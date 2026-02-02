Megérkezett Putyin válasza: ezt reagálta Moszkva Zelenszkij meghívására

ha Zelenszkij tárgyalni akar az orosz elnökkel, azt kizárólag Moszkvában teheti meg.

Mint írtunk róla, az ukrán elnök – aki halálos fenyegetéseket is kapott a Moszkvával való tárgyalásokkal kapcsolatban – Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint kész személyesen találkozni Putyinnal, hogy megbeszéljék a területi vitákat, valamint az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjét. Putyin ugyanakkor – aki szintén hajlandóságot mutatott a megbeszélésre – már korábban is kikötötte, hogy ehhez Zelenszkijnek kellene Moszkvába mennie.