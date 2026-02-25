Nem csökkent a veszély Ukrajna felől: Orbán Viktor felkérésére megalakult az Egyeztető Törzs (VIDEÓ)

Megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére – közölte szerdai videóüzenetében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent videóüzenetében elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén felkérte az Egyeztető Törzs megalapítására.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak, az Egyeztető Törzs munkájában több minisztérium is részt vesz. Ezzel egy időben a miniszterelnök parancsa alapján