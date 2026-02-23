Brüsszel már háborog: Magyarország és Szlovákia nem állíthatja le az Ukrajnába irányuló áramot – de a szakértőnek is van ehhez pár szava

Az Euractiv beszámolója szerint Brüsszelben komoly feszültséget okozott, hogy Magyarország és Szlovákia az ukrajnai „energiaviták” miatt az áramexport korlátozását is fontolgatja – azóta Robert Fico szlovák miniszterelnök már be is jelentette a lépést –, az Európai Bizottság azonban egyértelművé tette: erre nincs lehetőség. A Mandinernek Tóth Máté energiajogász elmondta, miért a kettős mérce tipikus példája ez az EU-s részről.

A lap szerint az uniós álláspont világos: a tagállamok nem blokkolhatják az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítást, mivel az ellentétes lenne az uniós szabályokkal és a közös energiapiac működésével.