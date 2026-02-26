Újabb ország térdelt le Ukrajnának – Zelenszkijnek megint sikerült megsajnáltatnia magát
Irgalmatlan mennyiségű üzemanyag szállítását vállalták be a litvánok.
Két napja tűnt el egy beregszászi magyar férfi, aki mentesítve volt a katonai szolgálat alól.
Egy kárpátaljai bejegyzés szerint újabb magyar ajkú fiatalt ragadhattak el a toborzók Ukrajnában. A beszámoló alapján a 1994-es születésű Balogh Lajossal 48 órája nem tudják felvenni a kapcsolatot, mobiltelefonját elvették. A család állítása szerint a férfi mentesítve volt a katonai szolgálat alól, mivel a beregszászi vízellátásban dolgozott, és érvényes felmentése volt az év végéig.
A közösségi médiában terjedő információk szerint a fiatalembert annak ellenére vihették el, hogy munkája a helyi infrastruktúra működéséhez volt kulcsfontosságú. A történet ismét ráirányítja a figyelmet a kárpátaljai magyar közösséget érintő mozgósítási gyakorlatokra, amelyekről az elmúlt időszakban több aggasztó beszámoló is napvilágot látott.
Miközben Brüsszelben és több európai fővárosban gyakran hangoztatják, hogy a háborús veszély nem jelent közvetlen fenyegetést az Európai Unió területére, a kárpátaljai magyar családok mindennapjai mást mutatnak. A beszámolók szerint a mozgósítás sokszor váratlanul, kemény eszközökkel történik, és még azokat sem mindig kíméli, akik hivatalos felmentéssel rendelkeznek.
A mostani eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, hivatalos ukrán közlés nem jelent meg az üggyel kapcsolatban.
Nyitókép forrása:HENRY NICHOLLS / AFP