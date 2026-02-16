Amerika érdeke Magyarország sikere: ezek voltak az Orbán–Rubio-sajtótájékoztató legfontosabb állításai!

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Marco Rubio vasárnap délután Budapestre érkezett. Az amerikai külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek összegyűjtöttük a legfontosabb mondatait.

1, Az amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok számára fontos Magyarország sikere.