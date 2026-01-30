Ft
dmitro kuleba Fidesz Orbán Viktor ukrajna

„Gyertyát gyújtunk Orbán bukásáért” – Ukrajna volt külügyminisztere a kormányváltásért imádkozik (VIDEÓ)

2026. január 30. 10:02

Európa-párti, Ukrajna-párti, ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon Dmitro Kuleba.

2026. január 30. 10:02
null

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere úgy nyilatkozott, hogy imádkoznak a magyar kormányváltásért és egy ukránbarát kabinet hatalomra kerüléséért.

„A kiút nagyon egyszerű. Most mindenki ül, imádkozik, gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat.

És hogy hatalomra kerüljön egy Európa-párti, egyébként Ukrajna-párti kormánykoalíció” – hangsúlyozta a politikus. „És mellesleg ukránbarát is” – tette hozzá.

Kuleba úgy fogalmazott: ez csak „afféle remény”, de jelenleg ez a legjobb, amit Európa tehet.

A nyilatkozatot itt megtekintheti

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Selcuk Acar / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
The Loner
2026. január 30. 12:17
Ki ez a Kulabá?
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 30. 12:07
Gyújtsatok gyertyát és dugjátok a seggetekbe!
Válasz erre
0
0
angeleye
2026. január 30. 12:04
Mi is. Hogy hulljon rád, meg a fajtádra Oresnyik eső.
Válasz erre
0
0
vasvaril
2026. január 30. 11:59
"Vasárnap gyertyát gyútok rád a templomban, hogy béniccson el a Jóisten!"
Válasz erre
0
0
