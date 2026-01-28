Moszkva bejelentette: Putyin kész személyesen találkozni Zelenszkijjel

Állítása szerint Oroszország garantálná az ukrán elnök biztonságát és a megfelelő tárgyalási feltételeket, amennyiben Zelenszkij Moszkvába látogatna.

Egy, a a békefolyamatokat jól ismerő magas rangú amerikai tisztviselő korábban úgy fogalmazott: egy közvetlen Zelenszkij–Putyin-találkozó – akár Trump részvételével – nem elképzelhetetlen. Mint mondta, „nem vagyunk olyan messze ettől”.

A két vezető legutóbb 2019 decemberében találkozott személyesen Párizsban, a Franciaország és Németország által közvetített normandiai tárgyalások során. Oroszország 2022 februárjában indított teljes körű inváziója óta nem került sor közvetlen egyeztetésre közöttük.

Nyitógép: Alexey BABUSHKIN / POOL / AFP