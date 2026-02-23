Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
áram fico szlovákia kőolaj barátság Zelenszkij zsarolás ukrajna

Vége, nincs tovább: Fico azonnali hatállyal leállította Ukrajna áramellátását (VIDEÓ)

2026. február 23. 18:51

A szlovák miniszterelnök egy rendkívüli videóban jelentette be az intézkedést.

2026. február 23. 18:51
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Szlovákia megszünteti az Ukrajnának biztosított vészhelyzeti villamosenergia-ellátást, azután, hogy Kijev nem tartotta magát a korábbi Barátság kőolajvezeték kapcsán kötött megállapodásokhoz. A kormányfő közlése szerint a döntés azonnali hatállyal életbe is lép.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Fico szombaton kilátásba helyezte az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítását, amely azon feltétellel lett volna elkerülhető, ha Ukrajna hétfőig lehetővé teszi a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását. A szlovák kormányfő hétfői bejelentése kapcsán hangsúlyozta: „Teljesítettem, amit bejelentettem.”  Fico elmondása szerint a döntés meghozatala előtt telefonon szerette volna felvenni a kapcsolatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A szlovák miniszterelnök hozzátette azonban, hogy arról tájékoztatták, hogy az ukrán elnök csak február 25. után tudna egyeztetni, ezért 

a helyzet súlyosságára és a Szlovákiában kihirdetett olajválságra tekintettel kénytelenek vagyunk az első ellenlépést azonnal megtenni”.

A miniszterelnök jelezte, hogy a döntést visszavonják, amint helyreáll az olajtranzit: „A döntést haladéktalanul visszavonjuk, amint az olajtranzit Szlovákiába helyreáll. Ellenkező esetben további lépések következnek.”

Fico elmondta, hogy a pénzügyminiszterrel történt egyeztetést követően kérte a sürgősségi villamosenergia-szállítás leállítását. Mint fogalmazott: „A mai naptól érvényes: ha az ukrán fél Szlovákiához fordul az energiahálózat stabilizálásához szükséges segítségért, ilyen támogatást nem kap.” Hozzátette: „Ez az első olyan lépés, amelyre a szlovák kormánynak joga van anélkül, hogy bármilyen nemzetközi szabályt vagy kötelezettséget megsértene.”

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő élesen bírálta Kijevet is. Úgy fogalmazott: „Szlovákia minden területen segíti Ukrajnát… Ennek ellenére az ukrán elnök ellenségesen viselkedik Szlovákiával szemben.” Az olajszállítás leállításáról pedig azt mondta: 

Az olajszállítás leállítása tisztán politikai döntés, amelynek célja Szlovákia nyomás alá helyezése.” 

Hangsúlyozta: „Szlovákia szuverén ország, és nem lehet zsarolni.”

A miniszterelnök végül kijelentette: „A kölcsönösség a nemzetközi kapcsolatok alapelve.” Álláspontja szerint a villamosenergia-szállítás felfüggesztése „teljes mértékben indokolt”, és hozzátette: „Szlovákiának joga van az olajszállításokhoz.” Úgy vélte, az ukrán elnökön múlik, mikor áll helyre a tranzit, Szlovákia pedig „nemcsak fel van készülve, hanem szuverén országként készen is áll” további lépések megtételére.

Nyitókép: PETER LAZAR / AFP

Összesen 162 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gsss
2026. február 23. 21:48
Csak tökös csávó ez Fico, Mikor kapcsoljuk mi is le a villanyt meg gázt? Majd nyáron? Azonnal ! A szlovákok nem szarakodtak, nekik is van kisebbségük ukrán területen, de így legalább azok is lendületet kapnak hogy elzavarják ezt Zselé nevű aljas gecit. a bandájával. Csak az ukrán nép tudja megoldani ezt fasiszta banda eltakarítását. Követeljük mindennemű energia azonnali leállítását Ukrajna felé amíg nem jön az olaj és ha megszakad akkor azonnal újra leállítani.
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2026. február 23. 21:41
Mi somért tökölnek Orbánék??? A gennyek csak az erőből értenek!!!
Válasz erre
0
0
bokrosbirka
2026. február 23. 21:34
Nekünk is ezt kellene tenni vagy már kellett volna!
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. február 23. 21:26
és mi mikor?!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!