Moszkva bejelentette: Putyin kész személyesen találkozni Zelenszkijjel
Oroszország Moszkvában garantálná az ukrán elnök biztonságát és a megfelelő tárgyalási feltételeket.
Mindkét fél köti az ebet a karóhoz.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy február 4–5-én folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Arab Emírségekben, ugyanakkor kategorikusan elutasította Vlagyimir Putyin kijevi látogatását – írta meg a Kárpáthír a Zn.ua tudósítása alapján.
Peszkov leszögezte:
ha Zelenszkij tárgyalni akar az orosz elnökkel, azt kizárólag Moszkvában teheti meg.
Mint írtunk róla, az ukrán elnök – aki halálos fenyegetéseket is kapott a Moszkvával való tárgyalásokkal kapcsolatban – Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint kész személyesen találkozni Putyinnal, hogy megbeszéljék a területi vitákat, valamint az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjét. Putyin ugyanakkor – aki szintén hajlandóságot mutatott a megbeszélésre – már korábban is kikötötte, hogy ehhez Zelenszkijnek kellene Moszkvába mennie.
Nem akárhonnan érkezett a véresen komoly fenyegetés.
