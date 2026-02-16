Brüsszel kitartottja megszakértette: a magyarok nem is érzik a rezsicsökkentést, nem járnak jól az orosz olajjal

Választási kampány és geopolitikai vita
A CNN rámutat: a jelentés érzékeny időszakban jelenik meg, hiszen Magyarország parlamenti választásra készül, amelyen Orbán Viktor és Magyar Péter pártjai között dől majd el a küzdelem. A csatorna szerint a miniszterelnök kampányában hangsúlyosan szerepel az energiaárak alacsonyan tartása, amit a mostani elemzés megkérdőjelez (bár nem cáfol – a szerk.).
A vita nemcsak európai, hanem amerikai dimenzióval is bír. A CNN felidézi: Donald Trump korábban „megbocsáthatatlannak” nevezte, hogy egyes szövetségesek továbbra is orosz olajat vásárolnak, amit úgy értékelt, hogy ezzel „saját maguk elleni háborút finanszíroznak”. Ennek ellenére Washington végül egyéves mentességet adott Magyarországnak, amit Marco Rubio külügyminiszter a két ország közötti kapcsolatokkal is indokolt.
Ezzel szemben az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásán megerősítette:
a szankciók alóli mentesség is csak addig szól Magyarországnak, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök.
A jelentés készítői végül azt javasolják, hogy
- az Európai Unió mielőbb zárja le Magyarország és Szlovákia előtt a kiskapukat, és
- tiltsa meg a magyar és szlovák oroszolaj-importot.