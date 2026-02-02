Ft
02. 02.
hétfő
Háború Ukrajnában Putyin Zelenszkij Dimitrij Peszkov

Megérkezett Putyin válasza: ezt reagálta Moszkva Zelenszkij meghívására

2026. február 02. 14:51

Mindkét fél köti az ebet a karóhoz.

2026. február 02. 14:51
null

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy február 4–5-én folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Arab Emírségekben, ugyanakkor kategorikusan elutasította Vlagyimir Putyin kijevi látogatását – írta meg a Kárpáthír a Zn.ua tudósítása alapján.

Peszkov leszögezte:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

ha Zelenszkij tárgyalni akar az orosz elnökkel, azt kizárólag Moszkvában teheti meg.

Mint írtunk róla, az ukrán elnök – aki halálos fenyegetéseket is kapott a Moszkvával való tárgyalásokkal kapcsolatban – Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint kész személyesen találkozni Putyinnal, hogy megbeszéljék a területi vitákat, valamint az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjét. Putyin ugyanakkor – aki szintén hajlandóságot mutatott a megbeszélésre – már korábban is kikötötte, hogy ehhez Zelenszkijnek kellene Moszkvába mennie.

Nnyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

nempolitizalok-0
2026. február 02. 15:54
lolkabolka 2026. február 02. 15:29" Jelenleg nem sok értelme van a tárgyalásoknak. Putler nem akar békét, mert annyira elbaxta ezt a háborút, hogy már sehogy nem képes jól kiszállni belőle, zselét meg (egyelőre!!!) nem kényszeríti a frontok állása, hogy vesztes engedményekbe belemenjen." Te csak hivatalból vagy optimista, vagy tényleg ennyire ostoba vagy????? De segítek: Az oroszok jól elbaszták, Donbasz 70% már az övéké, az ukrán energia és ipariszektor romokban, a lakosságnak már csak jó ha a 60%-a van meég meg, de az is rendesen fogy elhalálozás és elmenekülés miatt. Zselé az életét félti ez kényszeríti arra, hogy ne hagyja abba. Még akkor sem, ha az oroszok már Kievben vannak.
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. február 02. 15:44
Na, mi van SS hoholok, nem arról volt szó, hogy az utolsó naci ukránig harcoltok? Tessék csak szépen a szigeti majmok és a csigazabálók parancsait végrehajtani, csak semmi meghátrálás!
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2026. február 02. 15:43 Szerkesztve
Lassan már kisebbek lesztek, mint mi...... Maradtatok volna inkább a semleges függetlenség mellett... (kellett nektek hajdan majdan NATO meg UNJÓ)
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 02. 15:33
Ahogy a hegy nem megy Mohamedhez, úgy minden oroszok cárja sem megy egy kazár muzsikhoz.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!