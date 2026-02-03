Trump alaposan hátba támadta Putyint: ezzel a lépéssel próbálhatja az orosz elnököt jobb belátásra bírni

Oda se merünk nézni: Trump olyasmire kérte Putyint, amin teljesen kiakadtak az oroszok – Moszkva azonnal válaszolt
A Kreml szóvivője mindenkit emlékeztetett: Zelenszkij akart mindenáron találkozni Putyinnal, és nem fordítva.
India is reagált az amerikai elnök bejelentésére.
Mint beszámoltunk róla, az Egyesült Államok kiemelkedő jelentőségű kereskedelmi megállapodást kötött Indiával, melynek értelmében Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi pedig bevállalta az orosz olaj vásárlásának befejezését. Mindezzel Donald Trump újabb nyomást helyezett Putyinra, amely – az Indiával kötött egyezség nyilvánvaló gazdasági előnyei mellett – stratégiai lépéselőnyt is jelenthet.
Az amerikai elnök ugyanis mindent megpróbál elkövetni annak érdekében, hogy az orosz-ukrán béketárgyalások – melyeket az első tervek szerint Budapesten tarthatnak – Putyin és Zelenszkij részvételével végre megvalósuljanak.
Narendra Modi indiai miniszterelnök az X-en „nagy köszönetet” mondott Trumpnak az India számára is kiemelkedő jelentőségű megállapodásért, ugyanakkor nyilvános posztjában nem tért ki rá expliciten, hogy leállítják-e az orosz olaj vásárlását.
Figyelmeztető jelként értelmezik az amerikaiak a régióban végzett orosz légi tevékenységet.
Ezzel kapcsolatban fontos tényező, hogy az indiai finomítói források szerint az orosz olajimport leállításához „kivezetési időszakra” lesz szükség, mivel már lekötött szállítmányok vannak, amelyek márciusban érkeznek meg. A források azt is közölték, hogy eddig nem kaptak kormányzati utasítást a beszerzések azonnali leállítására.
A megállapodás előzménye, hogy Trump tavaly augusztusban 50 százalékra emelte az Indiával szembeni importvámokat, hogy nyomást gyakoroljon Újdelhire az orosz olajvásárlás leállítására, és korábban további emelést is kilátásba helyezett. India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, szükségletének mintegy 90 százalékát importból fedezi, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nagy mennyiségben vásárol orosz olajat.
(MTI)
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP