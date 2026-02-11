Bomba-üzletet ütött nyélbe a Mol: a világ egyik legnagyobb olajkészlete felett szerzett irányítást a magyar vállalat

Líbia több külföldi olajvállalat mellett a Molnak is olaj- és gázkutatási blokkokat ítélt oda, miután az észak-afrikai ország közel két évtizedes szünet után megtartotta első licitálási fordulóját – írta meg a Reuters cikkére hivatkozva a Világgazdaság.

A líbiai Nemzeti Olajvállalat (NOC) határozota szerint a spanyol Repsol, a magyar Mol és a török állami TPOC alkotta konzorcium az Offshore Area 07 nevű tengeri mezőn nyert kutatási jogokat.