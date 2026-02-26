„Orbán megkapja a rohadt vezetékét” – Brüsszelben rájöttek, hogy rossz taktikát választottak

Von der Leyenék elbábozzák a jelenetet: rászóltak az ukránokra, hogy javítsák meg a már üzemképes Barátság vezetéket
Brüsszel továbbra is csak az időt húzza, pont, mint amikor helyreállítási ütemtervet kért Kijevtől.
A Politico arról ír, kezdenek rájönni, hogy nyomásgyakorlással semmire sem mennek Magyarországgal szemben, sőt, már odáig mennek, hogy az ukránok felé fogalmaznak meg kérést, ugyan, javítsák már ki azt a Barátság kőolajvezetéket.
A Politico információi szerint az EU vezetői olyan megoldást keresnek, amely Orbán Viktornak is megfelel és ami ahhoz vezetne, hogy visszavonja Ukrajna számára szánt források blokkolását, elkerülve ezzel a Brüsszel és Budapest közötti teljes körű jogi vitát.
Egy diplomata szerint ez a megoldás a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás újraindításának ígéretében állhatna.
„Orbán megkapja a rohadt vezetékét”
– mondta az egyik, a tárgyalásokról tájékozott diplomata. „Ez a Barátság-ügy semmilyen szempontból nem hihető, de Orbánnak győzelmet kell aratnia a kampányában” – állította a diplomata.
A Politico szerint az EU azon aggódik, nehogy politikai ajándékot adjon a magyar vezetőnek, mivel attól tartanak, hogy Orbán a választási kampányban fegyverként használhatja a jogi összecsapást.
Az Európai Tanács elnöke, António Costa ugyanis a héten egy levélben figyelmeztette a magyar vezetőt, hogy megsértette az EU „tisztességes együttműködés” elvét. Ez utalt egy lehetséges jogi megtorlásra, amely az úgynevezett 7. cikkely szerinti eljárás formájában valósulhat meg, amelynek eredményeként Budapest elveszítené EU-s szavazati jogait. A Politicónak nyilatkozó négy diplomata és egy magas rangú EU-tisztviselő elutasította a jogi megoldás gondolatát.
Ehelyett azt állították, hogy a vezetőknek arra kellene összpontosítaniuk, hogy nyomást gyakoroljanak Budapestre és rábeszéljék a vétó visszavonására.
„Nincs idő jogi megoldásra”
– mondta az egyik diplomata, utalva arra a lehetőségre, hogy Budapestet bíróság elé állítják a források blokkolása miatt. „Politikai megoldásra lesz szükség.”
Két diplomata szerint a probléma megoldásának megvalósíthatóbb módja egy „dokumentum” kidolgozása, amelyben ígéretet tesznek az orosz olajszállítások helyreállítására a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Ez megismételné azt a megoldást, amelyet az EU vezetői 2025 októberében találtak Szlovákia ellenállására az orosz gáz fokozatos kivezetésével kapcsolatban. Pozsony akkor visszavonta vétóját, miután a vezetők közös csúcstalálkozó utáni nyilatkozatukba belefoglalták azt az ígéretet, hogy az orosz energiaellátás Szlovákiába továbbra is biztosított marad.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Brüsszel már kérte Ukrajnát a kőolajvezeték kijavítását, noha a magyar kormány szerint a vezeték üzemképes.
