Megfagyott a levegő Brüsszelben: most már Von der Leyen is látja, nem szórakozhat Magyarországgal

– hangsúlyozta. „Az a tény, hogy az ukránok nem indítják újra a szállítást a kőolajvezetéken, az egy politikai zsarolás Magyarországgal szemben, mert ez egy politikai döntés. Sem műszaki, sem technikai, sem fizikai oka nincsen annak, hogy ne induljon újra a szállítás. Ez egy politikai döntés, egy zsarolás Magyarországgal szemben, nyilvánvalóan Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva” – folytatta.

„Úgyhogy a döntésünk továbbra is érvényes természetesen. Mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, addig semmilyen döntéshez nem vagyunk hajlandók itt Brüsszelben hozzájárulni, ami az ukránoknak kedvező vagy az ukránoknak fontos lenne” – szögezte le.

„Úgyhogy sem a hadikölcsönhöz nem férhetnek hozzá, sem nem lesz huszadik szankciós csomag egészen addig, amíg szórakoznak velünk az energiaellátásunk tekintetében” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezért a tanácsülésen „nagy csata” várható.

„Hallom itt az előzetes híreket, itt semmi másról nem volt szó, csak Magyarországról, de hát ne ránk gyakoroljanak nyomást, gyakoroljanak nyomást az ukránokra” – jelentette ki.