Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij szalay bobrovniczky brüsszel magyarország ukrajna

Kőkeményen üzent a miniszter Brüsszelnek és Zelenszkijnek: Magyarország lépett, Ukrajnának esélye sincs

2026. február 26. 10:37

Megalakult az Egyeztető Törzs.

2026. február 26. 10:37
null

Azért alakult meg az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére, mert információk szerint Ukrajna érdekelt abban, hogy a Magyarországgal fennálló feszült viszonyát tovább élezze – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Ukrajna mindenféle műszaki indok nélkül elzárta és elzárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, ezzel pedig „zsaroló államként lép fel”, amely „olajblokád” alatt tartja Magyarországot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A helyzet éleződésének megelőzése érdekében jött létre az Egyeztető Törzs, amelynek feladata a kritikus infrastruktúra, azaz az energetikai rendszer elemei védelmének megerősítése – közölte a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ezeket most is védik, de a honvédség is csatlakozik majd ehhez: a szerdai alakuló ülésen priorizálták az Energiaügyi Minisztériumtól kapott listát, az ezen szereplő objektumok felderítése zajlik most, majd nemsokára megindul a honvédség fokozatos kitelepülése.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében bevezetett dróntilalommal kapcsolatban elmondta, hogy a polgári, kül- és belföldi pilóta nélküli repülőket korlátozzák, az államiakat ez nem érinti, valamint a klasszikus légi közlekedést sem.

A miniszter azt is mondta, az ukrán nyomásgyakorlás arra irányul, hogy káoszt, zűrzavart okozzon, és a magyar választókat elbizonytalanítsa az energiaárakon keresztül, ezáltal pedig olyan kormány alakuljon, amely nem akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását, támogatja Ukrajna további háborús ambícióit, és leválasztja az olcsó orosz nyersanyagról Magyarországot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte azt is, hogy az Európai Unió (EU) nem képviseli két „olajblokád” alá került tagállamának, Magyarországnak és Szlovákiának az érdekeit egy nem uniós tagállammal szemben, ez pedig szerinte elfogadhatatlan.

Az EU „ezzel szemben ránk helyez nyomást” Ukrajna finanszírozásának,

a háború folytatásának és Ukrajna uniós tagságának előmozdításának érdekében – fűzte hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arra a felvetésre, hogy az ellenzék nem tiltakozik az energetikai rendszer veszélyeztetése ellen, azt mondta, a Tisza Párt leplezetlenül beállt a Brüsszel–Kijev tengelybe, egyértelműen látszik, hogy ők végre fogják hajtani az onnan érkező elvárásokat.

Ha nyernek, leválasztják az országot az olcsó orosz nyersanyagról, belenyomják Ukrajna finanszírozásába, partnerek lesznek Ukrajna csatlakozásának felgyorsításában, és így a háború részesévé teszik Magyarországot – értékelt a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Elnöki Sajtóiroda

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 26. 11:38
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet !
Válasz erre
1
0
krisz09
2026. február 26. 11:30
Ezeket is érdemes volna megosztani a magyarokkal: youtube.com/shorts/bcG_VqQCchE?si=5-xm_7YSlF9fIiJG
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 26. 11:25
Ha az orosz olaj olcsó akkor az abból származó üzemanyagok miért drágábbak Magyarországon mint a drága Brentből dolgozó Lengyelországban?
Válasz erre
0
2
neszteklipschik
2026. február 26. 11:16
Igazatok van, lippsik! A magyaroknak alapvető érdeke, hogy a saját pénzüket odaadják ahhoz a polgárháborúhoz, ami a kis oroszok és a nagy oroszok között zajlik. JA, NEEEEM!! De ti szavazzatok csak a Tisza nevezetű piramisjátékra! Gratulálok, hülyék! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!