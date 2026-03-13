Ft
emmanuel macron irán dróntámadás egyesült államok izrael

Macron megerősítette: egy francia katona meghalt, öt másik megsérült egy dróntámadásban a közel-keleti konfliktusban

2026. március 13. 06:17

Olaszország és Franciaország katonái a Washington által vezetett nemzetközi terrorizmusellenes koalíció keretében vesznek részt az iraki Kurdisztánban zajló kiképzési programokban.

2026. március 13. 06:17
null

Hat francia katona megsérült egy dróntámadásban az iraki Kurdisztán Erbil régiójában – közölte csütörtök este a francia hadsereg vezérkara. A támadásban később egy francia katona életét vesztette – erősítette meg péntek hajnalban Emmanuel Macron francia elnök. Az államfő az X közösségi oldalon azt írta: „Arnaud Frion törzszászlós, a 7. alpesi vadászzászlóalj katonája Franciaországért halt meg az iraki Erbil térségében végrehajtott támadásban.” A közlés szerint ő az első francia katona, aki életét vesztette a közel-keleti háborúban, amely az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított csapásokkal kezdődött el.

A katonák „az iraki partnerekkel egy terrorelhárítási képzés műveleteiben működtek együtt” – áll a francia hadsereg közleményében. A megsérült katonákat a legközelebbi egészségügyi központba szállították. Macron a támadást „elfogadhatatlannak” nevezte, és hangsúlyozta, hogy a francia katonák jelenléte Irakban a szélsőséges szervezetek elleni nemzetközi fellépés része. „Iraki jelenlétük a terrorizmus elleni küzdelem szigorú keretei között történik” – fogalmazott az elnök, hozzátéve: 

„Az iráni háború nem igazolhat ilyen támadásokat.”

Ezt is ajánljuk a témában

Erbil kormányzójának tájékoztatása szerint a támadás két drónnal történt egy Mala Qara térségében található bázison, amely mintegy negyven kilométerre fekszik délnyugatra Erbil városától, az iraki kurd autonóm régió fővárosától. A francia katonai vezetés korábban azt közölte, hogy hat, terrorelhárítási kiképzésben részt vevő francia katona sebesült meg a dróncsapásban, ám a drónok eredetéről nem adtak részletes tájékoztatást.

A támadás nem sokkal azután történt, hogy ugyanebben a térségben egy olasz katonai bázist is dróntámadás ért. Az utóbbi incidensnek nem voltak sérültjei. Olaszország és Franciaország katonái egyébként a Washington által vezetett nemzetközi terrorizmusellenes koalíció keretében vesznek részt az iraki Kurdisztánban zajló kiképzési programokban, amelyek során a kurd biztonsági erők tagjait készítik fel a szélsőséges szervezetek, köztük az Iszlám Állam elleni műveletekre.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP

 

monicagellert
2026. március 13. 08:08
Pontosítsunk. Arnaud Frion törzszászlós, a 7. alpesi vadászzászlóalj katonája Israhel és USA érdekekért halt meg
__iX
2026. március 13. 07:43
Magyar katonák is vannak Erbilben. Kérdés: minek?
wadcutter
2026. március 13. 06:42
minek ment oda
johannluipigus
2026. március 13. 06:42
"Franciaország katonái egyébként a Washington által vezetett nemzetközi terrorizmusellenes koalíció keretében vesznek részt az iraki Kurdisztánban zajló kiképzési programokban, amelyek során a kurd biztonsági erők tagjait készítik fel a szélsőséges szervezetek, köztük az Iszlám Állam elleni műveletekre." Értjük. Tehát a kiképzés célja, hogy a kurd terroristák még hatékonyabbak legyenek.
