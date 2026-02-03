Trump alaposan hátba támadta Putyint: ezzel a lépéssel próbálhatja az orosz elnököt jobb belátásra bírni

Mint beszámoltunk róla, az Egyesült Államok kiemelkedő jelentőségű kereskedelmi megállapodást kötött Indiával, melynek értelmében Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi pedig bevállalta az orosz olaj vásárlásának befejezését. Mindezzel Donald Trump újabb nyomást helyezett Putyinra, amely – az Indiával kötött egyezség nyilvánvaló gazdasági előnyei mellett – stratégiai lépéselőnyt is jelenthet.

Az amerikai elnök ugyanis mindent megpróbál elkövetni annak érdekében, hogy az orosz-ukrán béketárgyalások – melyeket az első tervek szerint Budapesten tarthatnak – Putyin és Zelenszkij részvételével végre megvalósuljanak.