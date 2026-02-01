Páncélosok a Colosseumnál: migránstámadások rázták meg Rómát
Jeffrey Sachs élesen bírálta Zelenszkij politikáját és az európai vezetést, szerinte a kompromisszum elutasítása Ukrajna pusztulásához vezethet.
Jeffrey Sachs amerikai közgazdász szerint az ukrajnai háború diplomáciai rendezése akár azonnal lehetséges lenne, ám ezt az ukrán vezetés kompromisszumképtelensége akadályozza. Sachs az EurAsia Dailynek nyilatkozva úgy fogalmazott:
Volodimir Zelenszkij inkább Ukrajna teljes pusztulását is vállalná, mintsem hogy engedményeket tegyen a konfliktus lezárása érdekében.
Állítása szerint a háború befejezéséhez szükséges feltételek már most is adottak lennének, ha valódi politikai akarat mutatkozna erre.
A közgazdász szerint Ukrajnát jelenleg egy hadiállapot alatt működő politikai csoport irányítja, amely kész végletekig elmenni a megegyezés elutasításában.
Sachs úgy látja, ez a hozzáállás teszi lehetetlenné az ésszerű kompromisszumot, miközben a konfliktus emberi és gazdasági ára folyamatosan nő.
Élesen bírálta Európát is, amely szerinte inkompetens módon asszisztál Zelenszkij politikájához, és ezzel nem a békét, hanem a válság elmélyülését segíti elő.
Sachs kritikát fogalmazott meg Donald Trump szerepével kapcsolatban is. Véleménye szerint az amerikai politikus túl gyenge és következetlen ahhoz, hogy hatékony diplomáciai nyomást gyakoroljon, és valódi megoldást kényszerítsen ki a felek között.
Emellett arra is figyelmeztetett, hogy
Európa súlyos gazdasági következményekkel nézhet szembe az orosz energiahordozókról való leválás miatt, mivel az EU saját gazdasági érdekeivel megy szembe.
Jeffrey Sachs nemzetközileg elismert közgazdász, a Columbia University Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója. Egy évvel ezelőtt Orbán Viktor is fogadta Budapesten, a Karmelita kolostorban, a Lámfalussy Konferenciát megelőzően, ahol Sachs tartotta a nyitóbeszédet.
Megszólalásai rendszeresen élénk vitát váltanak ki, különösen az ukrajnai háború geopolitikai és gazdasági következményeiről.
Nyitókép: Jakub Porzycki / AFP