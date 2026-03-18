03. 18.
szerda
03. 18.
szerda
Brüsszel Ukrajna Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor

Politico: Orbán Viktor határozottsága célba ért, Ukrajna térdre kényszerül Magyarország ellen

2026. március 18. 15:42

Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, hogy megoldást találjanak az Ukrajnának szánt hitel körüli vitára. A patthelyzet középpontjában Orbán Viktor áll, aki a magyar energiaellátás biztonságát helyezte előtérbe. Most úgy tűnik, Kijev kénytelen volt alkalmazkodni a feltételekhez.

Az Európai Unió vezetői újra próbálnak megállapodásra jutni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében, ám a folyamatot hónapok óta meghatározza Orbán Viktor határozott álláspontja. A Politico podcastjében arról beszélgetett a két műsorvezető, hogy Orbán Viktor addig nem hajlandó támogatni az Ukrajnának szánt finanszírozást, amíg nem rendeződik a Barátság kőolajvezeték helyzete.

A műsorban elhangzott, hogy ez a vezeték kulcsfontosságú Magyarország számára, hiszen olcsó orosz olajat szállít az országba. A januári dróntámadások óta azonban nem működik, és Ukrajna nem tett eleget a helyreállítás érdekében.

A podcast szerint az EU most jelentős lépést tett annak érdekében, hogy visszanyerje Orbán Viktor támogatását. Ukrajna ugyanis beleegyezett abba, hogy együttműködik az unióval, és engedélyezi egy közös misszió kiküldését a vezeték állapotának felmérésére és javítására.

Ez komoly fordulat, hiszen korábban az ukrán fél azt állította, nincs kapcsolat a vezeték ügye és az uniós finanszírozás között. Most azonban – a pénzügyi támogatás érdekében – mégis hajlandó lépni.

A beszélgetésben elhangzott, hogy az EU számára kulcsfontosságú lenne a megállapodás, különösen a közelgő csúcstalálkozó előtt. Ugyanakkor még mindig bizonytalan, hogy sikerül-e időben áttörést elérni.

A műsorban arra is utaltak, hogy Orbán Viktor következetes fellépése olyan helyzetet teremtett, amelyben Brüsszelnek és Kijevnek is alkalmazkodnia kellett. 

A magyar álláspont így nemcsak vitát váltott ki, hanem konkrét lépésekre is ösztönözte a feleket. Az sem kizárt, hogy a végső döntés csak a későbbi, választások utáni időszakban születik meg, de az már most látható, hogy a magyar kormány által felvetett szempontok megkerülhetetlenné váltak az európai tárgyalások során.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 18. 17:14
Nem olyan nehéz kijátszani azt az Orbánt. Megnyitják a vezetéket, amíg megszavazza a hitelt. Aztán megint elzárják és akkor már Orbán nem fog tudni a hitellel zsarolni.
Okostolyas
2026. március 18. 17:14
Ha van elég tartalékunk még ha rá is fizetünk szerintem el kéne ezt még huzni 2-3 hónapig. Hátha akkor végre az ukránok könyörögnének, hogy menjünk már megnézni, hogy minden rendben van a cső korül.
pandalala
2026. március 18. 17:03
barácccság
hexahelicene
2026. március 18. 16:46
Már mindenki tudja, hogy nem a vezetéket drónozták az ukránnácik, hanem olajtárolókat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!