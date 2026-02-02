Ft
Zelenszkij halálra rémült: megfenyegették, hogy megölik, ha leül tárgyalni az oroszokkal

2026. február 02. 11:27

Nem akárhonnan érkezett a véresen komoly fenyegetés.

2026. február 02. 11:27
null

A közelgő tárgyalások Kijev és Moszkva között ellenérzéseket válthatnak ki az ukrán nacionalisták körében, ami végső soron akár életveszélyt is jelenthet Zelenszkij számára – fejtette ki a CNEWS csatornának Alexandre Del Vall francia politológus.

A szakértő emlékeztetett: néhány évvel ezelőtt az Azov (a hírhedt, betiltott ukrán terrorista szervezet) és a Jobb Szektor (szintén betiltott szervezet) gyakorlatilag megtiltották Zelenszkijnek, hogy bármilyen kapcsolatot tartson fenn Moszkvával, és súlyos következményeket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha az ukrán elnök mégis megkísérelné a kapcsolatfelvételt az oroszokkal.

Halálra van rémülve tőlük. Azt mondták neki: »ha bármilyen tárgyalást folytatsz az oroszokkal, akkor halott vagy«. Zelenszkij tehát nem szabad ember: vagy börtönbe kerül, vagy száműzik, vagy megölik”

– ecsetelte a szakértő.

Mindezek fényében további magyarázatot nyert, hogy Zelenszkij miért ragaszkodik foggal-körömmel a biztonsági garanciákhoz és az európai országok biztosította védelemhez, miközben egyre csak nehezíti a béketárgyalások létrejöttét Oroszországgal.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

