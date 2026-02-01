Ft
02. 01.
vasárnap

volodimir zelenszkij abu dzabi tárgyalás egyesült államok európa ukrajna oroszország

Zelenszkij Csehországban is beintett: ennek nagyon nem fognak örülni Moszkvában és Washingtonban

2026. február 01. 14:00

Az ukrán elnök szerint a területi kérdések túl súlyosak ahhoz, hogy szakértőkre bízzák őket, de a tárgyalások egyelőre nem hoztak áttörést.

2026. február 01. 14:00
null

Volodimir Zelenszkij szerint a területi kérdések rendezése nem technikai részletkérdés, hanem kifejezetten politikai döntés, amely kizárólag az állam- és kormányfők hatáskörébe tartozik. Az ukrán elnök egy cseh rádiónak adott interjúban hangsúlyozta: 

a békefolyamat során a szakértői munkacsoportok legfeljebb előkészítő szerepet tölthetnek be, a valódi kompromisszumhoz azonban közvetlen vezetői egyeztetésre van szükség. 

Zelenszkij szerint a tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban az európai partnerek részvétele nem opcionális, hanem elengedhetetlen.

Az elnök kiemelte, hogy Ukrajna nyitott az Egyesült Államok és Oroszország bevonásával zajló háromoldalú formátumra, ugyanakkor Európa szavának döntő súlyt kell kapnia. 

Kijev nemcsak Washingtontól, hanem európai szövetségeseitől is konkrét biztonsági garanciákat vár, amelyeknek a háborút lezáró megállapodás szerves részét kell képezniük. 

Zelenszkij megerősítette: Ukrajna célja továbbra is az, hogy 2027-re technikailag készen álljon az európai uniós csatlakozásra.

A tárgyalások helyszínén, Abu-Dzabiban azonban egyelőre patthelyzet alakult ki. Az ukrán és az orosz delegáció január 23-án és 24-én folytatott egyeztetései során nem sikerült közelebb hozni az álláspontokat. 

Moszkva a harcok beszüntetésének feltételeként a teljes keleti iparvidék és a Donyeck-medence átadását követeli, amit Ukrajna határozottan elutasít, arra hivatkozva, hogy az orosz hadsereg éveken át sem tudta elfoglalni ezeket a területeket.

Bár katonai kérdésekben történt némi technikai előrelépés, politikai szinten továbbra sincs egyetértés. 

Ukrajna a jelenlegi frontvonalak mentén képzeli el a tűzszünetet, míg Oroszország az ukrán csapatok kivonását követeli a még nem megszállt donyecki térségekből is. 

A felek a tárgyalások következő fordulóját február 1-re tervezik Abu-Dzabiban, ahol eldőlhet, van-e valódi mozgástér a kompromisszum irányába, vagy a konfliktus befagyasztása marad az egyetlen reális forgatókönyv.

Nyitókép: JEROEN JUMELET / AFP

Héja
2026. február 01. 15:34
Zelenszkij a bőrét mentené. MIndenáron. Kijár neki a kötél.
tapir32
2026. február 01. 15:23
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
Kiscsiga
2026. február 01. 15:02
tehát az elfoglalt területek nincsenek elfogalva az az orosz kisebbség akiket meg akartunk ölni az akkor is hozzánk fog tartozni ha bele döglik is . Amit így vagy úgy teljesíteni akarunk.
apro_marosan_petergabor
•••
2026. február 01. 14:47 Szerkesztve
Ezt nem Zselé hanem a City és a Deep State dönti el, mint 2022-ben, ahol a borzas futár állította meg a békekötést... Soros, Zselé - ezek csak végrehajtók , képviselők, pártkatonák - különféle rangokban - Rothschild és társai hozzák a valódi döntéseket... (Még Trump sem azt csinálja mindig, amit akar... őt időnként Jeruzsálemből mozgatják)
