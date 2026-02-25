Itt a megállapodás: hamarosan kiderül, mire képes az Adria kőolajvezeték

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
A horvát állami olajvállalatnak választ kell adnia, átengedi-e az orosz kőolajat.
„A Janafnak át kell engedni a nem szankcionált orosz szállítmányokat A horvátországi szállítás díja 4-5-öse az európai átlagáraknak A régiónak két kőolajvezeték kell: az Adria és a Barátság” – emelte ki a A MOL-csoport. Kiemelték: a Janaf végre megállapodott arról, hogy elindulnak a hosszútávú kapacitástesztek az Adria-vezetéken egy nemzetközi, független megfigyelő csapat bevonásával.
A terheléses tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs-, és hosszútávú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. A MOL szerdai közleményélben üdvözli a tesztek elindulását, mert ezzel véget érhet a számháború és
pont kerülhet annak a régi vitának a végére, hogy mekkora is az Adria olajvezeték tényleges kapacitása.
Vélemények helyett szakszerű, adatokon és tényeken alapuló teszt mondja majd ki, mennyit bír el az Adria-vezeték. Horvátországi megszólalásokban ugyanis a vezeték éves kapacitásának mértéke 11 és 15 millió tonna között mozgott, miközben a vezetékszakaszon 2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak.
A MOL egyúttal várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolaj szállítmányokat.
A magyar olajipari óriás kérésére a Janaf még mindig nem reagált egyenesen, hanem időt kért, hogy a több éve érvényben lévő, Horvátország által is megszavazott EU-s szankciós jogszabályt értelmezze.
Egyúttal a horvát vállalat a MOL-tól kért EU-s és amerikai engedélyeket a szállításokkal kapcsolatban. Ez a MOL meglátása szerint teljesen életszerűtlen, mert nem lehet minden szállítmányra külön EU-s és amerikai engedélyt kérni, ez az indokolatlan bürokratikus akadály a folyamatos szállítást tenné lehetetlenné.
Amennyiben egy kőolajszállító vállalat és annak szállítmánya nem szerepel a nyilvánosan is elérhető EU-s és amerikai szankciós listákon, a horvát vállalatnak be kell engednie
– tette világossá a MOL.
A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján ugyanis a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engednie a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat, amennyiben a Barátság-vezeték nem működik.
A nemzetközi jogszabályok ebben az esetben is vonatkoznak Horvátországra. A MOL egyúttal fenntartja álláspontját, hogy 100 km-re vetítve az európai átlagár többszörösét kéri el a Janaf a szállításokért, amely kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját.
A MOL ismét hangsúlyozza, hogy a régió ellátásbiztonságához két teljes értékű, kereskedelmileg is versenyképes útvonalra van szükség. Szükség van arra, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz, de a forrásdiverzifikáció jegyében gondoskodni kell arról is, hogy a Barátság-vezeték is működjön.
Éppen ezért támogatjuk Ukrajna törekvéseit, hogy az Odessza-Brody vezeték újraindításával össze lehessen kötni a Barátság-vezetéket a Fekete-tengerrel, és ezáltal is növelni lehetne a régió kőolaj-ellátás biztonságának szintjét
– emelte ki részletes tájékoztatásában a magyar olajvállalat.
