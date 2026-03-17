Orbán Viktor meghúzta a váratlant: kulcsfontosságú dolog derült ki Kaposváron

Orbán Viktor higgadt karakterként lépett a kaposváriak elé, megjelenése magabiztosságot sugárzott, beszéde pedig lelkesítette a választókat, ami a közönség reakcióiból egyértelműen kiderült – mondta el a miniszterelnök kaposvári beszédéről Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Magyar Nemzetnek.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hatalmas tömeg gyűlt össze Kaposvár főterén Orbán Viktor országjárásának első állomásán. Talabér Krisztián szerint Orbán Viktor beszéde két fő részre bontható. Egyrészt a miniszterelnök konkretizálta, hogy miért nyertese kormányzásának a térség, és újabb, számonkérhető programpontokért cserébe kérte a helyiek bizalmát az április 12-i választáson. Másrészt azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben a Fidesz békét és biztonságot kínál a választóknak.