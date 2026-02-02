Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kőolaj Donald Trump India

Donald Trump nagy bejelentése – lábon lőtte Putyint, óriási csapást mért az orosz gazdaságra

2026. február 02. 22:41

Fontos megállapodásokat kötött az amerikai elnök.

2026. február 02. 22:41
null

Donald Trump amerikai elnök szerint India miniszterelnöke, Narendra Modi hétfői telefonbeszélgetésük során beleegyezett az orosz kőolaj vásárlásának leállításába, és helyette több energiahordozót szerez be az Egyesült Államokból.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy washingtoni idő szerint a hétfő reggeli órákban politikai ügyek széles köréről egyeztetett telefonon Narendra Modi indiai kormányfővel. Az amerikai elnök szerint az az indiai elhatározás, hogy leállítja az orosz kőolaj vásárlását, segít véget vetni az ukrajnai háborúnak. Hozzátette, hogy indiai tárgyalópartnere egyetértett azzal, hogy a jövőben „sokkal több” kőolajat vásárol az Egyesült Államokból és lehetőség szerint Venezuelából.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

Donald Trump arról is beszámolt, hogy Narendra Modi kérésére, kettejük barátságra alapozva, megállapodtak arról is, hogy az Egyesült Államok 18 százalékra mérsékli a jelenlegi 25 százalékról az Indiára alkalmazott egységes importvámot.

Viszonzásul India is lépéseket tesz, hogy megszüntesse az Egyesült Államokból érkező termékekre vonatkozó vámokat és nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat.

Az amerikai elnök megerősítette, az indiai kormányfő elkötelezett az amerikai termékek importja mellett, és India a jövőben a jelenleginél nagyobb tételben, 500 milliárd dollárt meghaladó értékben vásárol az Egyesült Államokból többek között energiahordozókat, ide értve a szenet, valamint technológiai eszközöket és mezőgazdasági termékeket.

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. február 03. 00:25
Narendra Modi, India miniszterelnöke egy hindi hazafi. Pont úgy, ahogy Orbán Viktor magyar hazafi. Világos, hogy azt teszi, amit az országának kedvező, legalábbis annak lát. Ígérni persze tud elég nagyvonalúan, de hogy teljesen elejti-e az orosz energiát, abban egyáltalán nem vagyok biztos...
Válasz erre
0
0
remi01
2026. február 03. 00:09
Modi már korábban is megígérte ugyanezt. Aztán a valódi valóságban meg egyre növekszik a ruszki olajra leadott megrendelés. Ergo várjuk meg mi történik valójában.
Válasz erre
2
0
123321
2026. február 02. 23:51
...meg az európaira
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2026. február 02. 23:46
Nincs több titkos olcsó orosz olaj Európának. Amerika leválasztotta a közvetítőt. :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!