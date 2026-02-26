Kezdhetnek aggódni Magyar Péterék? Előkerült egy botrányos dokumentum, csütörtökön megrendül a közélet

Kőkeményen üzent a miniszter Brüsszelnek és Zelenszkijnek: Magyarország lépett, Ukrajnának esélye sincs
Megalakult az Egyeztető Törzs.
17 órakor rántja le a leplet Deák Dániel.
Eljutott Deák Dánielhez egy botrányos, a nyilvánosság számára eddig ismeretlen dokumentum, amely állítása szerint alapjaiban változtatja meg a politikai napirendet. A dokumentumot csütörtökön, 17 órakor hozza nyilvánosságra, és várhatóan heves vitákat vált ki a közéletben.
Annyit elmondok előre, hogy egy közéleti ikon szavahihetősége, talán az egész karrierje ma végérvényesen bedől”
– írta a Facebookon Deák Dániel.
