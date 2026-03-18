magyarország Magyar Péter újságíró orbán választás

Nekem eljött a kedvenc szezonom

2026. március 18. 09:29

A választás előtt európai újságírók garmadája látogat Budapestre.

2026. március 18. 09:29
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
„Miközben Ukrajna fenyeget és Magyar Péter őrjöng, az ország vérnyomása pedig lassan egészségileg súlyosan káros szinteket ér el, nekem eljött a kedvenc szezonom: a választás előtt európai újságírók garmadája látogat Budapestre, és sokuk számára én vagyok az első, akitől hallják, hogy a fősodratú médiából ismert olvasat mellett létezik egy másik Magyarország is, amely mást gondol, mást tart fontosnak, máshogy szavaz, és más eredményt is valószínűsít, mint azok, akiktől általában a hazánkról informálódni szoktak. Egészen megdöbbentő, hogy sokukat ez mennyire meglepi.

Két hete Brüsszelben a svéd közrádió, a Sveriges Radio P1 riportere, Catarina Spåre Gustafsson tőlem hallott először arról, hogy mi az a magyar családpolitika, mi az a rezsicsökkentés – és hogy ezek választók millióinak fontos dolgok, amik bizony vezetik is a szavazási magatartásukat. Megígérte: igyekszik meggyőzni a rádiót, hogy tudósíthasson helyben a választásokról.

A múlt héten jelent meg a német közszolgálati televízió, az ARD tudósítója, Anna Tillack riportja a magyar választásokról – tendenciózus, hiszen német köztévé, de pár gondolat erejéig én is megszólalok benne a háború kampányban betöltött szerepe kapcsán.

A hétvégén Budapestre érkezett egy francia újságíró kolléganő, Charlotte Lalanne, aki a Békemeneten és a Nemzeti Meneten is járt, s a magyar EU- és Ukrajna-politikáról érdeklődött. Steiner Attila és Szepesfalvy Anna is mindenféle habozás, előkészítés, óvatoskodás nélkül, egy szóra, tökéletes angolsággal válaszoltak a kérdéseire, beszélt egy francia nyelvterületen élő magyar úrral és egy vidéki vállalkozóval is – riport hamarosan a L'Express hasábjain.

A héten nálunk van a magyarul legjobban beszélő cseh újságíró, Oliver Adámek barátom, aki az egyébként liberális és súlyosan Orbán-ellenes Časopis Reflex hasábjain kifejezetten cizelláltan és értően fejti meg a magyar politikát. Tegnap este vagy 90 percen keresztül interjúvolt a jobboldalról, kampánykommunikációról, Ukrajnáról, gazdaságról, EU-ról, esélyekről – releváns és kiváló kérdések mentén.

Jövő hétfőn pedig a lengyel közszolgálati Polskie Radio külügyi igazgatóhelyettese, Piotr Pogorzelski érkezik hozzám, hogy főleg Ukrajna- és energiapolitikáról interjúzzunk, nem világos neki ugyanis, hogyan tudta Orbán Viktor »elhitetni« a magyarokkal, hogy az orosz energia megéri. Értem, honnan jön a kérdés, de azt hiszem, nem lesz nehéz elmagyarázni.

Szóval miközben idehaza ropognak a kampányfegyverek, minden erőmmel azon vagyok, hogy a rólunk író külföldi sajtóban ezt a kampányt ne végtelenül egyoldalúan tudósítsák le végre. A munkánk kulcsfontosságú és legkevésbé látható része ez: a másodlagos diplomácia.”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
olvaso9
2026. március 18. 11:13
Kedves Mátyás! Őszintén és egyenesen mondom: nincs fontosabb feladata a következő néhány hétben Önnek (és idegen nyelvet jól beszélő társainak), mint a külföldi újságírók tájékoztatása. Kívánom, ne veszítse kedvét, legyen ereje és információja, tudása, hogy a legképtelenebb kérdésekre is hitelesen, röviden, de velősen válaszoljon. Nem tudom, az Z féle olajembargót hogyan lehetne a legjobban megvilágítani... magam azt mondom, ez olyan, mintha valaki elzárná az ivóvizet... Millió téma van, abiben a nyugatiak felvilágításra szorulnak az egyoldalú és aljas érzékenyítés helyett... Drukkolok...
szim-patikus
2026. március 18. 10:52 Szerkesztve
Nekem eljött a kedvenc szezonom - - - Ajvé Kohánka, kimehetsz végre az utcára strichelni ? vagy a nagy melegben jól esik majd a hűvös Fideszseggeket kinyalni ?
Galerida
2026. március 18. 09:46
Az a baj, hogy a média tulajdonviszonyai döntik el, hogy mennyire lesz szubjektív az objektív tényekről történő beszámoló. Ezen a téren keserű tapasztalataink vannak...
nyugalom
2026. március 18. 09:34 Szerkesztve
Csak jöjjenek! Lassanak! Igen, igy kell ezt csinalni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.