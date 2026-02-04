Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió Kínai Népköztársaság nyersolaj India oroszország

Minden nyugati próbálkozás hiába: továbbra is stabil Putyin létfontosságú ágazata

2026. február 04. 06:05

Rugalmasan reagál a szankciókra a globális olajpiac.

2026. február 04. 06:05
null

Az orosz olajexport stabil maradt, miközben India importja három évnél is hosszabb ideje a legalacsonyabb szintre zuhant, mivel a kieső indiai mennyiséget Kína gyakorlatilag azonnal átvette, így ismét Moszkva legnagyobb vevőjévé vált – írta a Világgazdaság. Az orosz nyersolaj tengeri exportja összességében stabilan tartja magát, hiába erősödik a geopolitikai és szankciós nyomás az ágazaton. A február 1-jéig tartó négyhetes időszakban az átlagos napi export 3,27 millió hordó volt, ami enyhe emelkedést jelent az előző periódushoz képest, de még mindig körülbelül 600 ezer hordóval marad el a karácsony előtti csúcsértéktől.

A legnagyobb elmozdulás az export célpiacain figyelhető meg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

januárban Kína újra a legnagyobb importőrré lépett elő az orosz nyersolaj tengeri exportja esetében.

A hajózási adatok alapján a kínai kikötőkbe napi átlagban 1,65 millió hordó érkezett, ami 2024 márciusa óta a legmagasabb érték, és a 2022-es ukrajnai invázió óta a második legnagyobb havi volumen. Ezzel párhuzamosan India importja tovább zuhant: januárban napi 1,12 millió hordóra esett vissza, ami 2022 novembere óta nem látott mélypont.

Ez különösen feltűnő változás, hiszen az indiai finomítók az elmúlt években kulcsszerepet játszottak abban, hogy az Európa által bojkottált orosz olaj új piacra találjon. A csökkenés egybeesik az Európai Unió azon döntésével, amely betiltotta az orosz nyersolajból készült finomított termékek importját.

A szankciók ellenére továbbra is van kereslet az orosz olajra

Az indiai kiesést egyelőre Kína kompenzálja, miközben jelentősen nőtt a tengeren tárolt orosz nyersolaj mennyisége. A készletek már harmadik hete meghaladják a 140 millió hordót; augusztus vége és január közepe között mintegy 60 millió hordóval bővültek – annak ellenére, hogy a tankerforgalmat késések, útvonal-módosítások és az árnyékflotta elleni ellenőrzések lassítják.

Ugyanakkor az export értéke is emelkedett:

a február 1-jéig tartó négy hétben heti átlagban 985 millió dollárra nőtt a bruttó bevétel, főként a közel-keleti feszültségek miatti globális olajár-emelkedésnek köszönhetően.

Az Urals és az ESPO olajfajták ára egyaránt nőtt, ami részben ellensúlyozta az indiai kereslet visszaesését.

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyestül Államok az Indiára kivetett importvámokat 25 százalékról (illetve a korábbi büntetővámokkal együtt számolt 50 százalékról) 18 százalékra csökkenti. Trump szerint Narendra Modi beleegyezett az orosz olaj vásárlásának leállításába, cserébe az USA enyhít a kereskedelmi korlátozásokon, és India több amerikai (valamint esetleg venezuelai) olajat vásárolhat. Modi üdvözölte a vámcsökkentést, de az orosz olajjal kapcsolatos állítását nem erősítette meg közvetlenül, és az indiai oldal hangsúlyozza, hogy a keresletcsökkenést piaci tényezők is befolyásolják.

Nyitókép forrása: STR / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. február 04. 06:18
Ezek a szankciók eszement marhaságok. Soha nem azt fogják azt az eredményt elérni, amit akarnak, de legtöbbször fordítva sül el.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!