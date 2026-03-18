Politico: Orbán Viktor határozottsága célba ért, Ukrajna térdre kényszerül Magyarország ellen

A podcast szerint az EU most jelentős lépést tett annak érdekében, hogy visszanyerje Orbán Viktor támogatását. Ukrajna ugyanis beleegyezett abba, hogy együttműködik az unióval, és engedélyezi egy közös misszió kiküldését a vezeték állapotának felmérésére és javítására.

Ez komoly fordulat, hiszen korábban az ukrán fél azt állította, nincs kapcsolat a vezeték ügye és az uniós finanszírozás között. Most azonban – a pénzügyi támogatás érdekében – mégis hajlandó lépni.

A beszélgetésben elhangzott, hogy az EU számára kulcsfontosságú lenne a megállapodás, különösen a közelgő csúcstalálkozó előtt. Ugyanakkor még mindig bizonytalan, hogy sikerül-e időben áttörést elérni.

A műsorban arra is utaltak, hogy Orbán Viktor következetes fellépése olyan helyzetet teremtett, amelyben Brüsszelnek és Kijevnek is alkalmazkodnia kellett.

A magyar álláspont így nemcsak vitát váltott ki, hanem konkrét lépésekre is ösztönözte a feleket. Az sem kizárt, hogy a végső döntés csak a későbbi, választások utáni időszakban születik meg, de az már most látható, hogy a magyar kormány által felvetett szempontok megkerülhetetlenné váltak az európai tárgyalások során.