Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság vezeték janaf adria - vezeték horvátország mol

Itt a megállapodás: hamarosan kiderül, mire képes az Adria kőolajvezeték

2026. február 25. 17:17

A horvát állami olajvállalatnak választ kell adnia, átengedi-e az orosz kőolajat.

2026. február 25. 17:17
null

„A Janafnak át kell engedni a nem szankcionált orosz szállítmányokat A horvátországi szállítás díja 4-5-öse az európai átlagáraknak  A régiónak két kőolajvezeték kell: az Adria és a Barátság” – emelte ki a A MOL-csoport. Kiemelték: a Janaf végre megállapodott arról, hogy elindulnak a hosszútávú kapacitástesztek az Adria-vezetéken egy nemzetközi, független megfigyelő csapat bevonásával. 

A terheléses tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs-, és hosszútávú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. A MOL szerdai közleményélben üdvözli a tesztek elindulását, mert ezzel véget érhet a számháború és 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

pont kerülhet annak a régi vitának a végére, hogy mekkora is az Adria olajvezeték tényleges kapacitása. 

Vélemények helyett szakszerű, adatokon és tényeken alapuló teszt mondja majd ki, mennyit bír el az Adria-vezeték. Horvátországi megszólalásokban ugyanis a vezeték éves kapacitásának mértéke 11 és 15 millió tonna között mozgott, miközben a vezetékszakaszon 2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak. 

A MOL egyúttal várja a horvát vállalat állásfoglalását, hogy átengedi-e a tengerről érkező orosz kőolaj szállítmányokat. 

A magyar olajipari óriás kérésére a Janaf még mindig nem reagált egyenesen, hanem időt kért, hogy a több éve érvényben lévő, Horvátország által is megszavazott EU-s szankciós jogszabályt értelmezze. 

Az orosz kőolajról folyik a vita

Egyúttal a horvát vállalat a MOL-tól kért EU-s és amerikai engedélyeket a szállításokkal kapcsolatban. Ez a MOL meglátása szerint teljesen életszerűtlen, mert nem lehet minden szállítmányra külön EU-s és amerikai engedélyt kérni, ez az indokolatlan bürokratikus akadály a folyamatos szállítást tenné lehetetlenné. 

Amennyiben egy kőolajszállító vállalat és annak szállítmánya nem szerepel a nyilvánosan is elérhető EU-s és amerikai szankciós listákon, a horvát vállalatnak be kell engednie 

– tette világossá a MOL. 

A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján ugyanis a régió ellátásbiztonsága érdekében át kell engednie a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat, amennyiben a Barátság-vezeték nem működik. 

A nemzetközi jogszabályok ebben az esetben is vonatkoznak Horvátországra.  A MOL egyúttal fenntartja álláspontját, hogy 100 km-re vetítve az európai átlagár többszörösét kéri el a Janaf a szállításokért, amely kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját. 

Mindkét vezetékre szükség van

A MOL ismét hangsúlyozza, hogy a régió ellátásbiztonságához két teljes értékű, kereskedelmileg is versenyképes útvonalra van szükség. Szükség van arra, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz, de a forrásdiverzifikáció jegyében gondoskodni kell arról is, hogy a Barátság-vezeték is működjön. 

Éppen ezért támogatjuk Ukrajna törekvéseit, hogy az Odessza-Brody vezeték újraindításával össze lehessen kötni a Barátság-vezetéket a Fekete-tengerrel, és ezáltal is növelni lehetne a régió kőolaj-ellátás biztonságának szintjét 

– emelte ki részletes tájékoztatásában a magyar olajvállalat.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. február 25. 18:01
A tisztelt horvát illetékesekhez a következő kérdéseket szeretnémfeltenni: Mi volt az oka, hogy nem járultak hozzá az Adria vezeték kapacitásbővítő felújításához, melyhez jelentkezett a magyar partner? Betartják e a szállításra vonatkozó szerződéseket, megállapodásokat, vagy nem? Az európai vezetékes szállítás átlagköltségétől eltérnek-e annak (díjszankciónak megfelelő) többszörös díjával vagy nem? Köszönöm az illetékesek reakcióját erre, hogy bizonyítják a jószomszédi és szolidaritási hajlandóságukat.
Válasz erre
0
0
Almassy
2026. február 25. 17:48
A büszke horvátoknak sikerült az országukat egy banánköztársasággá silányítani, ahová még az eurot is importálni kell, hogy lehessen mivel fizetni.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 25. 17:47
a valasz elore boritekolhato, es akkor be kell perelni oket
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 25. 17:41
Nem értem, mert úgy is levennék belőle ezek is hasznot. A Barátság vezetéket is csapolgatták mint utólag kiderült. Nem hiába volt célpont a lengyel ágban levő földalatti tároló. Vajon mit is tettek abba az ukránok?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!