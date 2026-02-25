Itt a megállapodás: hamarosan kiderül, mire képes az Adria kőolajvezeték

„A Janafnak át kell engedni a nem szankcionált orosz szállítmányokat A horvátországi szállítás díja 4-5-öse az európai átlagáraknak A régiónak két kőolajvezeték kell: az Adria és a Barátság” – emelte ki a A MOL-csoport. Kiemelték: a Janaf végre megállapodott arról, hogy elindulnak a hosszútávú kapacitástesztek az Adria-vezetéken egy nemzetközi, független megfigyelő csapat bevonásával.

A terheléses tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs-, és hosszútávú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. A MOL szerdai közleményélben üdvözli a tesztek elindulását, mert ezzel véget érhet a számháború és