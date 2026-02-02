Ft
02. 03.
kedd
Oroszország Kuba Donald Trump

Trump újra akcióban – az Egyesült Államok komoly biztonsági kockázatra figyelmeztetett

2026. február 02. 23:00

Figyelmeztető jelként értelmezik az amerikaiak a régióban végzett orosz légi tevékenységet.

2026. február 02. 23:00
null

Egy katonai felszerelések szállítására alkalmas orosz teherszállító repülőgép landolt vasárnap este egy havannai katonai repülőtéren, kísértetiesen hasonló akció keretében, mint amit Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása előtt láttunk. Az Iljusin Il-76-os repülőgépet az orosz állami kézben lévő Aviacon Zitotrans légitársaság üzemelteti, nagyjából 50 tonna áru vagy akár 200 fős személyzet szállítására is képes, de rendszeresen szállít rakétákat, robbanófejeket és helikopter-alkatrészeket is. A repüléskövetési adatok szerint a repülőgép az útja során Szentpéterváron, Szocsiban, Mauritániában és a Dominikai Köztársaságban állt meg a fogadó országok kormányainak jóváhagyásával – írja a Fox News.

Ugyanez a repülőgép repült Venezuelába is 2025 októberének végén, nem véletlen, hogy az elemzők figyelmeztető jelként értelmezték a régióban végzett, a korábbihoz kísértetien hasonló orosz légi tevékenységet.

Az akció azért kapott kiemelt figyelmet, mert most a kubai elnök, Miguel Díaz-Canel áll egyre növekvő nyomás alatt Donald Trump amerikai elnök részéről, aki az elmúlt hetekben egyre komolyabb figyelmet szentelt a Havannát érintő politikának.

Csütörtökön Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Kubával kapcsolatban, kijelentve, hogy a kubai kormány „szokatlan és rendkívüli fenyegetést” jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikai érdekeire. A kormányzat azt is közölte, hogy büntetéseket szab ki minden olyan országra, amely amerikai engedély nélkül ad el vagy szállít olajat Kubának.

Kuba egy hanyatló nemzet. Régóta az, de most már nincs a támogatói között Venezuela”

– fogalmazott Trump újságíróknak a floridai Mar-a-Lagóban.

A Kuba és Oroszország közötti katonai kapcsolatok többször is aggodalmat keltettek Washingtonban, miután Moszkva az elmúlt évtizedben folyamatosan újjáépítette a védelmi és hírszerzési együttműködését Havannával. Az amerikaiak nem véletlenül figyelmeztettek, az oroszok Kubában végzett tevékenysége biztonsági kockázatot jelenthet az Egyesült Államok közelében.

Fotó: Anadolu via AFP

 

neszteklipschik
2026. február 02. 23:15
"Az amerikaiak nem véletlenül figyelmeztettek, az oroszok Kubában végzett tevékenysége biztonsági kockázatot jelenthet az Egyesült Államok közelében." Persze Oroszországnak viszont semmiféle joga nincs, hogy ugyanilyen biztonsági kockázatot deklaráljon például Ukrajnával kapcsolatosan, hiszen Oroszországnak nem lehetnek biztonsági igényei ugyebár, illetve minden ilyesféle igénye eleve illegitim, szóra sem érdemes, tárgyalni sem kell róla...
