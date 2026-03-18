„A kis **banc megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket” – gyerekek előtt, vállalhatatlanul viccelődött a tiszás jelölt (VIDEÓ)

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Majd az oroszok, a Kutyapárt és persze Gyurcsány lesznek a hibásak – csak éppen ők nem.
Még Magyar Péter is érezte, hogy baj van, ahogy az sem tetszett neki, hogy Judák Zsolt őszintén kimondta: nem lehet mindenkit meggyőzni, hogy a Tiszára szavazzon.
Szürreális beszédnek lehettek szem- és fültanúi a Bács-Kiskun vármegyei Hartán a tiszások. Magyar Péter országjárásán a Tisza helyi jelöltjét, Judák Zsoltot mutatta be, akinek sikerült letennie a névjegyét.
„Ez nincs a beszédemben, de elmesélek egy saját magam által kreált történetet. Tehát, hogy milyen a vérfideszes. Tudom, hogy vannak kiskorúak, de úgy fogom elmondani, hogy ők is hallhatják.
A Karmelita hosszú, sötét folyosójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják.
Ezt lehozza a tévé, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis **banc (itt a tiszás jelölt szándékosan elharapta a szó első szótagját, biztos az említett gyerekek miatt, akik a közönségben voltak – a szerk.) lány
megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket”
– fogalmazott.
Később azt is hozzátette: a „vérfideszeseket” nem kell meggyőzni, mert nem is lehet őket.
Judák Zsolt egyébként a beszéde egy korábbi részében is elejtett egy meghökkentő, viccesnek szánt megjegyzést, mikor úgy fogalmazott:
A Péter már említette, hogy tv-paprikát termesztek, csak zárójelben, mert úgy tudom, nincs itt a propaganda: a sorok végén van egy kis vadkender is, mivel valamiből meg kell élnem.”
„Ezt legfeljebb majd kivágjátok” – tette hozzá. De nem vágták ki, a videó 31:00 körül továbbra is megtekinthető, ahogy Judák Zsolt tényleg ezt mondja.
A tiszás képviselőjelölt beszéde után Magyar Péter következett, aki nehéz helyzetbe került, ugyanis ugyanis
ő is érezte, hogy saját jelöltjének tanmeséje a „vérfideszesekről” vállalhatatlan volt,
ezért el kell határolódnia tőle valamilyen módon, lehetőleg úgy, hogy ne az jöjjön le: megvonta Judáktól a támogatását.
„Sokan azt mondják, hogy a mi jelötjeink nem beszélhetnek, és hogy előre átnézik a beszédeiket, szerintem most a Zsoltnak a beszéde volt arra a bizonyíték, hogy ez nem történik meg (valójában ez nem bizonyít ilyet, hiszen Judák Zsolt maga vallotta be, hogy eltért az előre megírt beszédétől – a szerk.), de nem biztos, hogy nem kéne megtörténjen” – fogalmazott Magyar Péter.
„Természetesen lehet énekelni, meg
lehet viccelni, de van a jó vicc és a rossz”
– tette hozzá passzív-agresszíven Magyar.
Magyar Péter azt sem vette jó néven, hogy a jelöltje őszintén kimondta, sok Fidesz-szavazót nem lehet meggyőzni.
A Tisza Párt elnökét ez a kijelentés különösen bosszanthatta a kampány hajrájában, sietett is hangoztatni, hogy ő ezzel nem ért egyet és kijelentette, hogy igenis mindenkit meg lehet győzni. Úgy tűnik, Magyar Péter továbbra sincs meggyőződve arról, hogy 20 százalékkal vezet, ahogy azt a Medián állítja, és még mindig minden összekaparható szavazatra szüksége van, még a „vérfideszesekére” is.
