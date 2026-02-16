A kampány szempontjából óriási jelentősége van Rubio budapesti látogatásának – szakértő a Mandinernek

Ez azt is bizonyítja Tóth Erik szerint, hogy a korábbi demokrata adminisztráció ellenséges fellépése már rég a múlté. Úgy véli,

a kampány szempontjából óriási jelentősége van Rubio budapesti látogatásának:

Orbán Viktor decemberben járt egy kiemelkedően sikeres egyeztetésen Washingtonban, és a héten ismét oda repül a Béketanács amerikai alakuló ülésére, így rövid időn belül ez már a sokadik magas szintű egyeztetés az amerikai és a magyar politikai vezetés között. A jó kapcsolatból Magyarország már eddig is sokat profitált – mutat rá a kutatási igazgató, példaként említve, hogy Paks II. kikerült az amerikai szankciók alól.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a sajtótájékoztatón szó esett a védőpajzsról is. Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Magyarországon keresztül Közép-Európával fennálló kapcsolat Amerika nemzeti érdekei szempontjából alapvető fontosságú. Arról is szó esett, hogy az említett szankciók alóli mentesség és a védőpajzs is csak addig van, amíg Orbán Viktor az ország miniszterelnöke.

Tóth Erik hangsúlyozta, hogy Rubio és Orbán Viktor a magyar nemzeti érdekből következő pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatos álhíreket kölcsönösen cáfolták és a védőpajzsra vonatkozó akaratot megerősítették, de Orbán Viktor és Donald Trump megegyezésének köszönhetően – amit Rubio is személyekhez kötött eredménynek nevezett – Magyarország mentességet kapott az orosz energiahordozók beszerzésére vonatkozó szankciók alól is, és a működőtőke befektetések rekordot döntenek.