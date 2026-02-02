Donald Trump nagy bejelentése – lábon lőtte Putyint, óriási csapást mért az orosz gazdaságra

Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy washingtoni idő szerint a hétfő reggeli órákban politikai ügyek széles köréről egyeztetett telefonon Narendra Modi indiai kormányfővel. Az amerikai elnök szerint az az indiai elhatározás, hogy leállítja az orosz kőolaj vásárlását, segít véget vetni az ukrajnai háborúnak. Hozzátette, hogy indiai tárgyalópartnere egyetértett azzal, hogy a jövőben „sokkal több” kőolajat vásárol az Egyesült Államokból és lehetőség szerint Venezuelából.