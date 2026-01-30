Ft
putyin zelenszkij orosz-ukrán háború találkozó

Kezd komikussá válni: Zelenszkij visszautasította a Kreml meghívását Moszkvába, majd Kijevbe hívta Putyint

2026. január 30. 10:38

Az ukrán elnök arra hivatkozott, hogy a moszkvai találkozó „lehetetlen”.

2026. január 30. 10:38
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetetlennek tartja a moszkvai találkozót, ehelyett Kijevbe invitálta az orosz államfőt – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda alapján a Kárpathír.com

„Ez pontosan annyira lehetetlen, minthogy Putyinnal Kijevben találkozzak. 

Én is meghívhatom őt Kijevbe, jöjjön csak. Nyilvánosan meghívom, ha van bátorsága”

– mondta Zelenszkij újságíróknak. Hozzátette: ha valaki nem kíván találkozni, de ezt nem meri nyíltan kimondani, akkor inkább a másik felet hívja Moszkvába.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is konstruktív megállapodásra törekszik a háború lezárása érdekében. Ukrajna nyitott minden olyan érdemi tárgyalási formátumra, amely valódi eredményt hozhat, vagy legalább előrelépést jelenthet a jelenlegi állapothoz képest.

Moszkva és Fehéroroszország azonban kizárt helyszín. „Ezek olyan államok, amelyek közül az egyik agresszor, háborút indított és öl bennünket, a másik pedig partnere ezekben a tettekben” – zárta rövidre a kérdést az államfő. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Karvaly
2026. január 30. 12:17
Ukrajna áll vesztésre, tehát nem ők diktálják a feltételeket. Az időhúzással csak egyre rosszabb pozícióba kerülnek - és még az is fenyeget, hogy Trump megelégeli az egészet, és lekapcsol minden amerikai támogatást - beleértve a már kiküldött fegyvereket is, amelyiknél ez megoldható.
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2026. január 30. 12:06
Meghívta Kijevbe Putyint? Csak aztán meg ne sértődjön, ha tényleg odaér...
Válasz erre
2
0
angeleye
2026. január 30. 12:02
Kedves Vlagyimír Vlagyimírovics! Menjen Kijevbe- persze Oresnyikekkel -, és vonja kérdőre ezt a szociopata, tömeggyilkos, drogos parazitát.
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 30. 11:57
Ideje lenne a teljes területfoglalásnak!
Válasz erre
3
0
