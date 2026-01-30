Kezd komikussá válni: Zelenszkij visszautasította a Kreml meghívását Moszkvába, majd Kijevbe hívta Putyint

„Gyertyát gyújtunk Orbán bukásáért” – Ukrajna volt külügyminisztere a kormányváltásért imádkozik (VIDEÓ)
Európa-párti, Ukrajna-párti, ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon Dmitro Kuleba.
Az ukrán elnök arra hivatkozott, hogy a moszkvai találkozó „lehetetlen”.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetetlennek tartja a moszkvai találkozót, ehelyett Kijevbe invitálta az orosz államfőt – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda alapján a Kárpathír.com.
„Ez pontosan annyira lehetetlen, minthogy Putyinnal Kijevben találkozzak.
Én is meghívhatom őt Kijevbe, jöjjön csak. Nyilvánosan meghívom, ha van bátorsága”
– mondta Zelenszkij újságíróknak. Hozzátette: ha valaki nem kíván találkozni, de ezt nem meri nyíltan kimondani, akkor inkább a másik felet hívja Moszkvába.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is konstruktív megállapodásra törekszik a háború lezárása érdekében. Ukrajna nyitott minden olyan érdemi tárgyalási formátumra, amely valódi eredményt hozhat, vagy legalább előrelépést jelenthet a jelenlegi állapothoz képest.
Moszkva és Fehéroroszország azonban kizárt helyszín. „Ezek olyan államok, amelyek közül az egyik agresszor, háborút indított és öl bennünket, a másik pedig partnere ezekben a tettekben” – zárta rövidre a kérdést az államfő.
Ezt is ajánljuk a témában
Európa-párti, Ukrajna-párti, ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon Dmitro Kuleba.
Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Ukrajnáról és az EU Ukrajna-politikájáról is beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi főtárgyalója csütörtökön.
Mindenre kész az ukrán külügyminiszter.
Az orosz támadások már a Barátság kőolajvezetéket sem kímélik.