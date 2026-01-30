Az orosz szóvivő nyilatkozatában kitért António Guterres ENSZ-főtitkár azon következtetésére, miszerint a kelet-ukrajnai Donbasz régió, ellentétben Grönlanddal, nem rendelkezik önrendelkezési joggal.

Ezeket a következtetéseket a nemzetközi jog szempontjából mélyen tévesnek tartjuk”

– jelentette ki Peszkov. „Nem értünk egyet ezekkel a következtetésekkel, és megvan a saját, mindenki számára jól ismert, megalapozott álláspontunk” – hangsúlyozta.

Korábban Guterres a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva kijelentette, az ENSZ főtitkársága arra a következtetésre jutott, hogy a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbasz esetében. Szerinte a világszervezet központjában az említett helyzeteket illetően úgy vélik, hogy „a területi integritás elve elsőbbséget élvez” a népek önrendelkezési jogával szemben.