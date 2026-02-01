Ft
háború zelenszkij jeffrey sachs ukrajnai háború donald trump

Kimondták az ítéletet Zelenszkijről: Ukrajna teljes elpusztítása sem érdekli!

2026. február 01. 13:07

Jeffrey Sachs élesen bírálta Zelenszkij politikáját és az európai vezetést, szerinte a kompromisszum elutasítása Ukrajna pusztulásához vezethet.

2026. február 01. 13:07
null

Jeffrey Sachs amerikai közgazdász szerint az ukrajnai háború diplomáciai rendezése akár azonnal lehetséges lenne, ám ezt az ukrán vezetés kompromisszumképtelensége akadályozza. Sachs az EurAsia Dailynek nyilatkozva úgy fogalmazott: 

Volodimir Zelenszkij inkább Ukrajna teljes pusztulását is vállalná, mintsem hogy engedményeket tegyen a konfliktus lezárása érdekében. 

Állítása szerint a háború befejezéséhez szükséges feltételek már most is adottak lennének, ha valódi politikai akarat mutatkozna erre.

A közgazdász szerint Ukrajnát jelenleg egy hadiállapot alatt működő politikai csoport irányítja, amely kész végletekig elmenni a megegyezés elutasításában. 

Sachs úgy látja, ez a hozzáállás teszi lehetetlenné az ésszerű kompromisszumot, miközben a konfliktus emberi és gazdasági ára folyamatosan nő. 

Élesen bírálta Európát is, amely szerinte inkompetens módon asszisztál Zelenszkij politikájához, és ezzel nem a békét, hanem a válság elmélyülését segíti elő.

Sachs kritikát fogalmazott meg Donald Trump szerepével kapcsolatban is. Véleménye szerint az amerikai politikus túl gyenge és következetlen ahhoz, hogy hatékony diplomáciai nyomást gyakoroljon, és valódi megoldást kényszerítsen ki a felek között. 

Emellett arra is figyelmeztetett, hogy 

Európa súlyos gazdasági következményekkel nézhet szembe az orosz energiahordozókról való leválás miatt, mivel az EU saját gazdasági érdekeivel megy szembe.

Jeffrey Sachs nemzetközileg elismert közgazdász, a Columbia University Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója. Egy évvel ezelőtt Orbán Viktor is fogadta Budapesten, a Karmelita kolostorban, a Lámfalussy Konferenciát megelőzően, ahol Sachs tartotta a nyitóbeszédet. 

Megszólalásai rendszeresen élénk vitát váltanak ki, különösen az ukrajnai háború geopolitikai és gazdasági következményeiről.

Nyitókép: Jakub Porzycki / AFP

ringland
2026. február 01. 13:56
Az még hagyján, ha csak Ukrajna pusztulna, de az egész világot veszélyezteti ez a barom.
Obsitos Technikus
2026. február 01. 13:56 Szerkesztve
Dehát ezt azóta tudjuk, hogy faszcibáló zongoristából elnökké avanzsált. Úgy érzem ez csak egy kilövési engedély a nemlétező háttérhatalom egyik látható szereplője részéről.
petergy
2026. február 01. 13:54
A bomlottagyú zselé csak egy figura a Trump béke elnevezésű sakk tábláján, keményebb figurákra is kell figyelnie, hogy karakteres sikereket érjen el gazdasági témában, miközben az otthoni balosok, migránsok sok energiáját elveszik. Ha csak zselé lenne a probléma, már megoldotta volna.
polárüveg
2026. február 01. 13:45
Igen, azt hiszik az emberek, ha az országuk állampolgára, ha az országuk nyelvét beszéli vagy megtanulja (mint Zelenszkij az orosz anyanyelve mellé az ukránt), és az országának egy vezető politikusi pozícióját tölti be vagy főként arra választották, - hogy az az ember az ország és az ország népének érdekét képviseli mindenek felett. Hát nem. Ma Európára az a jellemző, hogy a londoni City parancsait, vagy legalábbis politikai és gazdasági agendáját követik az európai politikusok. Kivéve a gyevi bírót és társait, akiket lepopulistáznak, mert ők a népüket érdekeit képviselik: Orbánt, Ficot, Babist. Zelensky elnök a londoni City ukrajnai helytartója vagy inkább samesze.
