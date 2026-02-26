Ft
02. 26.
csütörtök
zelenszkij videó orbán levél

Orbán Viktor már tényleg nem viccel, a levél után videóban is üzent Zelenszkijnek

2026. február 26. 09:50

A magyar miniszterelnök a szokásosnál is keményebben fogalmazott.

2026. február 26. 09:50
null

Ahogy arról beszámoltunk, a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy 

azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól.

Orbán Viktor levélben azt írta, hogy Zelenszkij négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.

A kormányfő a felszólításról egy videót is feltöltött a közösségi oldalára, amelyet itt tekinthet meg: 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

