállapot lehetősége egyáltalán nem merült fel.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a magyar–ukrán helyzetről tájékoztatták az amerikai adminisztrációt, Szijjártó Péter pedig a héten Washingtonban járt. 

Hogy Zelenszkij elnök kire milyen mértékben hallgat, vannak kétségeim. Egy biztos: ma az amerikai elnök a gyors békemegállapodás mellett áll ki, viszont Ukrajna inkább Brüsszellel szövetséges, és amit tesznek, abból a háború meghosszabbítása következik” 

– fogalmazott Gulyás, majd ezután kitért az energetikai helyzetre is. Kiemelte, hogy a magyar kőolajvezetéket semmiféle kár nem érte. A vezeték mellett egy tárolóegységet ért orosz dróntámadás csupán néhány napos javítást igényelt, és a Molt az ukrán fél időben tájékoztatta.

Az egész háborút elítéljük, a háború elindítását is elítéljük, és az energiahálózatot érintő támadásokat is elítéljük, különösen, ha a magyarokat érinti. De itt nem az orosz támadás miatt nem érkezik olaj” – szögezte le a miniszter.

A tájékoztatás egyértelművé tette: Magyarország stabilan készül az áprilisi választásokra, miközben az energiabiztonságot is folyamatosan biztosítja.

Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt/MTI

