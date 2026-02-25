Az Európai Bizottság felszólította Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítását – írja nagy betűkkel az Euronews. A cikk újfent leleplezi, hogyan bábozza el az Európai Unió vezetése a valódi cselekvést, és valójában húzza az időt, miután a Bizottság „szakértőkkel egyeztetett” a napokban a kérdésről.

Ahogy azt a Mandinernek Tóth Máté energiajogász korábban kifejtette, rendkívül átlátszó brüsszeli részről, hogy miközben az ukránok uniós jogot sértve elzárják a Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajtranzitot, az uniós intézmények a fülük botját sem mozdítják.