Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin orosz-ukrán háború kijev donald trump

Oda se merünk nézni: Trump olyasmire kérte Putyint, amin teljesen kiakadtak az oroszok – Moszkva azonnal válaszolt

2026. január 30. 14:21

A Kreml szóvivője mindenkit emlékeztetett: Zelenszkij akart mindenáron találkozni Putyinnal, és nem fordítva.

2026. január 30. 14:21
null

A Kreml pénteken megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy február 1-ig szüntesse be az ukrán fővárosra, Kijevre mért csapásokat, ahol az energiaellátó hálózat a korábbi bombázások következtében jelentősen megrongálódott.

Dmitrij Peszkov szóvivő újságíróknak úgy nyilatkozott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Trump elnök személyesen kérte Putyin elnököt, hogy egy hétig, február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalások lefolytatásához.”

Előző nap maga Donald Trump is hasonló bejelentést tett.

Ezt is ajánljuk a témában

Az orosz szóvivő nyilatkozatában kitért António Guterres ENSZ-főtitkár azon következtetésére, miszerint a kelet-ukrajnai Donbasz régió, ellentétben Grönlanddal, nem rendelkezik önrendelkezési joggal.

Ezeket a következtetéseket a nemzetközi jog szempontjából mélyen tévesnek tartjuk”

– jelentette ki Peszkov. „Nem értünk egyet ezekkel a következtetésekkel, és megvan a saját, mindenki számára jól ismert, megalapozott álláspontunk” – hangsúlyozta.

Korábban Guterres a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva kijelentette, az ENSZ főtitkársága arra a következtetésre jutott, hogy a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbasz esetében. Szerinte a világszervezet központjában az említett helyzeteket illetően úgy vélik, hogy „a területi integritás elve elsőbbséget élvez” a népek önrendelkezési jogával szemben.

A Kreml szóvivője sajtótájékoztatóján reagált Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esetleges találkozásának hírére. Emlékeztetett:

Zelenszkij ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen találkozzon Putyinnal, és nem fordítva.

Utalva azokra a felvetésekre, hogy a megbeszélésekre Moszkvában kerülhetne sor, Peszkov hangsúlyozta: Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Putyin nem hívta meg Zelenszkijt sehova, és nem javasolt neki semmilyen találkozót. A találkozót Zelenszkij kérte.” 

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. január 30. 15:02
Bár régebbi Putyin nyilatkozatokat is kellene ismerni. Példáula azt, mindenféle nyugati kérés, vagy tűzszünet az csak nyugati vonalak megerősítéséhez és és az ukránok utánpotlásokhoz szükségesek. Ezek nyugati kívánságok mindig akkor élednek fel amikor a fenit okok előjönnek.
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2026. január 30. 14:59
Még mindig hülyének nézik Oroszország Anyácskát.
Válasz erre
2
0
Gyuri05
2026. január 30. 14:53
„a területi integritás elve elsőbbséget élvez” a népek önrendelkezési jogával szemben. .............. Ez ugye igaz Koszóvóra, és a régi Jugoszláviára is?
Válasz erre
3
0
balbako_
2026. január 30. 14:51
Miért is tenné?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!