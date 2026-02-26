Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács brüsszel ukrajna budapest orbán viktor

„Orbán megkapja a rohadt vezetékét” – Brüsszelben rájöttek, hogy rossz taktikát választottak

2026. február 26. 12:31

A Politico arról ír, kezdenek rájönni, hogy nyomásgyakorlással semmire sem mennek Magyarországgal szemben, sőt, már odáig mennek, hogy az ukránok felé fogalmaznak meg kérést, ugyan, javítsák már ki azt a Barátság kőolajvezetéket.

2026. február 26. 12:31
null

A Politico információi szerint az EU vezetői olyan megoldást keresnek, amely Orbán Viktornak is megfelel és ami ahhoz vezetne, hogy visszavonja Ukrajna számára szánt források blokkolását, elkerülve ezzel a Brüsszel és Budapest közötti teljes körű jogi vitát.

Egy diplomata szerint ez a megoldás a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás újraindításának ígéretében állhatna.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Orbán megkapja a rohadt vezetékét” 

– mondta az egyik, a tárgyalásokról tájékozott diplomata. „Ez a Barátság-ügy semmilyen szempontból nem hihető, de Orbánnak győzelmet kell aratnia a kampányában” – állította a diplomata. 

A Politico szerint az EU azon aggódik, nehogy politikai ajándékot adjon a magyar vezetőnek, mivel attól tartanak, hogy Orbán a választási kampányban fegyverként használhatja a jogi összecsapást.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa ugyanis a héten egy levélben figyelmeztette a magyar vezetőt, hogy megsértette az EU „tisztességes együttműködés” elvét. Ez utalt egy lehetséges jogi megtorlásra, amely az úgynevezett 7. cikkely szerinti eljárás formájában valósulhat meg, amelynek eredményeként Budapest elveszítené EU-s szavazati jogait. A Politicónak nyilatkozó négy diplomata és egy magas rangú EU-tisztviselő elutasította a jogi megoldás gondolatát. 

Ehelyett azt állították, hogy a vezetőknek arra kellene összpontosítaniuk, hogy nyomást gyakoroljanak Budapestre és rábeszéljék a vétó visszavonására.

„Nincs idő jogi megoldásra”

 – mondta az egyik diplomata, utalva arra a lehetőségre, hogy Budapestet bíróság elé állítják a források blokkolása miatt. „Politikai megoldásra lesz szükség.” 

Két diplomata szerint a probléma megoldásának megvalósíthatóbb módja egy „dokumentum” kidolgozása, amelyben ígéretet tesznek az orosz olajszállítások helyreállítására a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Ez megismételné azt a megoldást, amelyet az EU vezetői 2025 októberében találtak Szlovákia ellenállására az orosz gáz fokozatos kivezetésével kapcsolatban. Pozsony akkor visszavonta vétóját, miután a vezetők közös csúcstalálkozó utáni nyilatkozatukba belefoglalták azt az ígéretet, hogy az orosz energiaellátás Szlovákiába továbbra is biztosított marad.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Brüsszel már kérte Ukrajnát a kőolajvezeték kijavítását, noha a magyar kormány szerint a vezeték üzemképes. 

Nyitott: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 122 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. február 26. 13:58
patikus-3 2026. február 26. 13:06 "...Na, mi van Viktorka, nem jön össze a nagy büdos nyilas duma Ursula von der Leyen állítólagos összeesküvéséről a magyarok ellen?...S én, barom, rád szavaztam sok-sok éven át. Istenem, hova töttem a két szép szemem?" Akkor még jó helyre, de most már egy látszerész mellett egy pszichológusra is szüksége lenne
Válasz erre
0
0
lapado
•••
2026. február 26. 13:55 Szerkesztve
Nincs semmiféle jogi alapjuk. Aki jogot sért, az Kijev, Brüsszel és Horvátország. Ukrajna nem teljesíti a társulási szerződésben foglaltakat. Brüsszel nem érvényesíti a tagországok jogait, hanem a jogsértő oldalára áll. Horvátország pedig megtagadja az uniós jog végrehajtását, amihez Magyarországnak joga van, nekik pedig a szolidaritás és a lojális együttműködés szerint kutya kötelességük lenne azt végrehajtani.
Válasz erre
0
0
greeen
2026. február 26. 13:54
" Orbán megkapja a rohadt vezetékét " ? Micsoda? Ezt kell hallani egy diplomatától? Mi folyik itt, milyen összeesküvés van a nagy unioban? Ha ezt csináljuk, az rossz lesz nekünk, Orbán ellenünk fordítja stb. Mint az oviban. A rohadt liberális anyátokat, nőjjetek már fel a feladathoz minden tekintetben
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. február 26. 13:52
Ez a történet is mutatja, hogy hogyan gondolkodik a brüsszeli adminisztráció az őket fizető tagország Magyarországról. Kötelezettség igen, jogok ha kegyesen engedik, ha Magyarország szolgaian bólogat, nulla önálló szuverenitás nélkül... Nem a megtámadott tag Magyarországot és Szlovákiát védik, hanem a nem tag támadót! Nem hisszük? Hogy is volt az ún. COVID-újjápéítési hitellel? Magyarország nem akart adósságot, de von der Leyen személyes rábeszélésére, a szolidaritási kötelezettségre hivatkozással aláírta a hitelszerződést, és törleszt. Kapott-e egyetlen eurót a vállalt, aláírt és betartott hitelszerződés szerint Magyarország? Nem. Egy centet sem. Íme, ilyen szemlélettel, erkölcsi szinttel működteti a "szövetség"-nek nevezett hatalmi kényszerítő mechanizmust az EU adminisztrációja. Önmagától semmit, még a jogosan járót sem fog adni, - kizárólag kényszer hatására. (Ugye, hogy így működik a maffia is?)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!