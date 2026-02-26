Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
közélet deák dániel dokumentum Magyar Péter

Kezdhetnek aggódni Magyar Péterék? Előkerült egy botrányos dokumentum, csütörtökön megrendül a közélet

2026. február 26. 13:27

17 órakor rántja le a leplet Deák Dániel.

2026. február 26. 13:27
null

Eljutott Deák Dánielhez egy botrányos, a nyilvánosság számára eddig ismeretlen dokumentum, amely állítása szerint alapjaiban változtatja meg a politikai napirendet. A dokumentumot csütörtökön, 17 órakor hozza nyilvánosságra, és várhatóan heves vitákat vált ki a közéletben. 

Annyit elmondok előre, hogy egy közéleti ikon szavahihetősége, talán az egész karrierje ma végérvényesen bedől”

– írta a Facebookon Deák Dániel. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
•••
2026. február 26. 13:57 Szerkesztve
Z. Nem az számít, hogy a halmozottan hülyék mit fognak mondani, hanem a politikai többségi szavazók és a bizonytalanok... 💯❗
Válasz erre
0
0
kbexxx
2026. február 26. 13:53
Valóságos atombombaként kellene hogy robbanjon, másképpen csak tagadás lesz belőle. A fanatikus tiszásokat még az sem tántorítaná el a messiásuk mellől. Minden esetre kíváncsian várjuk!
Válasz erre
0
0
mnmn
2026. február 26. 13:47
Dani, itt vagy te eltévedve. Ennek az elvakult szektának bármit feltálalhatnak, minden ész és morális érv lazán lepattan róluk.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. február 26. 13:47
MI készítette, internet blokkoló is volt ott, no meg kémtoll és 2000 titkos ügynök. Ja, és a Tóni:-))))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!