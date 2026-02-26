„Orbán megkapja a rohadt vezetékét” – Brüsszelben rájöttek, hogy rossz taktikát választottak

A Politico szerint az EU azon aggódik, nehogy politikai ajándékot adjon a magyar vezetőnek, mivel attól tartanak, hogy Orbán a választási kampányban fegyverként használhatja a jogi összecsapást.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa ugyanis a héten egy levélben figyelmeztette a magyar vezetőt, hogy megsértette az EU „tisztességes együttműködés” elvét. Ez utalt egy lehetséges jogi megtorlásra, amely az úgynevezett 7. cikkely szerinti eljárás formájában valósulhat meg, amelynek eredményeként Budapest elveszítené EU-s szavazati jogait. A Politicónak nyilatkozó négy diplomata és egy magas rangú EU-tisztviselő elutasította a jogi megoldás gondolatát.

Ehelyett azt állították, hogy a vezetőknek arra kellene összpontosítaniuk, hogy nyomást gyakoroljanak Budapestre és rábeszéljék a vétó visszavonására.

„Nincs idő jogi megoldásra”

– mondta az egyik diplomata, utalva arra a lehetőségre, hogy Budapestet bíróság elé állítják a források blokkolása miatt. „Politikai megoldásra lesz szükség.”