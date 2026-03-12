Nem sikerült keresztbe tenni Vlagyimir Putyinéknak – az oroszok megint Trump csapatával tárgyaltak

A csapatok számos témát megvitattak, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak”

– írta Witkoff a közösségi médiában.

A küldöttek nem hozták nyilvánosságra a tárgyalások témáját, de a nemzetközi sajtóban mennek a találgatások, mert a találkozóra a március 9-i Trump és Putyin közötti telefonbeszélgetés után került sor, amelynek során az orosz elnök állítólag javaslatokat tett az iráni háború megoldására.

Oroszország máris elkezdte érezni a háború globális energiapiacokra gyakorolt zavaró hatásának előnyeit.

Az Egyesült Államok enyhítette az Indiára vonatkozó szankciókat, lehetővé téve az ország számára, hogy több orosz olajat importáljon, és jelezte, hogy további korlátozásokat fog feloldani az árak stabilizálása érdekében.