Állva tapsolták a képviselők a tamburás gyerekeket a parlamentben

A Sükösdi Danubia Tamburazenekar a parlamenti ülésterem közepén előadta a cigány himnuszt, majd a „Tavaszi szél” című dalt.

Miközben a Mi Hazánk Mozgalom képviselői kivonultak a teremből, több fideszes és KDNP-s honatya is felállva tapsolta meg a roma gyerekeket.