magyar nemzet kaposvár Magyar Péter beszéd orbán viktor

Orbán Viktor meghúzta a váratlant: kulcsfontosságú dolog derült ki Kaposváron

2026. március 17. 06:32

Rámutatott az elemző.

2026. március 17. 06:32
null

Orbán Viktor higgadt karakterként lépett a kaposváriak elé, megjelenése magabiztosságot sugárzott, beszéde pedig lelkesítette a választókat, ami a közönség reakcióiból egyértelműen kiderült – mondta el a miniszterelnök kaposvári beszédéről Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Magyar Nemzetnek.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hatalmas tömeg gyűlt össze Kaposvár főterén Orbán Viktor országjárásának első állomásán. Talabér Krisztián szerint Orbán Viktor beszéde két fő részre bontható. Egyrészt a miniszterelnök konkretizálta, hogy miért nyertese kormányzásának a térség, és újabb, számonkérhető programpontokért cserébe kérte a helyiek bizalmát az április 12-i választáson. Másrészt azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben a Fidesz békét és biztonságot kínál a választóknak.

„Utóbbi egy esszenciális, alapvető emberi érzelmekre ható ajánlat, amely ebben a zűrzavaros, háború felé sodródó világban egyre inkább felértékelődik” – tette hozzá az igazgató.

Talabér Krisztián szerint látható volt, hogy a miniszterelnök nyugodt szívvel állt ki a színpadra: nem is volt miért izgulnia, hiszen amit a kormány az elmúlt 16 évben vállalt a térség fejlődése érdekében, azt teljesítette is. Ráadásul a rendezvényen felszólalt Szita Károly polgármester és Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, akik szintén bátran kijelentették, hogy nyugodtan számon lehet rajtuk kérni az elmúlt évek teljesítményét. Gelencsér Attila felszólalásában öt pontban azt is elmondta, mi lesz a következő ciklusra az ő vállalása.

Így nemcsak azt tudják a helyiek, hogy egy leendő kormánytól mire számíthatnak országosan, hanem azt is, hogy a képviselőtől mire számíthatnak ott, helyben”

– magyarázta Talabér Krisztián.

Szerinte a szónokok rámutattak arra is, milyen erős kontrasztban áll a Fidesz Magyar Péterékkel. „Hiszen a Tisza egy új politikai szereplő, amely még nem rendelkezik kormányzati, de még önkormányzati vezetési tapasztalattal sem, így a választók eddig nem láthatták, miként teljesítené a vállalásait, ígérni pedig bárki tud. A Fidesz viszont az elmúlt évtizedekben kormányzati és önkormányzati szinten is jelen volt, kézzelfogható országos és helyi teljesítmény van mögöttük, politikusaik ezért számonkérhetők a választók előtt” – taglalta Talabér Krisztián.

Hozzátette, hogy így a politikai verseny egyik oldalán egy tapasztalattal rendelkező, számonkérhető, ezért hiteles szereplő áll, a másikon pedig egy olyan párt, amelynek eddig csak ígéretei voltak, ezért a hitelesség próbáját még nem állta ki.

Az igazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy választástörténeti szempontból a Kaposvár központú OEVK olyan körzet, ahol, ha nyerni tud a kormánypárt jelöltje, akkor valószínűleg országosan is elegendő felhatalmazást kap a Fidesz a kormányzás folytatásához.

Mit mutat a miniszterelnök magabiztossága?

A kutatási igazgató szerint fontos hangsúlyozni, hogy ez egy tipikus kampánybeszéd volt. „Nem volt benne semmilyen kockázatvállalás, ami azt jelzi, hogy Orbán Viktor magabiztos” – mutatott rá, majd hozzátette: a kampány ezen szakaszában a politikusok általában már biztonsági játékot játszanak. Szerinte ugyanis az kockáztat, aki veszélyben van, lemaradásban van.

„Orbán Viktor Kaposváron nem kockáztatott, ez pedig azt jelzi, hogy a Fidesz–KDNP hisz a saját győzelmében”

– mutatott rá. A szombati Békemeneten látott tömeg, valamint Kaposvár megtelt főtere után pedig okkal hihetik, hogy továbbra is a kormánypártok mögött áll a társadalom többsége – mondta el végül a Magyar Nemzetnek Talabér Krisztián.

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Tehetős Totó
2026. március 17. 07:29
Meghúznám én a címszerkesztő rakoncátlan fürtjeit...
narancsliget
2026. március 17. 07:28
Felmondott Laponyi Zsolt rendőr, aki nem akart a KDNP reklámarca lenni Azt írta, élete egyik, ha nem a legnehezebb döntését hozta meg. Elhagytam a Magyar Rendőrség kötelékét – közölte Laponyi Zsolt hétfőn Facebook-oldalán. világossá vált számára, hogy a rendszerben uralkodó lojalitás sokszor fontosabb, mint az igazság. „A büntetésemként meghatározott gyorskocsi utcai fogdába zárásom oly mértékben ellehetetlenítette az egyenruhában történő közterületi feladatellátásomat, hogy 2026. március 9-én 23 óra 12 perckor ügyvédeim és egyben barátaim segítségével beadtam az azonnali hatályú lemondásomat”
snfbvksan
•••
2026. március 17. 07:26 Szerkesztve
"Orbán Viktor meghúzta a váratlant" Mi volt itt váratlan? Nagyon is várható volt, hogy a mandiner selejtes idiótái adtak ismét hazug címet egy üres cikknek. Hello Tóni! Le kéne cserélned a lakájmédiátokat! Ez selejt arra nézve szégyen, akit tolni volna hivatott.
tovarisi-konyec
2026. március 17. 07:11
Kiderült, hogy 10 busszal hozták a vándorcirkuszt?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!