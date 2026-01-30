„Gyertyát gyújtunk Orbán bukásáért” – Ukrajna volt külügyminisztere a kormányváltásért imádkozik (VIDEÓ)

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere úgy nyilatkozott, hogy imádkoznak a magyar kormányváltásért és egy ukránbarát kabinet hatalomra kerüléséért.

„A kiút nagyon egyszerű. Most mindenki ül, imádkozik, gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat.

És hogy hatalomra kerüljön egy Európa-párti, egyébként Ukrajna-párti kormánykoalíció” – hangsúlyozta a politikus. „És mellesleg ukránbarát is” – tette hozzá.