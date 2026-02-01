Jeffrey Sachs amerikai közgazdász szerint az ukrajnai háború diplomáciai rendezése akár azonnal lehetséges lenne, ám ezt az ukrán vezetés kompromisszumképtelensége akadályozza. Sachs az EurAsia Dailynek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Volodimir Zelenszkij inkább Ukrajna teljes pusztulását is vállalná, mintsem hogy engedményeket tegyen a konfliktus lezárása érdekében.

Állítása szerint a háború befejezéséhez szükséges feltételek már most is adottak lennének, ha valódi politikai akarat mutatkozna erre.