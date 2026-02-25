Nem csökkent a veszély Ukrajna felől: Orbán Viktor felkérésére megalakult az Egyeztető Törzs (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Cél a kritikus infrastruktúra védelme.
Megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére – közölte szerdai videóüzenetében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent videóüzenetében elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén felkérte az Egyeztető Törzs megalapítására.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak, az Egyeztető Törzs munkájában több minisztérium is részt vesz. Ezzel egy időben a miniszterelnök parancsa alapján
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elrendelték a drónrepülés tilalmát.
A tárcavezető hangsúlyozta: Ukrajna folyamatosan fenyeget és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev- és Brüsszel-barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra – fogalmazott.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a lakosság támogatását és megértését kéri az intézkedéséhez, amely „a magyar emberek energiaellátását biztosítja”. A kritikus infrastruktúrát meg kell védeni, ennek érdekében tett most újabb lépést a kormány – mondta a miniszter.
