háború Brüsszel sorozás Magyar Péter kárpátalja veszély

Szörnyű: újabb magyar fiatalt rabolhattak el ukrán toborzók Kárpátalján

2026. február 26. 15:05

Két napja tűnt el egy beregszászi magyar férfi, aki mentesítve volt a katonai szolgálat alól.

2026. február 26. 15:05
null

Egy kárpátaljai bejegyzés szerint újabb magyar ajkú fiatalt ragadhattak el a toborzók Ukrajnában. A beszámoló alapján a 1994-es születésű Balogh Lajossal 48 órája nem tudják felvenni a kapcsolatot, mobiltelefonját elvették. A család állítása szerint a férfi mentesítve volt a katonai szolgálat alól, mivel a beregszászi vízellátásban dolgozott, és érvényes felmentése volt az év végéig.

A közösségi médiában terjedő információk szerint a fiatalembert annak ellenére vihették el, hogy munkája a helyi infrastruktúra működéséhez volt kulcsfontosságú. A történet ismét ráirányítja a figyelmet a kárpátaljai magyar közösséget érintő mozgósítási gyakorlatokra, amelyekről az elmúlt időszakban több aggasztó beszámoló is napvilágot látott.

Miközben Brüsszelben és több európai fővárosban gyakran hangoztatják, hogy a háborús veszély nem jelent közvetlen fenyegetést az Európai Unió területére, a kárpátaljai magyar családok mindennapjai mást mutatnak. A beszámolók szerint a mozgósítás sokszor váratlanul, kemény eszközökkel történik, és még azokat sem mindig kíméli, akik hivatalos felmentéssel rendelkeznek.

A mostani eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, hivatalos ukrán közlés nem jelent meg az üggyel kapcsolatban. 

Nyitókép forrása:HENRY NICHOLLS / AFP

