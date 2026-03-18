Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza judák zsolt Magyar Péter

„A kis **banc megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket” – gyerekek előtt, vállalhatatlanul viccelődött a tiszás jelölt (VIDEÓ)

2026. március 18. 19:36

Még Magyar Péter is érezte, hogy baj van, ahogy az sem tetszett neki, hogy Judák Zsolt őszintén kimondta: nem lehet mindenkit meggyőzni, hogy a Tiszára szavazzon.

Szürreális beszédnek lehettek szem- és fültanúi a Bács-Kiskun vármegyei Hartán a tiszások. Magyar Péter országjárásán a Tisza helyi jelöltjét, Judák Zsoltot mutatta be, akinek sikerült letennie a névjegyét.

„Ez nincs a beszédemben, de elmesélek egy saját magam által kreált történetet. Tehát, hogy milyen a vérfideszes. Tudom, hogy vannak kiskorúak, de úgy fogom elmondani, hogy ők is hallhatják. 

A Karmelita hosszú, sötét folyosójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják. 

Ezt lehozza a tévé, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis **banc (itt a tiszás jelölt szándékosan elharapta a szó első szótagját, biztos az említett gyerekek miatt, akik a közönségben voltak – a szerk.) lány 

megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket” 

– fogalmazott.

Később azt is hozzátette: a „vérfideszeseket” nem kell meggyőzni, mert nem is lehet őket.

Judák Zsolt egyébként a beszéde egy korábbi részében is elejtett egy meghökkentő, viccesnek szánt megjegyzést, mikor úgy fogalmazott: 

A Péter már említette, hogy tv-paprikát termesztek, csak zárójelben, mert úgy tudom, nincs itt a propaganda: a sorok végén van egy kis vadkender is, mivel valamiből meg kell élnem.”

„Ezt legfeljebb majd kivágjátok” – tette hozzá. De nem vágták ki, a videó 31:00 körül továbbra is megtekinthető, ahogy Judák Zsolt tényleg ezt mondja.

A tiszás képviselőjelölt beszéde után Magyar Péter következett, aki nehéz helyzetbe került, ugyanis ugyanis 

ő is érezte, hogy saját jelöltjének tanmeséje a „vérfideszesekről” vállalhatatlan volt, 

ezért el kell határolódnia tőle valamilyen módon, lehetőleg úgy, hogy ne az jöjjön le: megvonta Judáktól a támogatását.

„Sokan azt mondják, hogy a mi jelötjeink nem beszélhetnek, és hogy előre átnézik a beszédeiket, szerintem most a Zsoltnak a beszéde volt arra a bizonyíték, hogy ez nem történik meg (valójában ez nem bizonyít ilyet, hiszen Judák Zsolt maga vallotta be, hogy eltért az előre megírt beszédétől – a szerk.), de nem biztos, hogy nem kéne megtörténjen” – fogalmazott Magyar Péter.

„Természetesen lehet énekelni, meg 

lehet viccelni, de van a jó vicc és a rossz” 

– tette hozzá passzív-agresszíven Magyar.

Magyar Péter azt sem vette jó néven, hogy a jelöltje őszintén kimondta, sok Fidesz-szavazót nem lehet meggyőzni. 

A Tisza Párt elnökét ez a kijelentés különösen bosszanthatta a kampány hajrájában, sietett is hangoztatni, hogy ő ezzel nem ért egyet és kijelentette, hogy igenis mindenkit meg lehet győzni. Úgy tűnik, Magyar Péter továbbra sincs meggyőződve arról, hogy 20 százalékkal vezet, ahogy azt a Medián állítja, és még mindig minden összekaparható szavazatra szüksége van, még a „vérfideszesekére” is.

A hartai tiszás gyűlésről szóló videó alább tekinthető meg:

Nyitókép forrása: magyartisza.hu
 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kamasuka
2026. március 18. 20:06
A kis Zsolti bácsi.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. március 18. 20:04
Elképesztő, milyen pöcegödörnek nézi a parlamentet ez pszichopata drogos, hogy micsoda emberi ürülékekkel akarja megtölteni. Az ember nem hisz a fülének, szemének. Ez a komcsi csürhe még a gyurcsányit is veri aljasságban, szellemi leépülésben.
Válasz erre
2
1
tovarisi-konyec
•••
2026. március 18. 20:03 Szerkesztve
Magyar Péter reakciója egy elég komoly leadership moment, szóval ebből (is) jól jön ki a Tisza.. Onnan tudod hogy Judák nem fideszes, hogy elismerte hogy hibázott, bocsánatot is kért és igéretet tett arra hogy javít magán. További jó visítozást.
Válasz erre
1
4
szilvarozsa
2026. március 18. 19:53
Na végre! Megvan a Zsolti bácsi!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!