Egyre csak fogy Trump türelme, már nagyon unja Ukrajna és Oroszország makacsságát – ez a három dolog áll még a békekötés útjában

Reban Zsolt halála számos kérdést felvet.
A hírek szerint már vasárnap leülhetnek az ukránok az oroszokkal, de három fontos kérdésben még mindig nincs egyetértés.
Moszkva és Kijev továbbra is patthelyzetben van a konfliktus kezdete óta fennálló alapvető nézeteltérések miatt – írja a Politico. Hétfőn Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy tárgyalócsapata már vasárnap találkozhat az oroszokkal és az amerikaiakkal.
A múlt hétvégi Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások előtt Steve Witkoff amerikai különleges megbízott azt mondta, hogy a nézeteltérések egyetlen, „megoldható” kérdésre korlátozódnak.
Donald Trump amerikai elnök Davosban újságíróknak azt mondta, hogy szerinte az Ukrajnával kapcsolatos megállapodás „meglehetősen közel van”.
Mégis, Moszkva és Kijev az Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások után három, a konfliktus középpontjában álló kérdés miatt nem tudott megállapodásra jutni:
Az amerikaiak szerint egyértelműen azon múlik a megegyezés, hogy Ukrajna hajlandó-e lemondani a Donbászról.
Egy másik nézeteltérés az, hogy ki működtesse a frontvonalhoz közeli, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló, Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjai atomerőművet.
Aztán ott van az úgynevezett biztonsági garanciák kérdése.
A hónap elején Nagy-Britannia és Franciaország megállapodott abban, hogy egyezség születése esetén csapatokat küldenek Ukrajnába. Witkoff a biztonsági tervet „minden eddiginél erősebbnek” nevezte, de nem árulta el, hogy az Egyesült Államok milyen mértékben lenne hajlandó megvédeni Ukrajnát.
A Financial Times kedden közzétett jelentése szerint a Trump-kormány a háború utáni biztonsági garanciákat attól tette függővé, hogy Ukrajna feladja a Donbaszt.
Az egyik legégetőbb, de keveset elemzett kérdés valószínűleg a tűzszünet kérdése. Kijev azonnali tűzszünetet akar. Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy megállapodást kell kötni, mielőtt fontolóra venné a harcok szüneteltetését.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP