Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
németh balázs fidesz facebook országház

Újabb fejlemények derültek ki a házelnöki székkel kapcsolatban

2026. május 22. 20:08

Németh Balázs emlékeztetett arra, hogy Forsthoffer Ágnes már korábban eldöntötte: múzeumba küldi az eddig használt, 1902-ben faragott tölgyfa széket.

2026. május 22. 20:08
null

Újabb fejlemény a házelnöki széknek szánt piros vasalódeszka ügyében – írja legújabb bejegyzésében Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képvieslőke.

Aranyszínű leplet is kapott az a borzalmasan ronda, az Országház múltját és méltóságát megcsúfoló piros szék, amelyet jövő héttől akar hadrendbe állítani az új tiszás Házelnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Németh Balázs emlékeztetett, hogy Forsthoffer Ágnes már korábban eldöntötte, hogy múzeumba küldi az eddig használt, 1902-ben faragott tölgyfa széket, és egy gurulós, irodai széket raknak be a helyére.

Két napja jelentek meg az első fotók az új székről, és általános megrökönyödést okoztak – hangsúlyozta a bejegyzésében, majd hozzátette: 

Még a liberális, Tisza-imádó Telex szerkesztősége is »piros vasalódeszkának« csúfolta.”

A képviselő azt is hozzátette, hogy közben Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója felajánlotta, hogy az Operaház asztalosműhelye elkészíti az eddigi házelnöki szék hasonmását. Csak ne kerüljön be szégyenszemre a vasalódeszka az ülésterembe! – kommentálta Németh Balázs

Tartom a tegnapi megjegyzésem: a Tisza eddigi tevékenysége alapján nem az építés és az értékteremtés jut az ember eszébe, hanem a rombolás – tette hozzá végül a képviselő.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook/Németh Balázs

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. május 22. 20:45
» wadcutter 2026. május 22. 20:45 nekem van egy kétszázéves székem, és még ma is ülök rajta« Hogy bírta a derekad az elmúlt 200 évet?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 22. 20:45
» massivement6 2026. május 22. 20:28 Én se ülnék szívesen órákat, nem ergonomikus.« Pláne nem egy vasalódeszkán. Még akkor sem ha kerekes.
Válasz erre
0
0
wadcutter
2026. május 22. 20:45
nekem van egy kétszázéves székem, és még ma is ülök rajta
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 22. 20:43
» massivement6 2026. május 22. 20:32 A fideszes mindenszarizmus elszabadult. Ha olcsó a szék az a baj, ha drága a szék, az a baj.« Kinézm belőled, hogy te inkább drágán vennéd azt az iparművészeti szégyent, mint olcsón. Megint rajtatok röhög Európa, meg a székelő foskofferen.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!