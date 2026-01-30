Kezd komikussá válni: Zelenszkij visszautasította a Kreml meghívását Moszkvába, majd Kijevbe hívta Putyint

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is konstruktív megállapodásra törekszik a háború lezárása érdekében. Ukrajna nyitott minden olyan érdemi tárgyalási formátumra, amely valódi eredményt hozhat, vagy legalább előrelépést jelenthet a jelenlegi állapothoz képest.

Moszkva és Fehéroroszország azonban kizárt helyszín. „Ezek olyan államok, amelyek közül az egyik agresszor, háborút indított és öl bennünket, a másik pedig partnere ezekben a tettekben” – zárta rövidre a kérdést az államfő.