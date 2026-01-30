Zelenszkij veszett vadként jelentette ki: senki sem fogja megállítani – már idén csatlakozna az Európai Unióhoz Ukrajna
„Nincs olyan ellenséges erő a határaikon és Európa határain, amely a jövőben megakadályozná a csatlakozásukat.”
A Kreml szóvivője mindenkit emlékeztetett: Zelenszkij akart mindenáron találkozni Putyinnal, és nem fordítva.
A Kreml pénteken megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy február 1-ig szüntesse be az ukrán fővárosra, Kijevre mért csapásokat, ahol az energiaellátó hálózat a korábbi bombázások következtében jelentősen megrongálódott.
Dmitrij Peszkov szóvivő újságíróknak úgy nyilatkozott:
Trump elnök személyesen kérte Putyin elnököt, hogy egy hétig, február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalások lefolytatásához.”
Előző nap maga Donald Trump is hasonló bejelentést tett.
Az orosz szóvivő nyilatkozatában kitért António Guterres ENSZ-főtitkár azon következtetésére, miszerint a kelet-ukrajnai Donbasz régió, ellentétben Grönlanddal, nem rendelkezik önrendelkezési joggal.
Ezeket a következtetéseket a nemzetközi jog szempontjából mélyen tévesnek tartjuk”
– jelentette ki Peszkov. „Nem értünk egyet ezekkel a következtetésekkel, és megvan a saját, mindenki számára jól ismert, megalapozott álláspontunk” – hangsúlyozta.
Korábban Guterres a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva kijelentette, az ENSZ főtitkársága arra a következtetésre jutott, hogy a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbasz esetében. Szerinte a világszervezet központjában az említett helyzeteket illetően úgy vélik, hogy „a területi integritás elve elsőbbséget élvez” a népek önrendelkezési jogával szemben.
A Kreml szóvivője sajtótájékoztatóján reagált Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esetleges találkozásának hírére. Emlékeztetett:
Zelenszkij ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen találkozzon Putyinnal, és nem fordítva.
Utalva azokra a felvetésekre, hogy a megbeszélésekre Moszkvában kerülhetne sor, Peszkov hangsúlyozta: Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Putyin nem hívta meg Zelenszkijt sehova, és nem javasolt neki semmilyen találkozót. A találkozót Zelenszkij kérte.”
Az ukrán elnök arra hivatkozott, hogy a moszkvai találkozó „lehetetlen”.
