Az utóbbi 36 év talán legizgalmasabb kampányidőszaka lesz ez – szakértőket kérdeztünk

Bő másfél hónap múlva eldől, ki vezeti az országot a következő négy esztendőben. Április 12-e közeledtével az országos listát állító politikai tömörülések kezdik bemutatni pártlistáikat; minél előrébb van egy jelölt, annál nagyobb esélye van bejutni az újonnan megalakuló törvényhozásba. A 199 fős Országgyűlésbe 93 képviselő kerül be listáról, 106-ot pedig közvetlenül választanak meg az egyéni választókerületekből. Egy párt akkor állíthat országos listát, ha legalább 71 jelölt sikeresen összegyűjtötte az ajánlásokat, mindezt úgy, hogy legalább 14 megyében és Budapesten legyen egyéni jelöltje.

Az országos listákat legkésőbb március 7-éig kell bejelenteni. A Fidesz–KDNP február közepén, az országos választmány ülése után mutatta be a névsort;