Putyin sokkolna a béketárgyalások előtt: a háború eddigi legvéresebb csatája kezdődhet Ukrajnában

Egyre csak fogy Trump türelme, már nagyon unja Ukrajna és Oroszország makacsságát – ez a három dolog áll még a békekötés útjában
A hírek szerint már vasárnap leülhetnek az ukránok az oroszokkal, de három fontos kérdésben még mindig nincs egyetértés.
Az orosz csapatok várhatóan célba veszik Ukrajna hetedik legnagyobb városát.
Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium. Pridorozsnie elfoglalása során az ukrán erők egyebek között két szakasznyi élőerőt és öt Baba-Jaga típusú, nehéz hexakoptert veszítettek el. A Kelet nevű hadseregcsoportosítás alakulatai folytatják az ellenőrzésük alatt álló terület kiterjesztését mind Zaporizzsja, mind Dnyipropetrovszk régióban. Az orosz hadsereg Zelenét már vasárnap elfoglalta, kihasználva a sűrű ködöt a csapatmozgatásra, mostantól a cél: Zaporizzsja város elfoglalása.
A minisztérium közölte, hogy az Észak nevű hadseregcsoportosítás folytatja az ütközőövezet kiszélesítését az orosz–ukrán határ mentén. A fő cél megfosztani az ukrán erőket attól a lehetőségtől, hogy oroszországi területeket támadjanak drónokkal – tették hozzá.
A moszkvai védelmi tárca hétfői hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1355 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában.
Az orosz hadsereg Iszkander-M ballisztikus rakétákkal csapást mért ukrán Sz-300-as típusú légvédelmi rakétakomplexumok indítóállásaira a dnyipropetrovszki Volnjanszk térségében, amivel egy radarállomást, egy irányítóközpontot és három indítóállást semmisítettek meg a személyzettel együtt. Szintén Iszkander-M rakétákkal semmisítették meg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők indítóállásait a harkivi Volodarivka mellett. Az utóbbi támadásokban mintegy tíz ukrán katona vesztette életét.
Ezenkívül az orosz légvédelem megsemmisített 202 ukrán harci drónt.
Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán erők támadásai következtében a hétvégén egy civil életét vesztette és hatan megsebesültek.
A moszkvai katonai alakulatok egyelőre Sztyepnohirszk térségében, a 700 ezres Zaporizzsja város határától 19 kilométerre, délre tartózkodnak. Hiába dolgozik az amerikai elnök, Donald Trump gőzerővel a béketárgyalások megkezdésén, amennyiben az orosz csapatok valóban célba veszik Ukrajna hetedik legnagyobb városát, a háború eddigi legvéresebb csatája kezdődhet.
Mindkét fél köti az ebet a karóhoz.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
