Állva tapsolták a képviselők a tamburás gyerekeket a parlamentben

Magyar Péter első kormányfői beszédében ismét megfenyegette Sulyok Tamást
Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
A Mi Hazánk frakciója kivonult.
A Sükösdi Danubia Tamburazenekar a parlamenti ülésterem közepén előadta a cigány himnuszt, majd a „Tavaszi szél” című dalt.
Miközben a Mi Hazánk Mozgalom képviselői kivonultak a teremből, több fideszes és KDNP-s honatya is felállva tapsolta meg a roma gyerekeket.
Ezt követően a képviselők meghallgatták, illetve közösen elénekelték a Szózatot, az Örömódát (az Európai Unió himnuszát) és a Székely himnuszt. Az alakuló ülés végül a magyar Himnusz eléneklésével zárult.
Az új Országgyűlés következő ülésére kedden délután kerül sor.
