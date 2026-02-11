Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj líbia mol

Bomba-üzletet ütött nyélbe a Mol: a világ egyik legnagyobb olajkészlete felett szerzett irányítást a magyar vállalat

2026. február 11. 14:32

A Mol lépései tovább erősítik a hazánkba érkező nyersolajforrások diverzifikációját.

2026. február 11. 14:32
null

Líbia több külföldi olajvállalat mellett a Molnak is olaj- és gázkutatási blokkokat ítélt oda, miután az észak-afrikai ország közel két évtizedes szünet után megtartotta első licitálási fordulóját – írta meg a Reuters cikkére hivatkozva a Világgazdaság.

A líbiai Nemzeti Olajvállalat (NOC) határozota szerint a spanyol Repsol, a magyar Mol és a török állami TPOC alkotta konzorcium az Offshore Area 07 nevű tengeri mezőn nyert kutatási jogokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország és Líbia képviselői január végén Budapesten energetikai együttműködésről állapodtak meg, és Hernádi Zsolt, a Mol elnöke egyetértési megállapodást írt alá Maszud M. Szulemannal, a NOC elnökével.

A Mol közleménye szerint a stratégiai partnerség az olaj- és gázkutatás, a műszaki innováció és a nyersolaj-kereskedelem területén teremt együttműködési alapokat.

A Mol jelenleg kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási vagy kitermelési eszközökkel, és nyolc országban aktívan termel, köztük Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. A cég célja, hogy napi átlagos termelését a következő öt évben legalább 90 ezer hordó olaj egyenértékére növelje, ezért folyamatosan erősíti nemzetközi portfólióját. A Mol líbiai lépései tovább erősítik a nyersolajforrások diverzifikálását azzal, hogy Afrika legnagyobb olajkészletéhez engednek hozzáférést a magyar vállalatnak, valamint bővítik a cég jelenlétét a feltörekvő piacokon.

A becslések szerint Líbia feltáratlan szénhidrogénkészlete 91 milliárd hordó olajnak felel meg, ami Afrikában a legnagyobbnak számíthat.

A polgárháború és politikai instabilitástól megingatott líbiai termelés 2024–2025-re stabilizálódott, elérve napi 1,2–1,3 millió hordó kitermelt olajat. Ezen felül további növekedés is várható, ha a nagy olajtársaságok ismét befektetnek az országban.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. február 11. 14:53
Shell Pista bácsi most mit gondol?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!