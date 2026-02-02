Putyin sokkolna a béketárgyalások előtt: a háború eddigi legvéresebb csatája kezdődhet Ukrajnában

Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium. Pridorozsnie elfoglalása során az ukrán erők egyebek között két szakasznyi élőerőt és öt Baba-Jaga típusú, nehéz hexakoptert veszítettek el. A Kelet nevű hadseregcsoportosítás alakulatai folytatják az ellenőrzésük alatt álló terület kiterjesztését mind Zaporizzsja, mind Dnyipropetrovszk régióban. Az orosz hadsereg Zelenét már vasárnap elfoglalta, kihasználva a sűrű ködöt a csapatmozgatásra, mostantól a cél: Zaporizzsja város elfoglalása.

A minisztérium közölte, hogy az Észak nevű hadseregcsoportosítás folytatja az ütközőövezet kiszélesítését az orosz–ukrán határ mentén. A fő cél megfosztani az ukrán erőket attól a lehetőségtől, hogy oroszországi területeket támadjanak drónokkal – tették hozzá.