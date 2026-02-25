Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szalay - bobrovniczky kristóf egyeztető törzs magyar honvédség orbán viktor

Nem csökkent a veszély Ukrajna felől: Orbán Viktor felkérésére megalakult az Egyeztető Törzs (VIDEÓ)

2026. február 25. 22:25

Cél a kritikus infrastruktúra védelme.

2026. február 25. 22:25
null

Megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére – közölte szerdai videóüzenetében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent videóüzenetében elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén felkérte az Egyeztető Törzs megalapítására.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak, az Egyeztető Törzs munkájában több minisztérium is részt vesz. Ezzel egy időben a miniszterelnök parancsa alapján 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elrendelték a drónrepülés tilalmát.

A tárcavezető hangsúlyozta: Ukrajna folyamatosan fenyeget és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev- és Brüsszel-barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a lakosság támogatását és megértését kéri az intézkedéséhez, amely „a magyar emberek energiaellátását biztosítja”. A kritikus infrastruktúrát meg kell védeni, ennek érdekében tett most újabb lépést a kormány – mondta a miniszter.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 25. 23:49
Az ukrán nép békét akar! Ne higgyünk a Zselenszkij diktatúra hazug propagandájának!
Válasz erre
0
0
nagyferenc1922
•••
2026. február 25. 22:48 Szerkesztve
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a "kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét, a honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül" Ez komoly? Inkább röhejes. Bravó Orbán, bravó Szalay-Bobrovniczky!
Válasz erre
1
5
alenka
•••
2026. február 25. 22:42 Szerkesztve
Figyelmeztetni kellene az ukiiiikiiikriiiijniii náci geciket, melyek még nem ismerik a magyarok "Istenét" és hazaszeretetét.... Ne akarják megismerni!... Mert a gonoszságot és gyűlöletet mi bennetek terem mi bizony kiírtjuk!... Dicsőség Magyarországnak!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!