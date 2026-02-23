Vége, nincs tovább: Fico azonnali hatállyal leállította Ukrajna áramellátását (VIDEÓ)

Kőkemény üzenetet küldtek Zelenszkijnek: sötétbe borulhat az országa!
Az Európai Unió előnyben részesíti Ukrajna érdekeit a saját tagállamai kárára – mondta Robert Fico szlovák kormányfő vasárnap.
A szlovák miniszterelnök egy rendkívüli videóban jelentette be az intézkedést.
Robert Fico szlovák miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Szlovákia megszünteti az Ukrajnának biztosított vészhelyzeti villamosenergia-ellátást, azután, hogy Kijev nem tartotta magát a korábbi Barátság kőolajvezeték kapcsán kötött megállapodásokhoz. A kormányfő közlése szerint a döntés azonnali hatállyal életbe is lép.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Fico szombaton kilátásba helyezte az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítását, amely azon feltétellel lett volna elkerülhető, ha Ukrajna hétfőig lehetővé teszi a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását. A szlovák kormányfő hétfői bejelentése kapcsán hangsúlyozta: „Teljesítettem, amit bejelentettem.” Fico elmondása szerint a döntés meghozatala előtt telefonon szerette volna felvenni a kapcsolatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
A szlovák miniszterelnök hozzátette azonban, hogy arról tájékoztatták, hogy az ukrán elnök csak február 25. után tudna egyeztetni, ezért
a helyzet súlyosságára és a Szlovákiában kihirdetett olajválságra tekintettel kénytelenek vagyunk az első ellenlépést azonnal megtenni”.
A miniszterelnök jelezte, hogy a döntést visszavonják, amint helyreáll az olajtranzit: „A döntést haladéktalanul visszavonjuk, amint az olajtranzit Szlovákiába helyreáll. Ellenkező esetben további lépések következnek.”
Fico elmondta, hogy a pénzügyminiszterrel történt egyeztetést követően kérte a sürgősségi villamosenergia-szállítás leállítását. Mint fogalmazott: „A mai naptól érvényes: ha az ukrán fél Szlovákiához fordul az energiahálózat stabilizálásához szükséges segítségért, ilyen támogatást nem kap.” Hozzátette: „Ez az első olyan lépés, amelyre a szlovák kormánynak joga van anélkül, hogy bármilyen nemzetközi szabályt vagy kötelezettséget megsértene.”
Az ok egyszerű: sokkal erősebb Ukrajna.
A kormányfő élesen bírálta Kijevet is. Úgy fogalmazott: „Szlovákia minden területen segíti Ukrajnát… Ennek ellenére az ukrán elnök ellenségesen viselkedik Szlovákiával szemben.” Az olajszállítás leállításáról pedig azt mondta:
Az olajszállítás leállítása tisztán politikai döntés, amelynek célja Szlovákia nyomás alá helyezése.”
Hangsúlyozta: „Szlovákia szuverén ország, és nem lehet zsarolni.”
A miniszterelnök végül kijelentette: „A kölcsönösség a nemzetközi kapcsolatok alapelve.” Álláspontja szerint a villamosenergia-szállítás felfüggesztése „teljes mértékben indokolt”, és hozzátette: „Szlovákiának joga van az olajszállításokhoz.” Úgy vélte, az ukrán elnökön múlik, mikor áll helyre a tranzit, Szlovákia pedig „nemcsak fel van készülve, hanem szuverén országként készen is áll” további lépések megtételére.
