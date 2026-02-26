Újabb ország térdelt le Ukrajnának – Zelenszkijnek megint sikerült megsajnáltatnia magát

Az ukrán miniszter Magyarországot tette felelőssé az Ukrajnát ért orosz rakétatámadásokért – nyílt uszításba kezdett hazánk ellen Zelenszkij embere
Irgalmatlan mennyiségű üzemanyag szállítását vállalták be a litvánok.
Ukrajna állami olaj- és gázipari vállalata, a Naftogaz első alkalommal szállít amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) az országba a litvániai Klaipéda terminálon keresztül. A lépésre azért volt szükség, mert Oroszország fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra – erőművek és gáztermelő létesítmények – elleni támadásokat, így Kijev növelni kényszerült az importot – írja a VG.
Ukrajna eddig vezetéken Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországból vásárolt gázt, amerikai LNG pedig lengyel és görög terminálokon át érkezett. Most Litvánia is új importútvonallá vált.
A Naftogaz közlése szerint a litván állami tulajdonú Ignitis Csoport együttműködésével 90 millió köbméter amerikai LNG szállítását biztosították, amely az RBC Ukraine beszámolója szerint március végéig érkezik meg.
Denisz Smihal miniszterelnök az X-en azt írta: az új útvonal az ellátás diverzifikálását szolgálja, és Oroszország „energiaterrorja” közepette minden alternatív beszerzési lehetőség biztonsági jelentőségű.
