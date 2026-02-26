Az utóbbi 36 év talán legizgalmasabb kampányidőszaka lesz ez – szakértőket kérdeztünk

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Február 21-én hivatalosan is megkezdődött a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszaka. Kikerültek a plakátok, jönnek a televíziós és internetes reklámok; szakértők segítségével mutatjuk be, miért is egyedi az idei voksolást megelőző ötven nap.
Bő másfél hónap múlva eldől, ki vezeti az országot a következő négy esztendőben. Április 12-e közeledtével az országos listát állító politikai tömörülések kezdik bemutatni pártlistáikat; minél előrébb van egy jelölt, annál nagyobb esélye van bejutni az újonnan megalakuló törvényhozásba. A 199 fős Országgyűlésbe 93 képviselő kerül be listáról, 106-ot pedig közvetlenül választanak meg az egyéni választókerületekből. Egy párt akkor állíthat országos listát, ha legalább 71 jelölt sikeresen összegyűjtötte az ajánlásokat, mindezt úgy, hogy legalább 14 megyében és Budapesten legyen egyéni jelöltje.
Az országos listákat legkésőbb március 7-éig kell bejelenteni. A Fidesz–KDNP február közepén, az országos választmány ülése után mutatta be a névsort;
az első három helyen a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László szerepel.
Gál Kinga Fidesz-alelnök és európai parlamenti képviselő a negyedik, Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-frakcióvezető új szereplőként az ötödik helyre került.
A Tisza Párt lapzártánkig még nem mutatta be a pártlistáját, de annyit már bejelentett, hogy Magyar Péter lesz a listavezető-kormányfőjelölt. A Demokratikus Koalíció minden egyéni kerületben indít jelöltet, és országos listát is állít, ám utóbbi névsora még nem ismeretes. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt már tavaly nyáron bejelentette országgyűlési választási listájának első öt jelöltjét, januárban pedig a 75 egyéni képviselőjelöltjét; a Mi Hazánk Mozgalom nyáron ismertette a 106 egyéni jelöltjét, a pártlistáját viszont még nem hozta nyilvánosságra.
Voltak olyanok is, akik visszavonulót fújtak: a Momentum, a Párbeszéd, az LMP és legutóbb a Magyar Szocialista Párt is, az MSZP erős emberei viszont bekerülhetnek a tisztelt Házba, miután független jelöltként elindulnak: Hiller István, Kunhalmi Ágnes, Vajda Zoltán és Szabó Sándor is megméreti magát.