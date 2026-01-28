Az ukrán elnök beadta a derekát: jöhet a Zelenszkij-Putyin csúcs

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij kész személyesen találkozni az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal a vitatott területek és a zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzés ügyében – tolmácsolta Andrej Szybiga ukrán külügyminiszter közölését a Strana.

A miniszter emlékeztetett, hogy a béketárgyalások során eddig ezek bizonyultak a legproblémásabb kérdéseknek, amelyek rendezésének érdekében Zelenszkij kész tárgyalni Putyinnal.