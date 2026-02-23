Ft
Ft
02. 23.
hétfő
02. 23.
hétfő
Megfagyott a levegő Brüsszelben: most már Von der Leyen is látja, nem szórakozhat Magyarországgal

2026. február 23. 12:18

Nem teketóriázott Szijjártó Péter.

2026. február 23. 12:18


A magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a Barátság vezetéken – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülését megelőzően arról számolt be a Barátság vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy azt a megnyugtató információt kapták, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat.

„Ez azt jelenti, hogy a Barátság kőolajvezetéknek minden szakasza üzemképes fizikailag, technikailag, műszakilag. A Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes.

Ez azt jelenti, hogy továbbra is kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása, és ha igen, mikor”

– hangsúlyozta. „Az a tény, hogy az ukránok nem indítják újra a szállítást a kőolajvezetéken, az egy politikai zsarolás Magyarországgal szemben, mert ez egy politikai döntés. Sem műszaki, sem technikai, sem fizikai oka nincsen annak, hogy ne induljon újra a szállítás. Ez egy politikai döntés, egy zsarolás Magyarországgal szemben, nyilvánvalóan Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva” – folytatta.

„Úgyhogy a döntésünk továbbra is érvényes természetesen. Mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, addig semmilyen döntéshez nem vagyunk hajlandók itt Brüsszelben hozzájárulni, ami az ukránoknak kedvező vagy az ukránoknak fontos lenne” – szögezte le.

„Úgyhogy sem a hadikölcsönhöz nem férhetnek hozzá, sem nem lesz huszadik szankciós csomag egészen addig, amíg szórakoznak velünk az energiaellátásunk tekintetében” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezért a tanácsülésen „nagy csata” várható.

„Hallom itt az előzetes híreket, itt semmi másról nem volt szó, csak Magyarországról, de hát ne ránk gyakoroljanak nyomást, gyakoroljanak nyomást az ukránokra” – jelentette ki.

„Magyarország tagja az Európai Uniónak, Ukrajna meg nem tagja az Európai Uniónak, ehhez képest Brüsszel az európai uniós tagországokkal – mert itt a szlovákokról is szó van – szemben egy nem uniós tagállam mellé állt. Tehát ez alátámasztja azt, hogy itt nem Európai Bizottság van Brüsszelben, hanem Ukrajna Bizottság” – jegyezte meg.

Teljes kudarcnak és értelmetlennek nevezte az EU szankciós politikáját, amely sokkal jobban sújtja az európai gazdaságot, mint Oroszországot. „A szankciós politika most már kezd olyan lenni, mint amikor egy ilyen pálcikaember a muszkliját próbálja mutogatni. Nyilvánvalóan kinevetik. Így ennek a huszadik szankciós csomagnak sincsen semmi értelme” – fogalmazott.

Rámutatott, hogy a magyar kormány soha nem támogatott olyan büntetőintézkedéseket, amelyek ellentétesek voltak hazánk alapvető nemzeti érdekeivel, például az energiaellátás terén, és így nem is foganatosítottak ilyeneket.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

