Minden nyugati próbálkozás hiába: továbbra is stabil Putyin létfontosságú ágazata

Az orosz olajexport stabil maradt, miközben India importja három évnél is hosszabb ideje a legalacsonyabb szintre zuhant, mivel a kieső indiai mennyiséget Kína gyakorlatilag azonnal átvette, így ismét Moszkva legnagyobb vevőjévé vált – írta a Világgazdaság. Az orosz nyersolaj tengeri exportja összességében stabilan tartja magát, hiába erősödik a geopolitikai és szankciós nyomás az ágazaton. A február 1-jéig tartó négyhetes időszakban az átlagos napi export 3,27 millió hordó volt, ami enyhe emelkedést jelent az előző periódushoz képest, de még mindig körülbelül 600 ezer hordóval marad el a karácsony előtti csúcsértéktől.

A legnagyobb elmozdulás az export célpiacain figyelhető meg: