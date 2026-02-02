Ft
háború ukrajna oroszország

Putyin sokkolna a béketárgyalások előtt: a háború eddigi legvéresebb csatája kezdődhet Ukrajnában

2026. február 02. 21:28

Az orosz csapatok várhatóan célba veszik Ukrajna hetedik legnagyobb városát.

2026. február 02. 21:28
null

Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium. Pridorozsnie elfoglalása során az ukrán erők egyebek között két szakasznyi élőerőt és öt Baba-Jaga típusú, nehéz hexakoptert veszítettek el. A Kelet nevű hadseregcsoportosítás alakulatai folytatják az ellenőrzésük alatt álló terület kiterjesztését mind Zaporizzsja, mind Dnyipropetrovszk régióban. Az orosz hadsereg Zelenét már vasárnap elfoglalta, kihasználva a sűrű ködöt a csapatmozgatásra, mostantól a cél: Zaporizzsja város elfoglalása.

A minisztérium közölte, hogy az Észak nevű hadseregcsoportosítás folytatja az ütközőövezet kiszélesítését az orosz–ukrán határ mentén. A fő cél megfosztani az ukrán erőket attól a lehetőségtől, hogy oroszországi területeket támadjanak drónokkal – tették hozzá.

A moszkvai védelmi tárca hétfői hadijelentése szerint a „különleges hadművelet" övezetében 1355 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában.

Az orosz hadsereg Iszkander-M ballisztikus rakétákkal csapást mért ukrán Sz-300-as típusú légvédelmi rakétakomplexumok indítóállásaira a dnyipropetrovszki Volnjanszk térségében, amivel egy radarállomást, egy irányítóközpontot és három indítóállást semmisítettek meg a személyzettel együtt. Szintén Iszkander-M rakétákkal semmisítették meg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők indítóállásait a harkivi Volodarivka mellett. Az utóbbi támadásokban mintegy tíz ukrán katona vesztette életét.

Ezenkívül az orosz légvédelem megsemmisített 202 ukrán harci drónt.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán erők támadásai következtében a hétvégén egy civil életét vesztette és hatan megsebesültek.

A moszkvai katonai alakulatok egyelőre Sztyepnohirszk térségében, a 700 ezres Zaporizzsja város határától 19 kilométerre, délre tartózkodnak. Hiába dolgozik az amerikai elnök, Donald Trump gőzerővel a béketárgyalások megkezdésén, amennyiben az orosz csapatok valóban célba veszik Ukrajna hetedik legnagyobb városát, a háború eddigi legvéresebb csatája kezdődhet.

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

