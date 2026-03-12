Ft
03. 12.
csütörtök
Nem sikerült keresztbe tenni Vlagyimir Putyinéknak – az oroszok megint Trump csapatával tárgyaltak

2026. március 12. 14:12

A találkozóra Floridában került sor.

2026. március 12. 14:12
Ahogy arról beszámoltunk, Kirill Dmitriev, a Kreml küldöttje március 11-én Floridában tárgyalt Donald Trump amerikai elnök képviselőivel – jelentette be Steve Witkoff különmegbízott. A megbeszélésekről egyre több részletre derül fény.

A találkozóra akkor került sor, amikor a Trump-kormány fontolgatja az orosz olajra vonatkozó szankciók enyhítését a globális olajárak csökkentése érdekében – írja a Kyiv Independent. 

Dmitriev, Vlagyimir Putyin orosz elnök fő gazdasági tanácsadója vezette az orosz delegációt a floridai tárgyalásokon. Az amerikai csapat tagjai Witkoff, Jared Kushner és Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója voltak.

A csapatok számos témát megvitattak, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak” 

– írta Witkoff a közösségi médiában.

A küldöttek nem hozták nyilvánosságra a tárgyalások témáját, de a nemzetközi sajtóban mennek a találgatások, mert a találkozóra a március 9-i Trump és Putyin közötti telefonbeszélgetés után került sor, amelynek során az orosz elnök állítólag javaslatokat tett az iráni háború megoldására.

Oroszország máris elkezdte érezni a háború globális energiapiacokra gyakorolt zavaró hatásának előnyeit. 

Az Egyesült Államok enyhítette az Indiára vonatkozó szankciókat, lehetővé téve az ország számára, hogy több orosz olajat importáljon, és jelezte, hogy további korlátozásokat fog feloldani az árak stabilizálása érdekében.

Az iráni háború megakasztotta az Egyesült Államok által közvetített béketárgyalásokat Oroszország és Ukrajna között, és a háromoldalú tárgyalások következő fordulóját határozatlan időre elhalasztották.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

Galerida
2026. március 12. 15:35
Sejthetően megint odaajándékoznak bennünket orosz befolyási övezetként és akkor a Gyurcsány gyerekek lesznek a csúcson, mert apuka megígérte Putyinnak, hogy oroszul tanulnak! Ferenc egyébként fele annyira hazudós, mint Péter, tehát elvileg....
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 12. 15:33
Ők igazi,értelmes politikusok.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. március 12. 15:19
Ettől félt Zeli és Brüsszel.
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2026. március 12. 14:29
Egy demokrata elnök soha nem tárgyalna Oroszországgal. Nagyon jó, hogy Trump az elnök. Kamala már kirobbantotta volna a 3. vh-t.
Válasz erre
2
0
