Macron megerősítette: egy francia katona meghalt, öt másik megsérült egy dróntámadásban a közel-keleti konfliktusban

Hat francia katona megsérült egy dróntámadásban az iraki Kurdisztán Erbil régiójában – közölte csütörtök este a francia hadsereg vezérkara. A támadásban később egy francia katona életét vesztette – erősítette meg péntek hajnalban Emmanuel Macron francia elnök. Az államfő az X közösségi oldalon azt írta: „Arnaud Frion törzszászlós, a 7. alpesi vadászzászlóalj katonája Franciaországért halt meg az iraki Erbil térségében végrehajtott támadásban.” A közlés szerint ő az első francia katona, aki életét vesztette a közel-keleti háborúban, amely az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított csapásokkal kezdődött el.

A katonák „az iraki partnerekkel egy terrorelhárítási képzés műveleteiben működtek együtt” – áll a francia hadsereg közleményében. A megsérült katonákat a legközelebbi egészségügyi központba szállították. Macron a támadást „elfogadhatatlannak” nevezte, és hangsúlyozta, hogy a francia katonák jelenléte Irakban a szélsőséges szervezetek elleni nemzetközi fellépés része. „Iraki jelenlétük a terrorizmus elleni küzdelem szigorú keretei között történik” – fogalmazott az elnök, hozzátéve: