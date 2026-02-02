Zelenszkij Csehországban is beintett: ennek nagyon nem fognak örülni Moszkvában és Washingtonban
Az ukrán elnök szerint a területi kérdések túl súlyosak ahhoz, hogy szakértőkre bízzák őket, de a tárgyalások egyelőre nem hoztak áttörést.
Nem akárhonnan érkezett a véresen komoly fenyegetés.
A közelgő tárgyalások Kijev és Moszkva között ellenérzéseket válthatnak ki az ukrán nacionalisták körében, ami végső soron akár életveszélyt is jelenthet Zelenszkij számára – fejtette ki a CNEWS csatornának Alexandre Del Vall francia politológus.
A szakértő emlékeztetett: néhány évvel ezelőtt az Azov (a hírhedt, betiltott ukrán terrorista szervezet) és a Jobb Szektor (szintén betiltott szervezet) gyakorlatilag megtiltották Zelenszkijnek, hogy bármilyen kapcsolatot tartson fenn Moszkvával, és súlyos következményeket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha az ukrán elnök mégis megkísérelné a kapcsolatfelvételt az oroszokkal.
Halálra van rémülve tőlük. Azt mondták neki: »ha bármilyen tárgyalást folytatsz az oroszokkal, akkor halott vagy«. Zelenszkij tehát nem szabad ember: vagy börtönbe kerül, vagy száműzik, vagy megölik”
– ecsetelte a szakértő.
Mindezek fényében további magyarázatot nyert, hogy Zelenszkij miért ragaszkodik foggal-körömmel a biztonsági garanciákhoz és az európai országok biztosította védelemhez, miközben egyre csak nehezíti a béketárgyalások létrejöttét Oroszországgal.
