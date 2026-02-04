Minden nyugati próbálkozás hiába: továbbra is stabil Putyin létfontosságú ágazata

Trump alaposan hátba támadta Putyint: ezzel a lépéssel próbálhatja az orosz elnököt jobb belátásra bírni
India is reagált az amerikai elnök bejelentésére.
Rugalmasan reagál a szankciókra a globális olajpiac.
Az orosz olajexport stabil maradt, miközben India importja három évnél is hosszabb ideje a legalacsonyabb szintre zuhant, mivel a kieső indiai mennyiséget Kína gyakorlatilag azonnal átvette, így ismét Moszkva legnagyobb vevőjévé vált – írta a Világgazdaság. Az orosz nyersolaj tengeri exportja összességében stabilan tartja magát, hiába erősödik a geopolitikai és szankciós nyomás az ágazaton. A február 1-jéig tartó négyhetes időszakban az átlagos napi export 3,27 millió hordó volt, ami enyhe emelkedést jelent az előző periódushoz képest, de még mindig körülbelül 600 ezer hordóval marad el a karácsony előtti csúcsértéktől.
A legnagyobb elmozdulás az export célpiacain figyelhető meg:
januárban Kína újra a legnagyobb importőrré lépett elő az orosz nyersolaj tengeri exportja esetében.
A hajózási adatok alapján a kínai kikötőkbe napi átlagban 1,65 millió hordó érkezett, ami 2024 márciusa óta a legmagasabb érték, és a 2022-es ukrajnai invázió óta a második legnagyobb havi volumen. Ezzel párhuzamosan India importja tovább zuhant: januárban napi 1,12 millió hordóra esett vissza, ami 2022 novembere óta nem látott mélypont.
Ez különösen feltűnő változás, hiszen az indiai finomítók az elmúlt években kulcsszerepet játszottak abban, hogy az Európa által bojkottált orosz olaj új piacra találjon. A csökkenés egybeesik az Európai Unió azon döntésével, amely betiltotta az orosz nyersolajból készült finomított termékek importját.
Az indiai kiesést egyelőre Kína kompenzálja, miközben jelentősen nőtt a tengeren tárolt orosz nyersolaj mennyisége. A készletek már harmadik hete meghaladják a 140 millió hordót; augusztus vége és január közepe között mintegy 60 millió hordóval bővültek – annak ellenére, hogy a tankerforgalmat késések, útvonal-módosítások és az árnyékflotta elleni ellenőrzések lassítják.
Ugyanakkor az export értéke is emelkedett:
a február 1-jéig tartó négy hétben heti átlagban 985 millió dollárra nőtt a bruttó bevétel, főként a közel-keleti feszültségek miatti globális olajár-emelkedésnek köszönhetően.
Az Urals és az ESPO olajfajták ára egyaránt nőtt, ami részben ellensúlyozta az indiai kereslet visszaesését.
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyestül Államok az Indiára kivetett importvámokat 25 százalékról (illetve a korábbi büntetővámokkal együtt számolt 50 százalékról) 18 százalékra csökkenti. Trump szerint Narendra Modi beleegyezett az orosz olaj vásárlásának leállításába, cserébe az USA enyhít a kereskedelmi korlátozásokon, és India több amerikai (valamint esetleg venezuelai) olajat vásárolhat. Modi üdvözölte a vámcsökkentést, de az orosz olajjal kapcsolatos állítását nem erősítette meg közvetlenül, és az indiai oldal hangsúlyozza, hogy a keresletcsökkenést piaci tényezők is befolyásolják.
