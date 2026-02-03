Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
megállapodás orosz gáz Donald Trump kereskedelem India Egyesült Államok

Trump alaposan hátba támadta Putyint: ezzel a lépéssel próbálhatja az orosz elnököt jobb belátásra bírni

2026. február 03. 08:58

India is reagált az amerikai elnök bejelentésére.

2026. február 03. 08:58
null

Mint beszámoltunk róla, az Egyesült Államok kiemelkedő jelentőségű kereskedelmi megállapodást kötött Indiával, melynek értelmében Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi pedig bevállalta az orosz olaj vásárlásának befejezését. Mindezzel Donald Trump újabb nyomást helyezett Putyinra, amely – az Indiával kötött egyezség nyilvánvaló gazdasági előnyei mellett – stratégiai lépéselőnyt is jelenthet.

Az amerikai elnök ugyanis mindent megpróbál elkövetni annak érdekében, hogy az orosz-ukrán béketárgyalások – melyeket az első tervek szerint Budapesten tarthatnak – Putyin és Zelenszkij részvételével végre megvalósuljanak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

India válaszolt

Narendra Modi indiai miniszterelnök az X-en „nagy köszönetet” mondott Trumpnak az India számára is kiemelkedő jelentőségű megállapodásért, ugyanakkor nyilvános posztjában nem tért ki rá expliciten, hogy leállítják-e az orosz olaj vásárlását.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel kapcsolatban fontos tényező, hogy az indiai finomítói források szerint az orosz olajimport leállításához „kivezetési időszakra” lesz szükség, mivel már lekötött szállítmányok vannak, amelyek márciusban érkeznek meg. A források azt is közölték, hogy eddig nem kaptak kormányzati utasítást a beszerzések azonnali leállítására.

A megállapodás előzménye, hogy Trump tavaly augusztusban 50 százalékra emelte az Indiával szembeni importvámokat, hogy nyomást gyakoroljon Újdelhire az orosz olajvásárlás leállítására, és korábban további emelést is kilátásba helyezett. India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, szükségletének mintegy 90 százalékát importból fedezi, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nagy mennyiségben vásárol orosz olajat.

(MTI)

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. február 03. 10:42
Miért is rosssz az amerikának ha az EU, ukrajna, oroszország gyengül e háborúban, miközben amerika nyer rajta? Ez itt a kérdés !
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. február 03. 10:39
janicsar-2 2026. február 03. 09:30 Ha lesz annyi se változtat semmit mert akkor az oroszok olyan olcsón fogják kínálni az övéket, hogy csak a hülye fog másmilyent venni
Válasz erre
0
0
b-kanya-3
2026. február 03. 10:07
Tegnap az Ovális irodát ki kellett üríteni, mielőtt a sajtótájékoztató megkezdődhetett volna, mert Trump szó szerint összeszarta magát. 💩💩💩 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 03. 09:50
Hát jó, vihetik a cigány szajrét az usába, remek, csak ha nincsen olcsó energiahordozó, akkor mivel állítják elő? 5x árú amcsi palapintyóval?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!