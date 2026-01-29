Ft
volodimir zelenszkij biztonsági garancia kijev ukrajna

Egyre csak fogy Trump türelme, már nagyon unja Ukrajna és Oroszország makacsságát – ez a három dolog áll még a békekötés útjában

2026. január 29. 10:38

A hírek szerint már vasárnap leülhetnek az ukránok az oroszokkal, de három fontos kérdésben még mindig nincs egyetértés.

2026. január 29. 10:38
null

Moszkva és Kijev továbbra is patthelyzetben van a konfliktus kezdete óta fennálló alapvető nézeteltérések miatt – írja a Politico. Hétfőn Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy tárgyalócsapata már vasárnap találkozhat az oroszokkal és az amerikaiakkal.

A múlt hétvégi Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások előtt Steve Witkoff amerikai különleges megbízott azt mondta, hogy a nézeteltérések egyetlen, „megoldható” kérdésre korlátozódnak. 

Donald Trump amerikai elnök Davosban újságíróknak azt mondta, hogy szerinte az Ukrajnával kapcsolatos megállapodás „meglehetősen közel van”.

Mégis, Moszkva és Kijev az Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások után három, a konfliktus középpontjában álló kérdés miatt nem tudott megállapodásra jutni: 

  • Oroszország ukrajnai területi igénye, 
  • Ukrajna biztonsági garanciáinak jövője, 
  • valamint az, hogy a harcokat a megállapodás megkötése előtt vagy után kell-e befejezni.

Minden a területi megegyezésen múlhat

Az amerikaiak szerint egyértelműen azon múlik a megegyezés, hogy Ukrajna hajlandó-e lemondani a Donbászról. 

Egy másik nézeteltérés az, hogy ki működtesse a frontvonalhoz közeli, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló, Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjai atomerőművet.

Aztán ott van az úgynevezett biztonsági garanciák kérdése.

A hónap elején Nagy-Britannia és Franciaország megállapodott abban, hogy egyezség születése esetén csapatokat küldenek Ukrajnába. Witkoff a biztonsági tervet „minden eddiginél erősebbnek” nevezte, de nem árulta el, hogy az Egyesült Államok milyen mértékben lenne hajlandó megvédeni Ukrajnát. 

A Financial Times kedden közzétett jelentése szerint a Trump-kormány a háború utáni biztonsági garanciákat attól tette függővé, hogy Ukrajna feladja a Donbaszt.

Az egyik legégetőbb, de keveset elemzett kérdés valószínűleg a tűzszünet kérdése. Kijev azonnali tűzszünetet akar. Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy megállapodást kell kötni, mielőtt fontolóra venné a harcok szüneteltetését. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP


 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
•••
2026. január 29. 11:51 Szerkesztve
A demokrata-republikánus (= amerikai) mélyállam köti meg egyedül Trump kezét, hogy rendet tegyen a világban. Mert a Deep State ELLENÉRDEKELT a rendben - a mindenkori káosz az éltető ereje.
Válasz erre
2
0
Hobby024
2026. január 29. 11:19
Ez a 3 dolog: Trump, Trump, Trump. Ha a műholdas koordinációk átadása megszűnik, azonnal vége a háborúnak. Ha az USA-tól nem tud fegyvereket vásárolni az EU jelentősen megnő a béke esélye. Ha az USA kategorikusan kijelenti, hogy nem biztosít sem békefenntartókat, sem védőernyőt Ukrajna számára, béke lesz. ( Európa képtelen katonailag és élőerőben ezt biztosítani) Ha az USA nem álszent és tudja, hogy előbb megállapodás kell és utána tűzszünet, elősegíti a békét. Miért mondanának le az oroszok a megszerzett területeikről? Az Ukrán társadalom összeomlik a tél végére. Ezt Trump is tudja, de eszébe sincs ez a megoldás. A fegyvergyáraknak profit kell és ebben semmiben nem különbözik az EU.-tól.
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. január 29. 11:11
Diplomáciai időhúzás, miközben az ukrán és orosz nép szenved. Az ukránok szenvedéséről óránként kapunk hirt, az oroszokról nem, de rebesgetik, hogy nagyon sok az áldozat ott is. Azon vitáznak, h. először legyen tűzszűnet, majd utána békekötés, de területet nem adna át Z., avagy először irják alá a békeszerződést, bár területet nem ad át Z. és majd utána lesz tűzszünet. ABSZURD helyzet. Tr.-nak fogy a türelme és inkább más területekre összpontositja erejét. Ha az EU-vezetése és egyes EU-s miniszterelnökök nem hitegetnék Z-t (újabb közösen felvett kölcsönökkel, gyors EU-belépéssel, azonnali helyreállitással, brit-fr-ném. 5OO km-es körzetben ható fegyverekkel, akkor Z. szarvát sikerült volna már régebben letörni és az orosz kereskedelmi-turisztikai EMBARGÓT megszüntetni Európa gazdaságának előnyére.
Válasz erre
1
0
123321
2026. január 29. 11:03
európa megy a kukába
Válasz erre
0
0
