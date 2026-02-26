Kőkeményen üzent a miniszter Brüsszelnek és Zelenszkijnek: Magyarország lépett, Ukrajnának esélye sincs

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ezeket most is védik, de a honvédség is csatlakozik majd ehhez: a szerdai alakuló ülésen priorizálták az Energiaügyi Minisztériumtól kapott listát, az ezen szereplő objektumok felderítése zajlik most, majd nemsokára megindul a honvédség fokozatos kitelepülése.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében bevezetett dróntilalommal kapcsolatban elmondta, hogy a polgári, kül- és belföldi pilóta nélküli repülőket korlátozzák, az államiakat ez nem érinti, valamint a klasszikus légi közlekedést sem.

A miniszter azt is mondta, az ukrán nyomásgyakorlás arra irányul, hogy káoszt, zűrzavart okozzon, és a magyar választókat elbizonytalanítsa az energiaárakon keresztül, ezáltal pedig olyan kormány alakuljon, amely nem akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását, támogatja Ukrajna további háborús ambícióit, és leválasztja az olcsó orosz nyersanyagról Magyarországot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte azt is, hogy az Európai Unió (EU) nem képviseli két „olajblokád” alá került tagállamának, Magyarországnak és Szlovákiának az érdekeit egy nem uniós tagállammal szemben, ez pedig szerinte elfogadhatatlan.