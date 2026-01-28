Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
putyin zelenszkij tárgyalás orosz-ukrán háború

Az ukrán elnök beadta a derekát: jöhet a Zelenszkij-Putyin csúcs

2026. január 28. 14:11

Zelenszkij kész személyesen tárgyalni Putyinnal a vitatott területek és a zaporizzsjai atomerőmű ügyében.

2026. január 28. 14:11
null

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij kész személyesen találkozni az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal a vitatott területek és a zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzés ügyében – tolmácsolta Andrej Szybiga ukrán külügyminiszter közölését a Strana.

A miniszter emlékeztetett, hogy a béketárgyalások során eddig ezek bizonyultak a legproblémásabb kérdéseknek, amelyek rendezésének érdekében Zelenszkij kész tárgyalni Putyinnal.

A Strana információi szerint nemrégiben, öt év után először telefonon is beszélhet Zelenszkij Putyinnal, ám a Kreml ezt tagadta. 

Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna semmilyen körülmények között nem adja át területét Oroszországnak, ezért a tárgyalásokon kompromisszumot kell keresni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

pandalala
2026. január 28. 15:47
" Moszkva bejelentette: Putyin kész személyesen találkozni Zelenszkijjel Oroszország Moszkvában garantálná az ukrán elnök biztonságát és a megfelelő tárgyalási feltételeket. " mandiner.hu hoppi!! .... bátorságpróba, Zselé!! .... ;-))
pandalala
2026. január 28. 15:42
A 22-es csapdája ez, Pöti Zselé!! .... " Az Egyesült Államok közölte Ukrajnával, hogy az amerikai biztonsági garanciák megszerzéséhez békeszerződést kell aláírnia Oroszországgal – írja a Reuters. " mandiner.hu
Obsitos Technikus
2026. január 28. 15:23
Aztán mi van Putyin derekával?
alenka
2026. január 28. 15:21
Putin nem fecsérel időt a lejárt szavatosságú stöpszli drogos náci koboldra. Neki hazafias kötelességei vannak. Ezek hiányában a kobold repked jobbra- balra és szippantgat erre- arra... Putin, előre!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!