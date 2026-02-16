A kampány szempontjából óriási jelentősége van Rubio budapesti látogatásának – szakértő a Mandinernek

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Mentesség és védőpajzs: Donald Trump és Orbán Viktor „személyekhez kötött eredménye”, ami csak addig él, amíg Orbán Magyarország miniszterelnöke.
Marco Rubio Orbán Viktorral közösen megtartott sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy beköszöntött a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora, ami Donald Trump és Orbán Viktor szövetségesi testtartásának egyik fontos eredménye – mondta a Mandinernek Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.
Mint kifejtette: A republikánus adminisztráció a diplomáciai szabályok szigorú betartása mellett – és nem azon túli szándékkal, mint, ahogy azt Brüsszel teszi Magyar Péter érdekében – határozottan támogatja a magyar kormány újraválasztását:
„Azt akarjuk, hogy sikeres legyen Magyarország, és azt akarjuk, hogy folytatni tudjuk az amerikai-magyar együttműködés építését a miniszterelnökkel”
– fogalmazott Rubio.
Ez azt is bizonyítja Tóth Erik szerint, hogy a korábbi demokrata adminisztráció ellenséges fellépése már rég a múlté. Úgy véli,
a kampány szempontjából óriási jelentősége van Rubio budapesti látogatásának:
Orbán Viktor decemberben járt egy kiemelkedően sikeres egyeztetésen Washingtonban, és a héten ismét oda repül a Béketanács amerikai alakuló ülésére, így rövid időn belül ez már a sokadik magas szintű egyeztetés az amerikai és a magyar politikai vezetés között. A jó kapcsolatból Magyarország már eddig is sokat profitált – mutat rá a kutatási igazgató, példaként említve, hogy Paks II. kikerült az amerikai szankciók alól.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a sajtótájékoztatón szó esett a védőpajzsról is. Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Magyarországon keresztül Közép-Európával fennálló kapcsolat Amerika nemzeti érdekei szempontjából alapvető fontosságú. Arról is szó esett, hogy az említett szankciók alóli mentesség és a védőpajzs is csak addig van, amíg Orbán Viktor az ország miniszterelnöke.
Tóth Erik hangsúlyozta, hogy Rubio és Orbán Viktor a magyar nemzeti érdekből következő pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatos álhíreket kölcsönösen cáfolták és a védőpajzsra vonatkozó akaratot megerősítették, de Orbán Viktor és Donald Trump megegyezésének köszönhetően – amit Rubio is személyekhez kötött eredménynek nevezett – Magyarország mentességet kapott az orosz energiahordozók beszerzésére vonatkozó szankciók alól is, és a működőtőke befektetések rekordot döntenek.
„Ami azonban a legfontosabb: a béke melletti rendíthetetlen kiállás mindkét fél részéről”
– tette hozzá a kutatási igazgató.
Nyitókép forrása: Facebook