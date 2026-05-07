Magyar Péter úr! Ha „rendszerváltás”, hát legyen „rendszerváltás”!

Dehogy, hiszen szólásszabadság van, miért dirigálna neki bármely internethasználó. S ha valaki azt hinné, hogy csak azért van ott ilyen nyugalom, mert a választások után elnémult a sok „fideszes droid”: az újságíró április 12. előtti bejegyzései alatt is legfeljebb elvétve szól be neki egy-egy polgár. Simán leírhatta azt is, hogy a Mandiner mást se csinál, csak hazudik – egy haja szála sem görbült ezért.

Nagy Attila Tibor politikai elemző maradéktalanul kötekedésmentes véleménycikket ír „Magyar Péter hatalomgyakorlása új kérdéseket vet fel” címmel, mire odasereglik Facebook-oldalára a szokásos keménymag, és kifejti:

az elemzőt bizonyára megvették, folyton csak kötözködik, egyébként se kíváncsi rá senki, befoghatná már a száját

(érthetetlen, hogy egyáltalán miért nyitja ki még mindig), takarodjon most már az egyik női nemi szervbe. Közben az Operaház főigazgatója egy személyes élménye alapján saját Facebook-oldalán kifakad a bosszúszomjas tiszás keménymag csőcselék-jellegű magatartása miatt, mire a kommentszekció – valamiféle cáfolatnak szánva – felszólítja, hogy a magánvéleményét tartsa magában, továbbá prostituáltnak nevezi a főigazgató édesanyját, és egyes fideszesekre mutogat, mondván, ők is beszéltek csúnyán, be lehet fejezni a hőbörgést.

Magyar Péter megosztja azt a pillanatnyi közvélemény-kutatási eredményt, amely szerint pártja (most, hogy két buli között vagyunk, amikor a győzteshez húzás törvénye már érvényesül, kormányozni viszont még nem kormányoznak) 70:23-ra vezet a Fidesszel szemben –