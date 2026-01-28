Moszkva bejelentette: Putyin kész személyesen találkozni Zelenszkijjel

Az ukrán elnök beadta a derekát: jöhet a Zelenszkij-Putyin csúcs
Zelenszkij kész személyesen tárgyalni Putyinnal a vitatott területek és a zaporizzsjai atomerőmű ügyében.
Oroszország Moszkvában garantálná az ukrán elnök biztonságát és a megfelelő tárgyalási feltételeket.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek Moszkvába kellene utaznia, ha közvetlen tárgyalásokat kíván folytatni Vlagyimir Putyin orosz államfővel – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója január 28-án a Kyiv Independent cikke szerint.
A kijelentés azt követően hangzott el, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: Zelenszkij kész személyesen találkozni Putyinnal a békefolyamat két legérzékenyebb kérdésének rendezése érdekében. Ezek a területi viták, valamint az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövője.
Usakov hangsúlyozta, hogy Moszkva soha nem zárkózott el a közvetlen kapcsolattartástól.
Állítása szerint Oroszország garantálná az ukrán elnök biztonságát és a megfelelő tárgyalási feltételeket, amennyiben Zelenszkij Moszkvába látogatna.
Egy, a a békefolyamatokat jól ismerő magas rangú amerikai tisztviselő korábban úgy fogalmazott: egy közvetlen Zelenszkij–Putyin-találkozó – akár Trump részvételével – nem elképzelhetetlen. Mint mondta, „nem vagyunk olyan messze ettől”.
A két vezető legutóbb 2019 decemberében találkozott személyesen Párizsban, a Franciaország és Németország által közvetített normandiai tárgyalások során. Oroszország 2022 februárjában indított teljes körű inváziója óta nem került sor közvetlen egyeztetésre közöttük.
Nyitógép: Alexey BABUSHKIN / POOL / AFP