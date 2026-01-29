Egyre csak fogy Trump türelme, már nagyon unja Ukrajna és Oroszország makacsságát – ez a három dolog áll még a békekötés útjában

Moszkva és Kijev továbbra is patthelyzetben van a konfliktus kezdete óta fennálló alapvető nézeteltérések miatt – írja a Politico. Hétfőn Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy tárgyalócsapata már vasárnap találkozhat az oroszokkal és az amerikaiakkal.

A múlt hétvégi Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások előtt Steve Witkoff amerikai különleges megbízott azt mondta, hogy a nézeteltérések egyetlen, „megoldható” kérdésre korlátozódnak.