Újabb fejlemények derültek ki a házelnöki székkel kapcsolatban

Forsthoffer Ágnes egy irodai forgószékre cserélte az országgyűlés eredeti, 1902-ben készült házelnöki székét (FOTÓ)
„Ma a történelmi házelnöki szék, holnap a Szent Korona?” – reagált a meghökkentő lépésre Latorcai Csaba.
Németh Balázs emlékeztetett arra, hogy Forsthoffer Ágnes már korábban eldöntötte: múzeumba küldi az eddig használt, 1902-ben faragott tölgyfa széket.
Újabb fejlemény a házelnöki széknek szánt piros vasalódeszka ügyében – írja legújabb bejegyzésében Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képvieslőke.
Aranyszínű leplet is kapott az a borzalmasan ronda, az Országház múltját és méltóságát megcsúfoló piros szék, amelyet jövő héttől akar hadrendbe állítani az új tiszás Házelnök.
Két napja jelentek meg az első fotók az új székről, és általános megrökönyödést okoztak – hangsúlyozta a bejegyzésében, majd hozzátette:
Még a liberális, Tisza-imádó Telex szerkesztősége is »piros vasalódeszkának« csúfolta.”
A képviselő azt is hozzátette, hogy közben Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója felajánlotta, hogy az Operaház asztalosműhelye elkészíti az eddigi házelnöki szék hasonmását. Csak ne kerüljön be szégyenszemre a vasalódeszka az ülésterembe! – kommentálta Németh Balázs
Tartom a tegnapi megjegyzésem: a Tisza eddigi tevékenysége alapján nem az építés és az értékteremtés jut az ember eszébe, hanem a rombolás – tette hozzá végül a képviselő.
