02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest Orbán Viktor Marco Rubio

Amerika érdeke Magyarország sikere: ezek voltak az Orbán–Rubio-sajtótájékoztató legfontosabb állításai!

2026. február 16. 13:06

Mindkét poltikus a magyar-amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt. A külügyminiszter nyilvánvalóvá tette: az amerikai védőpajzs és a mentesség a szankciók alól elsősorban Orbán Viktor és Donald Trump személyes jó kapcsolatának az eredménye.

2026. február 16. 13:06
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Marco Rubio vasárnap délután Budapestre érkezett. Az amerikai külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek összegyűjtöttük a legfontosabb mondatait.

1, Az amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok számára fontos Magyarország sikere. 

„Trump elnök mélyen elkötelezett az önök sikere iránt, mert az önök sikere a mi sikerünk is”

 – jelentette ki.

2, Az amerikai külügyminiszter arról is beszélt, hogy Trump elnök kész védőhálót nyújtani Magyarországnak. 

„Mert ez a kapcsolat, amely Közép-Európában önökön keresztül fennáll, olyan alapvető és létfontosságú a nemzeti érdekeink szempontjából az elkövetkező években, hogy ha pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, ha olyan dolgokkal szembesülnek, amelyek gátolják a növekedést, ha olyan dolgokkal szembesülnek, amelyek veszélyeztetik országuk stabilitását. 

Tudom, hogy Trump elnök nagyon érdeklődni fog, mert Önök kapcsolatban állnak vele, és mert ez az ország nagyon fontos számunkra, és ha ilyen helyzet állna elő, akkor nyilvánvalóan pénzügyi és hasonló segítséget fog nyújtani.” 

3, Orbán Viktor megjegyezte, hogy utoljára akkor volt ilyen szívélyes a viszony Amerika és Magyarország között George H. W. Bush Magyarországra látogatott.

„Valóban nem emlékszem, pedig már harmincegynéhány éve benne vagyok a politikában, hogy mikor voltak ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok, ezért köszönettel tartozunk Donald Trump elnök úrnak és önnek is”

– jelentette ki.

4, Sikerek között említette: 17 amerikai beruházás történt egy év alatt. Fontos megállapodásokat kötött a két ország: kőolaj, gáz és nukleáris energia területén, ami biztosítja az energiabiztonságot.

„Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit” 

– jelentette ki Orbán Viktor. Rubio külügyminiszter a háborúval kapcsolatban kijelentette: 

„Az Egyesült Államok az az érdeke, hogy vége legyen a háborúnak.”

