Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij tárgyalás orosz-ukrán háború

Moszkva bejelentette: Putyin kész személyesen találkozni Zelenszkijjel

2026. január 28. 15:19

Oroszország Moszkvában garantálná az ukrán elnök biztonságát és a megfelelő tárgyalási feltételeket.

null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek Moszkvába kellene utaznia, ha közvetlen tárgyalásokat kíván folytatni Vlagyimir Putyin orosz államfővel – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója január 28-án a Kyiv Independent cikke szerint.

A kijelentés azt követően hangzott el, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: Zelenszkij kész személyesen találkozni Putyinnal a békefolyamat két legérzékenyebb kérdésének rendezése érdekében. Ezek a területi viták, valamint az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövője.

Usakov hangsúlyozta, hogy Moszkva soha nem zárkózott el a közvetlen kapcsolattartástól.

Állítása szerint Oroszország garantálná az ukrán elnök biztonságát és a megfelelő tárgyalási feltételeket, amennyiben Zelenszkij Moszkvába látogatna.

Egy, a a békefolyamatokat jól ismerő magas rangú amerikai tisztviselő korábban úgy fogalmazott: egy közvetlen Zelenszkij–Putyin-találkozó – akár Trump részvételével – nem elképzelhetetlen. Mint mondta, „nem vagyunk olyan messze ettől”.

A két vezető legutóbb 2019 decemberében találkozott személyesen Párizsban, a Franciaország és Németország által közvetített normandiai tárgyalások során. Oroszország 2022 februárjában indított teljes körű inváziója óta nem került sor közvetlen egyeztetésre közöttük.

Nyitógép: Alexey BABUSHKIN / POOL / AFP

