mi hazánk mi hazánk mozgalom toroczkay lászló

Váratlan vendége lesz holnap Magyar Péternek – üzenik neki, hogy legyen otthon

2026. március 15. 17:23

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a budapesti Pilvax közben mondott ünnepi beszédet.

„Hív a haza! Rekordszámú résztvevővel vette kezdetét a Mi Hazánk Március 15-i rendezvénye” – írta Facebook-oldalán a Mi Hazánk Mozgalom.

Toroczkai László Pártelnök a budapesti Pilvax közben mondott ünnepi beszédet.

A 24.hu tudósításában azt írja, megtelt a szűk, két háztömbnyi Pilvax köz, kint a Petőfi Sándor utcán is álldogál a tömeg, és még a szemközti Haris közben is állnak jó néhányan.

A portál azt írta, a Mi Hazánk elnöke úgy kezdte beszédét: a magyar szabadságharcosok fő követelése a függetlenség, a törvény előtti egyenlőség, a sajtószabadság és az uram-bátyám rendszer megszüntetése.

Szerinte minden magyar számára a lehető legjobb jövő jön el, ha a Mi Hazánk megvalósítja a programját.

Toroczkai 

a Tisza Pártot liberál-globalistának nevezete, akik nem a magyar szuverenitást képviselik, mert a „globális nagyvállalatok ideküldött embereivel akarnak politikát csinálni.”

Toroczkai kiemelte a magyar kis- és középvállalatok támogatásának fontosságát is.

Élelmiszer-hulladékkal etetik magyarok millióit

– mondta a nagykereskedelmi láncokkal kapcsolatban a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje.

Toroczkai azt állította: a Mi Hazánk az egyetlen párt, ami el akarja számoltatni a bankárvilágot.

A pártelnök azt is leszögezte: 

Komoly jelei vannak, hogy az ukránok beavatkoznak a magyar választásba

Hozzátette, ezzel a Fidesz-kampányát segítik.

Az orosz befolyásolásról kifejtette, szerinte az igazi beavatkozás a Szilícium-völgyből érkezik, és a Facebookot üzemeltető Meta avatkozik be a választásba.

Azt mondta, személyesen lesz ott, amikor Schadl György balatoni nyaralóját lédózerólják, abban az esetben, ha a Mi Hazánk kormányra kerül.

Toroszkai bejelentette: holnap feljelenti a Tisza Párt elnökét költségvetési csalásért, mert szerinte a mostani budai házának megvásárlására 2021-ben nem volt elég pénze.

Mint mondta, holnap elmegy Magyar Péter házához és üzeni neki, hogy legyen otthon.

Várom, hogy mutassa meg az adás-vételi szerződést, vagy ő is mehet majd a börtönbe

– tette hozzá.

A piti bűnözőktől a fehérgalléros bűnözőkig mindenkit el fogunk számoltatni – hangoztatta.

A Mandiner élő közvetítését a Békemenetről alább nézheti vissza:

Nyitókép: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom

 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
borsos-2
2026. március 15. 18:59
A mi hazánk (ő hazájuk) mozgalom kb mindenki ellen akar hadakozni. De akkor kire akartnak támaszkodni?
bathory-odonke
2026. március 15. 18:52
Az igazi legális szerzés az volt, amikor a megdicsért virágért cserébe egy házat írattak a nevére... Ez az igazi csoda...
rocktoberi-2
2026. március 15. 18:52
Az ilyen ócska, demagóg szöveggel be lehet jutni az Országgyűlésbe de választást soha nem fognak nyerni vele.
holger78
2026. március 15. 18:32
Ezek a politikusok bebörtönzéséről szóló nyilatkozatok egyre komikusabbak. Hányszor hallottunk már elszámoltatásról, egyszer sem lett belőle semmi. Kizárólag olyan korrupciós ügyek voltak, amikor másodvonalbeli politikusok vesztegetési pénzeket fogadtak el, Székely Zoltán ügye, vagy Mengyi Rolandé. Simonka György ügye hat év alatt még első fokú ítéletig sem jutott el. Ennyit a nagy korrupciós ügyekről.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!