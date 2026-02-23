Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
áram Brüsszel Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Tóth Máté energiaszállítás Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Brüsszel már háborog: Magyarország és Szlovákia nem állíthatja le az Ukrajnába irányuló áramot – de a szakértőnek is van ehhez pár szava

2026. február 23. 22:21

Tóth Máté energiajogász szerint az Európai Unió vezetése megint fordítva ül a lovon, és figyelmen kívül hagyja az ok-okozati összefüggéseket.

2026. február 23. 22:21
null

Az Euractiv beszámolója szerint Brüsszelben komoly feszültséget okozott, hogy Magyarország és Szlovákia az ukrajnai „energiaviták” miatt az áramexport korlátozását is fontolgatja – azóta Robert Fico szlovák miniszterelnök már be is jelentette a lépést –, az Európai Bizottság azonban egyértelművé tette: erre nincs lehetőség. A Mandinernek Tóth Máté energiajogász elmondta, miért a kettős mérce tipikus példája  ez az EU-s részről.

Blokkolnád?

A lap szerint az uniós álláspont világos: a tagállamok nem blokkolhatják az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítást, mivel az ellentétes lenne az uniós szabályokkal és a közös energiapiac működésével.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

A lap emlékeztet, hogy a három ország közötti helyzet elmérgesedésének hátterében az áll, hogy Kijev február elején, mondvacsinált indokokra hivatkozva leállította az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé.

Ennek ellenlépéseként a szlovákok február 23-án leállították az Ukrajnába irányuló áramszolgáltatást.

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszelnek hirtelen megjött a hangja?

Egy uniós tisztviselő úgy fogalmazott a lapnak az Európai Bizottság állásfoglalásával kapcsolatban:

A villamosenergia-áramlás nem állítható le egyoldalúan.”

A brüsszeli álláspont szerint az energiaszállítások korlátozása

  • sértené az uniós jogot és
  • veszélyeztetné Ukrajna stabilitását,

amely az orosz támadások miatt különösen sérülékeny energetikai helyzetben van. A testület szerint

az energia „nem lehet politikai fegyver”.

A cikk arra is emlékeztet, hogy Ukrajna villamosenergia-rendszere az EU hálózatához kapcsolódik, így az áramellátás nem pusztán kétoldalú kérdés, hanem az egész európai energiapiac része, a teljes közösséget érinti.

A Bizottság csak hozza a formát

A kialakult helyzetről Tóth Máté energiajogász lapunknak azt mondta: az Európai Bizottság érvelése formálisan nem alaptalan, ugyanakkor a teljes kép ennél jóval összetettebb. Ő is megerősítette, hogy az európai villamosenergia-hálózat „teljesen integrált, összekapcsolt és szinkronizált rendszer”, amelynek működését hosszú évek uniós szabályozása alapozta meg, így az egyoldalú leválasztás valóban komoly jogi és technikai kérdéseket vet fel:

Nyilván, egymás között senki sem gondol arra, hogy leállíthatnánk a villamosenergia forgalmát”

– mutatott rá a szakértő, aki szerint az is igaz, hogy 2022-ben, a háború kitörésének évében Ukrajna szovjet technológián alapuló energiahálózatát „egyfajta Frankenstein-szörnyként ráeszkábálták Európára”, ez pedig „jelentős többletterheket rótt a határországokra”:

Magyarország és Szlovákia viseli mindazokat a hálózati és feszültségproblémákat, amelyek Ukrajnából érkeznek”

– hangsúlyozta.

Tóth Máté energiajogász
Forrás: Facebook

Tóth Máté szerint a jelenlegi vita kulcsa nem pusztán az áramellátás kérdése, hanem az események sorrendisége és ok-okozati viszonya. Úgy véli, a konfliktus kiindulópontja az, hogy

Ukrajna megsértette az Európai Unióval kötött társulási megállapodását, amikor egyoldalúan leállított az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

Brüsszel pedig úgy csinált, mintha semmi sem történt volna:

Megint fordítva ülnek a lovon: történt egy ordas jogsértés, amelyre semmilyen válasz nem érkezett”

– fogalmazott az energiajogász, hozzátéve:

Nem tudom, hogy azt esetleg átaludták-e, de mindenesetre beszédes, hogy a DG COMP, az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatósága, ami már számtalanszor árgus szemekkel nézte át Magyarország minden energiapiaci kapcsolódását, hogy ne legyen benne a közös piacra ható, versenytorzító elem,

egy hónapig a füle botját sem mozdította, amikor Magyarországot és Szlovákiát érte világos uniós jogsértés.”

Az energiajogász egyértelműen rámutatott, hogy Brüsszel megint kettős mércét alkalmaz:

Akkor talán az erre adott válasznál nem lenne túl illendő uniós jogsértésre hivatkozni, anélkül, hogy ez el ne inflálná az uniós jogba és intézményrendszerb vetett bizalmat. Már annál, akinél még bármelyiknek is van hitele.”

A szakértő összegzése szerint tehát a vita jogi megítélése nem választható el a politikai és gazdasági összefüggésektől, és a helyzet megítélésénél „a sorrend és az ok-okozati viszonyok” figyelembevétele pedig kulcsfontosságú.

***

Fotó: Alexandra BEIER / AFP

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
•••
2026. február 24. 00:11 Szerkesztve
Zselenszkij nemhogy nem hős, hanem nemzetpusztító háborús bűnös. Semmivel sem különb Putyinnál. Az elmúlt három évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Százezreket küldött a halálba. Ukrajna katonai önvédelme mellett azonnal lépéseket kellett volna tennie az ukrán nép megvédése, a tűzszünet és a béke érdekében. Zselenszkij a tűzszünetet és békét akarókat mocskolta, megbélyegezte. Zselenszkij aljas, hazaáruló, az ukrán nép ellensége. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
2
0
reakcio1969
2026. február 23. 23:59
Az ukrán zászló kitűzésével emlékezik meg a cseh kormányhivatal kedden az Ukrajna elleni orosz támadás kezdetének negyedik évfordulójáról - közölte Andrej Babis cseh kormányfő hétfőn Prágában a kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón. Ukrán zászló fog lobogni kedden a cseh belügyminisztérium, az oktatási minisztérium és néhány további tárca székhelyén is, amelyek vezetőit a Babis vezette Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom adja.
Válasz erre
0
4
tapir32
2026. február 23. 23:48
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
2
0
reakcio1969
2026. február 23. 23:43
A hozzászólások összefoglalása: a fideszesek már verbálisan háborúznak Ukrajnával. Na ki rángatja be a magyarokat a konfliktusba? Kinek az oldalán? Ennyit az un. békepártiságról.
Válasz erre
0
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!