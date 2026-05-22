Grönland tüntetés Kína Oroszország Donald Trump Dánia Egyesült Államok

„A nem, az nem” – megint Trump ellen tüntettek Grönlandon

2026. május 22. 20:04

A sziget lakóinak nem tetszenek az amerikai terjeszkedési törekvések.

Több száz grönlandi vonult utcára Nuukban, hogy tiltakozzon az Egyesült Államok növekvő befolyásszerzési törekvései ellen. A BBC szerint a demonstrációra éppen akkor került sor, amikor megnyílt az új amerikai konzulátus, valamint a szigetre látogatott Donald Trump különmegbízottja, Jeff Landry is.

A tüntetők a városközponton keresztül vonultak, miközben azt skandálták:

Grönland a grönlandiaké.”

A menet végén a résztvevők háttal fordultak az új amerikai képviseletnek.

A demonstráció egyik szervezője, Aqqalukkuluk Fontain a BBC-nek azt mondta:

A kormányunk már megmondta Donald Trumpnak és az adminisztrációjának, hogy Grönland nem eladó.”

Hozzátette:

Az üzenetünk az amerikai népnek és a világ többi részének szól. Egy demokratikus világban a nem, az nem.”

Feszültséget keltett Trump megbízottjának látogatása

A tiltakozás közvetlen előzménye Jeff Landry háromnapos látogatása volt. A Louisiana állam kormányzójaként is ismert politikus Trump egyik közeli szövetségesének számít, és többek szerint különösen érzékeny időszakban érkezett a Dániához tartozó autonóm területre.

Több helyi politikus tüntetőleg távol maradt az új konzulátus megnyitójáról. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök egyenesen visszautasította a meghívást, és kabinetjének tagjai sem jelentek meg az eseményen.

Naaja Nathanielsen grönlandi politikus a BBC-nek úgy fogalmazott:

Most arról van szó, hogy jelzést küldjünk.”

A helyiek egy része Landry kapcsolatépítési kísérleteit is bizalmatlanul fogadta, többen még a találkozókat is visszautasították.

Washington továbbra sem tett le Grönlandról

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Donald Trump az elmúlt időszakban többször hangsúlyozta Grönland stratégiai jelentőségét az amerikai nemzetbiztonság szempontjából. A Fehér Ház jelenleg egy munkacsoporton keresztül tárgyal a sziget vezetőivel, miközben nagyobb amerikai katonai jelenlétet szeretne elérni a térségben.

Landry a helyi Sermitsiaq lapnak adott interjújában még a grönlandi függetlenség lehetőségét is felvetette.

Szerintem Grönland független országként ugyanolyan jó vagy akár jobb gazdasággal is rendelkezhetne”

– mondta.

Amikor arról kérdezték, hogy Washington tiszteletben tartja-e Grönland szuverenitással kapcsolatos vörös vonalait, a politikus az amerikai nemzeti színekre utalva úgy válaszolt:

Számunkra csak egyetlen vonal létezik: a vörös, fehér és kék.”

A háttérben felsejlő riválisok

A BBC szerint a tárgyalások egyik legérzékenyebb pontja az amerikai katonai jelenlét bővítése. A hidegháború idején még 17 amerikai támaszpont működött Grönlandon, ma már csak egy maradt.

A New York Times értesülései szerint Washington azt szeretné, ha csapatai határozatlan ideig állomásozhatnának a szigeten, valamint beleszólást kapna a jelentősebb beruházásokba annak érdekében, hogy távol tartsa Kínát és Oroszországot.

Miközben a grönlandi vezetés szerint a tárgyalásokon történt előrelépés, a pénteki tüntetés világossá tette: a lakosság jelentős része továbbra is bizalmatlanul figyeli az amerikai közeledést.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vata Aripeit
2026. május 22. 20:18
Grönland a dánoké. Csak szólok. Szóval ez tuti, hogy soroscsicska vonulás volt, nem patriótizmus. Ajánlom a Borgen c. dán sorozatot.
cirmos-3
2026. május 22. 20:08
na ezek a patrióták, nem az áruló jellemtelen szoponcok!
