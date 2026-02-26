Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
üzemanyag Ukrajna Litvánia

Újabb ország térdelt le Ukrajnának – Zelenszkijnek megint sikerült megsajnáltatnia magát

2026. február 26. 14:24

Irgalmatlan mennyiségű üzemanyag szállítását vállalták be a litvánok.

2026. február 26. 14:24
null

Ukrajna állami olaj- és gázipari vállalata, a Naftogaz első alkalommal szállít amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) az országba a litvániai Klaipéda terminálon keresztül. A lépésre azért volt szükség, mert Oroszország fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra – erőművek és gáztermelő létesítmények – elleni támadásokat, így Kijev növelni kényszerült az importot – írja a VG.

Ukrajna eddig vezetéken Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországból vásárolt gázt, amerikai LNG pedig lengyel és görög terminálokon át érkezett. Most Litvánia is új importútvonallá vált.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Naftogaz közlése szerint a litván állami tulajdonú Ignitis Csoport együttműködésével 90 millió köbméter amerikai LNG szállítását biztosították, amely az RBC Ukraine beszámolója szerint március végéig érkezik meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Denisz Smihal miniszterelnök az X-en azt írta: az új útvonal az ellátás diverzifikálását szolgálja, és Oroszország „energiaterrorja” közepette minden alternatív beszerzési lehetőség biztonsági jelentőségű.

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
•••
2026. február 26. 15:43 Szerkesztve
canadian-deplorablehexahelicene 2026. február 26. 15:33 A kurva tiszás anyád Kurva tiszás a te kurva anyád. Bazmeg 15000 km-ről kurva nagy a pofád, ide írogatsz a kibaszott kanadai háttérországodból, osztod az észt nekünk magyaroknak, naponta kanadai foteledből a tetves kurva anyád se szól rád, böfögsz egyet azt zabálod a hamburgert colával, közbe uszítani kommentelsz ide a messzi kanadai távolról a megveszekedett tetves kurva anyádat bazmeg te kis genyó retek geciláda.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 26. 15:43
Zselenszkij és bandája terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
Válasz erre
0
0
timurida
2026. február 26. 15:37
canadian-deplorable 2026. február 26. 14:30 Ahha. Tehát a konfliktus gyökere nem a Lengyel-Litván Unió több évszázados harca Oroszország ellen... Értem. Moszkvát sem foglalták el 1610-ben, kihasználva az orosz belső harcokat. Mint ahogy a svédek sem nagyhatalmi törekvéseik miatt háborúztak az oroszokkal a XVII-XVIII században. Igazából az a helyzet, hogy a baltiak és a skandinávok is folyamatosan nekimentek az oroszoknak, mert minkét államalakulat a maga korában nagyhatalom volt. Ezek a kibékíthetetlen ellentétek az elmúlt évszázadok miatt alakultak ki. Primitív oroszgyűlölő vagy, akinek csak a cipőjének a sarka lóg ki a nyugat seggéből. Semmivel, egyetlen paraszthajszállal sem különb a nyugat az oroszoknál. Minimum pariban vannak, de élek a gyanúperrel hogy az imádott nyugatod sokkal nagyobb tömeggyilkos. A kommunizmussal meg ne gyere. Azt is a németek találták ki, az olaszok, a franciák és a spanyolok a mai napig szerelmesek a szélsőbaloldalba.
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
•••
2026. február 26. 15:35 Szerkesztve
Hihetetlen, hogy amint határon kívüli magyarokról van szó, a magukat fideszesnek hazudozó büdös patkányok is azonnal kitagadják határon kívül élő honfitársaitokat. Lást a hexahelicene nevű álfideszes, de igazából szívvel-lélekkel tiszás patkány.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!