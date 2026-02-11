Bomba-üzletet ütött nyélbe a Mol: a világ egyik legnagyobb olajkészlete felett szerzett irányítást a magyar vállalat

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
A Mol lépései tovább erősítik a hazánkba érkező nyersolajforrások diverzifikációját.
Líbia több külföldi olajvállalat mellett a Molnak is olaj- és gázkutatási blokkokat ítélt oda, miután az észak-afrikai ország közel két évtizedes szünet után megtartotta első licitálási fordulóját – írta meg a Reuters cikkére hivatkozva a Világgazdaság.
A líbiai Nemzeti Olajvállalat (NOC) határozota szerint a spanyol Repsol, a magyar Mol és a török állami TPOC alkotta konzorcium az Offshore Area 07 nevű tengeri mezőn nyert kutatási jogokat.
Magyarország és Líbia képviselői január végén Budapesten energetikai együttműködésről állapodtak meg, és Hernádi Zsolt, a Mol elnöke egyetértési megállapodást írt alá Maszud M. Szulemannal, a NOC elnökével.
A Mol közleménye szerint a stratégiai partnerség az olaj- és gázkutatás, a műszaki innováció és a nyersolaj-kereskedelem területén teremt együttműködési alapokat.
A Mol jelenleg kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási vagy kitermelési eszközökkel, és nyolc országban aktívan termel, köztük Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. A cég célja, hogy napi átlagos termelését a következő öt évben legalább 90 ezer hordó olaj egyenértékére növelje, ezért folyamatosan erősíti nemzetközi portfólióját. A Mol líbiai lépései tovább erősítik a nyersolajforrások diverzifikálását azzal, hogy Afrika legnagyobb olajkészletéhez engednek hozzáférést a magyar vállalatnak, valamint bővítik a cég jelenlétét a feltörekvő piacokon.
A becslések szerint Líbia feltáratlan szénhidrogénkészlete 91 milliárd hordó olajnak felel meg, ami Afrikában a legnagyobbnak számíthat.
A polgárháború és politikai instabilitástól megingatott líbiai termelés 2024–2025-re stabilizálódott, elérve napi 1,2–1,3 millió hordó kitermelt olajat. Ezen felül további növekedés is várható, ha a nagy olajtársaságok ismét befektetnek az országban.
Nyitókép: AFP