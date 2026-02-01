Zelenszkij Csehországban is beintett: ennek nagyon nem fognak örülni Moszkvában és Washingtonban

Volodimir Zelenszkij szerint a területi kérdések rendezése nem technikai részletkérdés, hanem kifejezetten politikai döntés, amely kizárólag az állam- és kormányfők hatáskörébe tartozik. Az ukrán elnök egy cseh rádiónak adott interjúban hangsúlyozta:

a békefolyamat során a szakértői munkacsoportok legfeljebb előkészítő szerepet tölthetnek be, a valódi kompromisszumhoz azonban közvetlen vezetői egyeztetésre van szükség.

Zelenszkij szerint a tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban az európai partnerek részvétele nem opcionális, hanem elengedhetetlen.