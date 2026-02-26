Orbán Viktor már tényleg nem viccel, a levél után videóban is üzent Zelenszkijnek

„Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!” – Orbán Viktor nyílt levelet küldött Zelenszkijnek
A miniszterelnök nem finomkodott.
A magyar miniszterelnök a szokásosnál is keményebben fogalmazott.
Ahogy arról beszámoltunk, a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy
azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól.
Orbán Viktor levélben azt írta, hogy Zelenszkij négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.
Felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!
A kormányfő a felszólításról egy videót is feltöltött a közösségi oldalára, amelyet itt tekinthet meg:
