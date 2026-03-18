„Miközben Ukrajna fenyeget és Magyar Péter őrjöng, az ország vérnyomása pedig lassan egészségileg súlyosan káros szinteket ér el, nekem eljött a kedvenc szezonom: a választás előtt európai újságírók garmadája látogat Budapestre, és sokuk számára én vagyok az első, akitől hallják, hogy a fősodratú médiából ismert olvasat mellett létezik egy másik Magyarország is, amely mást gondol, mást tart fontosnak, máshogy szavaz, és más eredményt is valószínűsít, mint azok, akiktől általában a hazánkról informálódni szoktak. Egészen megdöbbentő, hogy sokukat ez mennyire meglepi.

Két hete Brüsszelben a svéd közrádió, a Sveriges Radio P1 riportere, Catarina Spåre Gustafsson tőlem hallott először arról, hogy mi az a magyar családpolitika, mi az a rezsicsökkentés – és hogy ezek választók millióinak fontos dolgok, amik bizony vezetik is a szavazási magatartásukat. Megígérte: igyekszik meggyőzni a rádiót, hogy tudósíthasson helyben a választásokról.