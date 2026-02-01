Kimondták az ítéletet Zelenszkijről: Ukrajna teljes elpusztítása sem érdekli!
Volodimir Zelenszkij szerint a területi kérdések rendezése nem technikai részletkérdés, hanem kifejezetten politikai döntés, amely kizárólag az állam- és kormányfők hatáskörébe tartozik. Az ukrán elnök egy cseh rádiónak adott interjúban hangsúlyozta:
a békefolyamat során a szakértői munkacsoportok legfeljebb előkészítő szerepet tölthetnek be, a valódi kompromisszumhoz azonban közvetlen vezetői egyeztetésre van szükség.
Zelenszkij szerint a tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban az európai partnerek részvétele nem opcionális, hanem elengedhetetlen.
Az elnök kiemelte, hogy Ukrajna nyitott az Egyesült Államok és Oroszország bevonásával zajló háromoldalú formátumra, ugyanakkor Európa szavának döntő súlyt kell kapnia.
Kijev nemcsak Washingtontól, hanem európai szövetségeseitől is konkrét biztonsági garanciákat vár, amelyeknek a háborút lezáró megállapodás szerves részét kell képezniük.
Zelenszkij megerősítette: Ukrajna célja továbbra is az, hogy 2027-re technikailag készen álljon az európai uniós csatlakozásra.
A tárgyalások helyszínén, Abu-Dzabiban azonban egyelőre patthelyzet alakult ki. Az ukrán és az orosz delegáció január 23-án és 24-én folytatott egyeztetései során nem sikerült közelebb hozni az álláspontokat.
Moszkva a harcok beszüntetésének feltételeként a teljes keleti iparvidék és a Donyeck-medence átadását követeli, amit Ukrajna határozottan elutasít, arra hivatkozva, hogy az orosz hadsereg éveken át sem tudta elfoglalni ezeket a területeket.
Bár katonai kérdésekben történt némi technikai előrelépés, politikai szinten továbbra sincs egyetértés.
Ukrajna a jelenlegi frontvonalak mentén képzeli el a tűzszünetet, míg Oroszország az ukrán csapatok kivonását követeli a még nem megszállt donyecki térségekből is.
A felek a tárgyalások következő fordulóját február 1-re tervezik Abu-Dzabiban, ahol eldőlhet, van-e valódi mozgástér a kompromisszum irányába, vagy a konfliktus befagyasztása marad az egyetlen reális forgatókönyv.
