Az ukrán elnök beadta a derekát: jöhet a Zelenszkij-Putyin csúcs

Tragédia: a magyar határra tartó személyvonatot robbantottak fel az orosz drónok
Halálos áldozatok is vannak.
Zelenszkij kész személyesen tárgyalni Putyinnal a vitatott területek és a zaporizzsjai atomerőmű ügyében.
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij kész személyesen találkozni az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal a vitatott területek és a zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzés ügyében – tolmácsolta Andrej Szybiga ukrán külügyminiszter közölését a Strana.
A miniszter emlékeztetett, hogy a béketárgyalások során eddig ezek bizonyultak a legproblémásabb kérdéseknek, amelyek rendezésének érdekében Zelenszkij kész tárgyalni Putyinnal.
A Strana információi szerint nemrégiben, öt év után először telefonon is beszélhet Zelenszkij Putyinnal, ám a Kreml ezt tagadta.
Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna semmilyen körülmények között nem adja át területét Oroszországnak, ezért a tárgyalásokon kompromisszumot kell keresni.
