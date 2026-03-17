Orbán Viktor meghúzta a váratlant: kulcsfontosságú dolog derült ki Kaposváron

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Orbán Viktor higgadt karakterként lépett a kaposváriak elé, megjelenése magabiztosságot sugárzott, beszéde pedig lelkesítette a választókat, ami a közönség reakcióiból egyértelműen kiderült – mondta el a miniszterelnök kaposvári beszédéről Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Magyar Nemzetnek.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hatalmas tömeg gyűlt össze Kaposvár főterén Orbán Viktor országjárásának első állomásán. Talabér Krisztián szerint Orbán Viktor beszéde két fő részre bontható. Egyrészt a miniszterelnök konkretizálta, hogy miért nyertese kormányzásának a térség, és újabb, számonkérhető programpontokért cserébe kérte a helyiek bizalmát az április 12-i választáson. Másrészt azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben a Fidesz békét és biztonságot kínál a választóknak.
„Utóbbi egy esszenciális, alapvető emberi érzelmekre ható ajánlat, amely ebben a zűrzavaros, háború felé sodródó világban egyre inkább felértékelődik” – tette hozzá az igazgató.
Talabér Krisztián szerint látható volt, hogy a miniszterelnök nyugodt szívvel állt ki a színpadra: nem is volt miért izgulnia, hiszen amit a kormány az elmúlt 16 évben vállalt a térség fejlődése érdekében, azt teljesítette is. Ráadásul a rendezvényen felszólalt Szita Károly polgármester és Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, akik szintén bátran kijelentették, hogy nyugodtan számon lehet rajtuk kérni az elmúlt évek teljesítményét. Gelencsér Attila felszólalásában öt pontban azt is elmondta, mi lesz a következő ciklusra az ő vállalása.
Így nemcsak azt tudják a helyiek, hogy egy leendő kormánytól mire számíthatnak országosan, hanem azt is, hogy a képviselőtől mire számíthatnak ott, helyben”
– magyarázta Talabér Krisztián.
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Szerinte a szónokok rámutattak arra is, milyen erős kontrasztban áll a Fidesz Magyar Péterékkel. „Hiszen a Tisza egy új politikai szereplő, amely még nem rendelkezik kormányzati, de még önkormányzati vezetési tapasztalattal sem, így a választók eddig nem láthatták, miként teljesítené a vállalásait, ígérni pedig bárki tud. A Fidesz viszont az elmúlt évtizedekben kormányzati és önkormányzati szinten is jelen volt, kézzelfogható országos és helyi teljesítmény van mögöttük, politikusaik ezért számonkérhetők a választók előtt” – taglalta Talabér Krisztián.
Hozzátette, hogy így a politikai verseny egyik oldalán egy tapasztalattal rendelkező, számonkérhető, ezért hiteles szereplő áll, a másikon pedig egy olyan párt, amelynek eddig csak ígéretei voltak, ezért a hitelesség próbáját még nem állta ki.
Az igazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy választástörténeti szempontból a Kaposvár központú OEVK olyan körzet, ahol, ha nyerni tud a kormánypárt jelöltje, akkor valószínűleg országosan is elegendő felhatalmazást kap a Fidesz a kormányzás folytatásához.
A kutatási igazgató szerint fontos hangsúlyozni, hogy ez egy tipikus kampánybeszéd volt. „Nem volt benne semmilyen kockázatvállalás, ami azt jelzi, hogy Orbán Viktor magabiztos” – mutatott rá, majd hozzátette: a kampány ezen szakaszában a politikusok általában már biztonsági játékot játszanak. Szerinte ugyanis az kockáztat, aki veszélyben van, lemaradásban van.
„Orbán Viktor Kaposváron nem kockáztatott, ez pedig azt jelzi, hogy a Fidesz–KDNP hisz a saját győzelmében”
– mutatott rá. A szombati Békemeneten látott tömeg, valamint Kaposvár megtelt főtere után pedig okkal hihetik, hogy továbbra is a kormánypártok mögött áll a társadalom többsége – mondta el végül a Magyar Nemzetnek Talabér Krisztián.
