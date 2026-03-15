Váratlan vendége lesz holnap Magyar Péternek – üzenik neki, hogy legyen otthon

Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a budapesti Pilvax közben mondott ünnepi beszédet.
„Hív a haza! Rekordszámú résztvevővel vette kezdetét a Mi Hazánk Március 15-i rendezvénye” – írta Facebook-oldalán a Mi Hazánk Mozgalom.
Toroczkai László Pártelnök a budapesti Pilvax közben mondott ünnepi beszédet.
A 24.hu tudósításában azt írja, megtelt a szűk, két háztömbnyi Pilvax köz, kint a Petőfi Sándor utcán is álldogál a tömeg, és még a szemközti Haris közben is állnak jó néhányan.
A portál azt írta, a Mi Hazánk elnöke úgy kezdte beszédét: a magyar szabadságharcosok fő követelése a függetlenség, a törvény előtti egyenlőség, a sajtószabadság és az uram-bátyám rendszer megszüntetése.
Szerinte minden magyar számára a lehető legjobb jövő jön el, ha a Mi Hazánk megvalósítja a programját.
Toroczkai
a Tisza Pártot liberál-globalistának nevezete, akik nem a magyar szuverenitást képviselik, mert a „globális nagyvállalatok ideküldött embereivel akarnak politikát csinálni.”
Toroczkai kiemelte a magyar kis- és középvállalatok támogatásának fontosságát is.
Élelmiszer-hulladékkal etetik magyarok millióit
– mondta a nagykereskedelmi láncokkal kapcsolatban a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje.
Toroczkai azt állította: a Mi Hazánk az egyetlen párt, ami el akarja számoltatni a bankárvilágot.
A pártelnök azt is leszögezte:
Komoly jelei vannak, hogy az ukránok beavatkoznak a magyar választásba
Hozzátette, ezzel a Fidesz-kampányát segítik.
Az orosz befolyásolásról kifejtette, szerinte az igazi beavatkozás a Szilícium-völgyből érkezik, és a Facebookot üzemeltető Meta avatkozik be a választásba.
Azt mondta, személyesen lesz ott, amikor Schadl György balatoni nyaralóját lédózerólják, abban az esetben, ha a Mi Hazánk kormányra kerül.
Toroszkai bejelentette: holnap feljelenti a Tisza Párt elnökét költségvetési csalásért, mert szerinte a mostani budai házának megvásárlására 2021-ben nem volt elég pénze.
Mint mondta, holnap elmegy Magyar Péter házához és üzeni neki, hogy legyen otthon.
Várom, hogy mutassa meg az adás-vételi szerződést, vagy ő is mehet majd a börtönbe
– tette hozzá.
A piti bűnözőktől a fehérgalléros bűnözőkig mindenkit el fogunk számoltatni – hangoztatta.
