Itt az új Sebestyén József-ügy: szívbeteg, családja szerint többször felmentett kárpátaljai magyart soroztak be az ukránok erőszakkal, meghalt

Január 6-án, a délutáni órákban, amikor munkából tartott hazafelé ebédelni, egy rendvédelmi jármű állította meg a faluban. A helyszínre siető családtagok hiába próbálták jelezni, hogy beteg emberről van szó, nem hallgatták meg őket. A férfit akarata ellenére elvitték, a hozzátartozók pedig napokig semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak arról, hová került – ismertették.

Az elmondások szerint Reban csak ritkán tudott telefonálni, utoljára január 16-án sikerült beszélni vele. Akkor még arról számolt be, hogy a Lemberghez közeli Javoriv katonai központban van kiképzésen, és nem tudja, mikor engedik haza.

Számos kérdést vett fel a fiatal halála

Rá két napra, január 18-án érkezett a tragikus hír: Zsolt rosszul lett a kiképzés helyszínén, összeesett, és életét vesztette. A családot a gyászhírről egy tiszt értesítette telefonon.