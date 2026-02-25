Von der Leyenék elbábozzák a jelenetet: rászóltak az ukránokra, hogy javítsák meg a már üzemképes Barátság vezetéket

Von der Leyen azonban az olajtranzit ügyében továbbra is igyekszik palira venni az ügyet csak felszínesen ismerő európai nyilvánosságot:
„Az orosz támadások a Barátság vezetéket is érintették, ami közvetlen hatással volt az európai energiabiztonságra.
Arra kérjük Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási munkálatokat.”
A cikk megemlíti, hogy a január végén megrongált vezeték – valójában csak egy lengyel exportra szánt tartály – kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából, amelyek az uniós szankciók alóli kivétel révén továbbra is orosz kőolajat importálnak azon keresztül. A kieső szállítások miatt mindkét ország kénytelen volt hozzányúlni a stratégiai olajtartalékaihoz.
A lap szerint ugyanakkor Brüsszel „igyekszik megnyugtatni a tagállamokat”: