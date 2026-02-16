Ft
alapjogokért központ marco rubio donald trump orbán viktor

A kampány szempontjából óriási jelentősége van Rubio budapesti látogatásának – szakértő a Mandinernek

2026. február 16. 14:05

Mentesség és védőpajzs: Donald Trump és Orbán Viktor „személyekhez kötött eredménye”, ami csak addig él, amíg Orbán Magyarország miniszterelnöke.

2026. február 16. 14:05
null

Marco Rubio Orbán Viktorral közösen megtartott sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy beköszöntött a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora, ami Donald Trump és Orbán Viktor szövetségesi testtartásának egyik fontos eredménye – mondta a Mandinernek Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. 

Mint kifejtette: A republikánus adminisztráció a diplomáciai szabályok szigorú betartása mellett – és nem azon túli szándékkal, mint, ahogy azt Brüsszel teszi Magyar Péter érdekében – határozottan támogatja a magyar kormány újraválasztását: 

„Azt akarjuk, hogy sikeres legyen Magyarország, és azt akarjuk, hogy folytatni tudjuk az amerikai-magyar együttműködés építését a miniszterelnökkel”

 – fogalmazott Rubio.  

Ez azt is bizonyítja Tóth Erik szerint, hogy a korábbi demokrata adminisztráció ellenséges fellépése már rég a múlté. Úgy véli, 

a kampány szempontjából óriási jelentősége van Rubio budapesti látogatásának: 

Orbán Viktor decemberben járt egy kiemelkedően sikeres egyeztetésen Washingtonban, és a héten ismét oda repül a Béketanács amerikai alakuló ülésére, így rövid időn belül ez már a sokadik magas szintű egyeztetés az amerikai és a magyar politikai vezetés között. A jó kapcsolatból Magyarország már eddig is sokat profitált – mutat rá a kutatási igazgató, példaként említve, hogy Paks II. kikerült az amerikai szankciók alól. 

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a sajtótájékoztatón szó esett a védőpajzsról is. Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Magyarországon keresztül Közép-Európával fennálló kapcsolat Amerika nemzeti érdekei szempontjából alapvető fontosságú. Arról is szó esett, hogy az említett szankciók alóli mentesség és a védőpajzs is csak addig van, amíg Orbán Viktor az ország miniszterelnöke.

Tóth Erik hangsúlyozta, hogy Rubio és Orbán Viktor a magyar nemzeti érdekből következő pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatos álhíreket kölcsönösen cáfolták és a védőpajzsra vonatkozó akaratot megerősítették, de Orbán Viktor és Donald Trump megegyezésének köszönhetően – amit Rubio is személyekhez kötött eredménynek nevezett – Magyarország mentességet kapott az orosz energiahordozók beszerzésére vonatkozó szankciók alól is, és a működőtőke befektetések rekordot döntenek. 

„Ami azonban a legfontosabb: a béke melletti rendíthetetlen kiállás mindkét fél részéről” 

– tette hozzá a kutatási igazgató.

Nyitókép forrása: Facebook

 

akyokushinkaimestere
2026. február 16. 14:20
Mentesség és védőpajzs: Donald Trump és Orbán Viktor „személyekhez kötött eredménye”, ami csak addig él, amíg Orbán Magyarország miniszterelnöke." Pont erről beszélt rubio max 1 év de lehet még kevesebb.Nem rajtunk műlik.😁👍
Válasz erre
0
0
soma100
2026. február 16. 14:14
Egyik jelölt mellett az amerikai elnök, a másik mellett Abdul. Lehet választani...
Válasz erre
1
0
kalmanok
2026. február 16. 14:09
Donald Trump és Orbán Viktor szövetségesi testtartásának egyik fontos eredménye mit csináltak ezek?
Válasz erre
0
1
rasputin
2026. február 16. 14:07
Mentesség és védőpajzs: Donald Trump és Orbán Viktor „személyekhez kötött eredménye”, ami csak addig él, amíg Orbán Magyarország miniszterelnöke Ringasd el magad,ringasd el magad,ha senki nincs ki elringasson ringasd el magad.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!