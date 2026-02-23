Vége, nincs tovább: Fico azonnali hatállyal leállította Ukrajna áramellátását (VIDEÓ)

Robert Fico szlovák miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Szlovákia megszünteti az Ukrajnának biztosított vészhelyzeti villamosenergia-ellátást, azután, hogy Kijev nem tartotta magát a korábbi Barátság kőolajvezeték kapcsán kötött megállapodásokhoz. A kormányfő közlése szerint a döntés azonnali hatállyal életbe is lép.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Fico szombaton kilátásba helyezte az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítását, amely azon feltétellel lett volna elkerülhető, ha Ukrajna hétfőig lehetővé teszi a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolajszállítás újraindulását. A szlovák kormányfő hétfői bejelentése kapcsán hangsúlyozta: „Teljesítettem, amit bejelentettem.” Fico elmondása szerint a döntés meghozatala előtt telefonon szerette volna felvenni a kapcsolatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.