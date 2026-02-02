Trump újra akcióban – az Egyesült Államok komoly biztonsági kockázatra figyelmeztetett

Egy katonai felszerelések szállítására alkalmas orosz teherszállító repülőgép landolt vasárnap este egy havannai katonai repülőtéren, kísértetiesen hasonló akció keretében, mint amit Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása előtt láttunk. Az Iljusin Il-76-os repülőgépet az orosz állami kézben lévő Aviacon Zitotrans légitársaság üzemelteti, nagyjából 50 tonna áru vagy akár 200 fős személyzet szállítására is képes, de rendszeresen szállít rakétákat, robbanófejeket és helikopter-alkatrészeket is. A repüléskövetési adatok szerint a repülőgép az útja során Szentpéterváron, Szocsiban, Mauritániában és a Dominikai Köztársaságban állt meg a fogadó országok kormányainak jóváhagyásával – írja a Fox News.

Ugyanez a repülőgép repült Venezuelába is 2025 októberének végén, nem véletlen, hogy az elemzők figyelmeztető jelként értelmezték a régióban végzett, a korábbihoz kísértetien hasonló orosz légi tevékenységet.

Az akció azért kapott kiemelt figyelmet, mert most a kubai elnök, Miguel Díaz-Canel áll egyre növekvő nyomás alatt Donald Trump amerikai elnök részéről, aki az elmúlt hetekben egyre komolyabb figyelmet szentelt a Havannát érintő politikának.