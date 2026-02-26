Szörnyű: újabb magyar fiatalt rabolhattak el ukrán toborzók Kárpátalján

Miközben Brüsszelben és több európai fővárosban gyakran hangoztatják, hogy a háborús veszély nem jelent közvetlen fenyegetést az Európai Unió területére, a kárpátaljai magyar családok mindennapjai mást mutatnak. A beszámolók szerint a mozgósítás sokszor váratlanul, kemény eszközökkel történik, és még azokat sem mindig kíméli, akik hivatalos felmentéssel rendelkeznek.

A mostani eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, hivatalos ukrán közlés nem jelent meg az üggyel kapcsolatban.

Nyitókép forrása:HENRY NICHOLLS / AFP