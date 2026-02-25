Ft
vétó olaj Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Horvátország Európai Unió Szlovákia

Von der Leyenék elbábozzák a jelenetet: rászóltak az ukránokra, hogy javítsák meg a már üzemképes Barátság vezetéket

2026. február 25. 20:33

Brüsszel továbbra is csak az időt húzza, pont, mint amikor helyreállítási ütemtervet kért Kijevtől.

2026. február 25. 20:33
null

Az Európai Bizottság felszólította Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítását – írja nagy betűkkel az Euronews. A cikk újfent leleplezi, hogyan bábozza el az Európai Unió vezetése a valódi cselekvést, és valójában húzza az időt, miután a Bizottság „szakértőkkel egyeztetett” a napokban a kérdésről.

Ahogy azt a Mandinernek Tóth Máté energiajogász korábban kifejtette, rendkívül átlátszó brüsszeli részről, hogy miközben az ukránok uniós jogot sértve elzárják a Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajtranzitot, az uniós intézmények a fülük botját sem mozdítják.

Mostanra viszont egyre jobban kilóg a lóláb, és úgy tűnik, a háborúpárti európai elitnek legalább kell játszana, hogy az államszövetségben továbbra is működnek a minden tagra és társult félre vonatkozó szabályok. Nem véletlenül hallhattunk szokatlanul határozott kommunikációt a napokban az ukrán uniós tagsággal kapcsolatban az Európai Bizottság elnökétől, illetve Marta Kos uniós bővítési biztostól, akik látszólag nemet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2027-es csatlakozási céldátumára.

Von der Leyen azonban az olajtranzit ügyében továbbra is igyekszik palira venni az ügyet csak felszínesen ismerő európai nyilvánosságot:

„Az orosz támadások a Barátság vezetéket is érintették, ami közvetlen hatással volt az európai energiabiztonságra.

Arra kérjük Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási munkálatokat.”

A cikk megemlíti, hogy a január végén megrongált vezeték – valójában csak egy lengyel exportra szánt tartály – kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából, amelyek az uniós szankciók alóli kivétel révén továbbra is orosz kőolajat importálnak azon keresztül. A kieső szállítások miatt mindkét ország kénytelen volt hozzányúlni a stratégiai olajtartalékaihoz.

A lap szerint ugyanakkor Brüsszel „igyekszik megnyugtatni a tagállamokat”:

egyelőre nincs közvetlen ellátási kockázat.

A Bizottság tovább erőlteti azt az álláspontot, miszerint a horvátországi Adria vezeték képes pótolni a kieső mennyiséget, holott ez a gyakorlatban már csődöt mondott. A rendszer-üzemeltető horvátok szerint persze ez az útvonal akár teljes egészében is fedezni tudja Magyarország és Szlovákia éves igényeit.

A Bizottság szóvivője úgy fogalmazott:

A legfontosabb, hogy legyen elegendő olaj Magyarország és Szlovákia számára. Ha pedig alternatívát találunk az orosz olajra, az csak még jobb, mert így a szankciók sem jelentenek problémát.”

Az Euronews arról már nem ír, hogy az Adria vezetéken is hajóval odaszállított orosz olaj érkezne a két ország ellátására. Azt azonban hangsúlyozza, hogy Budapest és Pozsony ragaszkodik az olcsóbb orosz nyersolajhoz, és politikai nyomásgyakorlással vádolja Kijevet.

A magyar kormány szerint a szállítások leállása nem technikai, hanem politikai döntés következménye. A lap emlékezetet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán kijelentette:

Ez a példátlan leállás politikai, nem technikai okokra vezethető vissza. Magyarországot nem lehet zsarolni!”

Orbán Viktor: Politikai döntésből állították le a Barátság-vezetéket az ukránok!

Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentétben a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön. „Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk” – mondta Orbán Viktor Békéscsabán, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát.

A helyzetet tovább élezte, hogy Magyarország és Szlovákia a közelmúltban korlátozásokat jelentett be Ukrajna irányába:

  • Budapest leállította a dízelexportot,
  • megvétózta az Ukrajnának járó 90 milliárd eurós hadikölcsönt és a legújabb orosz szankciós csomagot,
  • Pozsony pedig az áramellátás visszafogását helyezte kilátásba.

Kijev ezzel szemben visszautasította a vádakat, és „elfogadhatatlannak” nevezte a politikai nyomásgyakorlást, amely szerinte az agresszor érdekeit szolgálja. Az ukrán fél közölte: folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, de a munkát nehezíti a folyamatos orosz támadásveszély.

Volodimir Zelenszkij elnök a „kockázatokra” figyelmeztetett:

Amikor javítunk valamit, Oroszország újra támad. Tudják, hogyan használják ezeket a támadásokat a kritikus infrastruktúránk ellen. Az emberek megsérülnek. De miért? Hogy újraépítsük, aztán újra lerombolják? Ez nagyon nagy ár.”

A héten hasonló hangnemben nyilatkoztak az Európai Unió vezető intézményei is, egyes állam-, illetve kormányfők pedig már a magyar uniós szavazati jog megvonására szólítottak fel.

A konfliktus Brüsszelt is nehéz helyzetbe hozta: miközben biztosítania kell a tagállamok energiabiztonságát, sürgősen el kell juttatnia a Kijevnek ígért pénzügyi segítséget is. A 90 milliárd eurós hitel folyósítása azonban a magyar vétó miatt egyelőre bizonytalan.

A lap szerint az uniós tisztviselők abban bíznak, hogy a nyilvános politikai üzengetések mögött végül pragmatikus megoldás születik:

helyreáll a vezeték – ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint már megtörtént -, és megindulhat a Kijevnek szánt támogatás is.

Ukrajna számára ugyanis létfontosságú, hogy már tavasszal újabb pénzügyi forrásokhoz jusson. Brüsszel mégis az időt húzza, pont, mint amikor február közepén helyreállítási ütemtervet kért az ukránoktól.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Gintonic68
2026. február 25. 22:28
Tisztul a kép, megvan a fontossági sorrendje az EB-nak... Most várjuk a "motiváló" momentumokat... Vagy az banktitok??🤔
tapir32
2026. február 25. 22:27
„Ki a nagyobb háborús bűnös: az az oldal, amelyik kész tárgyalni a háború befejezéséről, vagy az, amelyik ragaszkodik ahhoz, hogy folytatni kell a háborút anélkül, hogy látszana a vége, nem számít, hány élet veszik el közben?” Arnaud Bertrand
figyelő4322
2026. február 25. 22:05
Lehet, hogy a korrupt, Ukrajnát FÉLREvezető kormányzat végülis megindítja az olajat. Ezzel azonban a veszély még nem biztos, hogy elhárul. Hiszen ezek a gazfickók BÁRMIKOR újra elzárhatják a csapot, és az EU akkor is falazni fog nekik! Tehát addig TALÁN nem érdemes feladni a vétót, amíg az EU és Ukrajna nem vállal valamilyen konkrét, érvényesíthető, kikényszeríthető garanciát, szerződést. Olyant, ami ABSZOLÚT garantálná a vezeték zavartalan működését. Tehát politikai okokból nem lehetne leállítani az energiát!
Treeoflife
2026. február 25. 22:03
Tóth Máté azt hiszem éppen tegnap vagy ma reggel megosztott egy információt, miszerint az a bizonyos vezetéksérülés alighanem a vezetékektől nem túl messze valamilyen lengyel olajtároló tartályok felgyújtása volt.... Érdekes, ha igaz a történet, mit kerestek ott, esetleg a nekünk szánt mennyiségből "lopták" el a lengyelek számára, hogy majd elszállítják? A lengyeleknek állítólag az orosz olaj "véres". Ennyit a vezeték sérüléséről.... Talán nem is lenne baj, ha nem indítanák el, hiányt nem fogunk szenvedni, és a választások utáni helyzet meg majd "adja magát". Az ukránok bármikor újra leállíthatják, ha a pénzügyi támogatásokat már megkapták - egy hazug, gátlástalan csürhe.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!