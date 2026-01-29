Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
család sebestyén józsef beregszászi járási katonai közigazgatás lemberg sorozás halál kárpátalja

Itt az új Sebestyén József-ügy: szívbeteg, családja szerint többször felmentett kárpátaljai magyart soroztak be az ukránok erőszakkal, meghalt

2026. január 29. 09:02

Reban Zsolt halála számos kérdést felvet.

2026. január 29. 09:02
null

A Kárpátalja hetilap újabb tragikus hírről számolt be a napokban: a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás közleménye szerint január 18-án elhunyt Reban Zsolt, 1984-ben született, guti katona. Halálának körülményeiről a családtagok vallomásai alapján rajzolódik ki a történet, amely sok kérdést hagy maga után – írta a lap.

A hozzátartozók elmondása szerint Zsolt gyermekkora óta beteges volt, szívproblémákkal küzdött, és 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra. 

Ungváron és Beregszászban is vizsgálták, ám minden alkalommal hazaküldték, mondván katonai szolgálatra nem alkalmas. Így hivatalos katonai múltja sem volt.

Január 6-án, a délutáni órákban, amikor munkából tartott hazafelé ebédelni, egy rendvédelmi jármű állította meg a faluban. A helyszínre siető családtagok hiába próbálták jelezni, hogy beteg emberről van szó, nem hallgatták meg őket. A férfit akarata ellenére elvitték, a hozzátartozók pedig napokig semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak arról, hová került – ismertették.

Az elmondások szerint Reban csak ritkán tudott telefonálni, utoljára január 16-án sikerült beszélni vele. Akkor még arról számolt be, hogy a Lemberghez közeli Javoriv katonai központban van kiképzésen, és nem tudja, mikor engedik haza.

Számos kérdést vett fel a fiatal halála

Rá két napra, január 18-án érkezett a tragikus hír: Zsolt rosszul lett a kiképzés helyszínén, összeesett, és életét vesztette. A családot a gyászhírről egy tiszt értesítette telefonon. 

A hivatalos iratok szerint a halál oka szív- és légzési elégtelenség volt, enyhe tüdőgyulladással kísérve. 

A holttestet a szükséges vizsgálatok után Beregszászba szállították, ahol a hozzátartozók azonosították. A temetés január 26-án katonai tiszteletadás mellett zajlott – írta a lap. A cikkből az is kiderült, hogy a fiatal nem volt hivatásos katona. Egész életében alkalmi munkákból élt, főként a faluban dolgozott, segített, ahol tudott. Keresete – bár szerény volt – hozzájárult idős szülei megélhetéséhez. 

A Kárpátalja hírlap összeállítását azzal zárta, hogy ez az eset egy újabb fájdalmas emlékeztetője annak, hogy a háború nemcsak a frontvonalon szedi áldozatait, és nem egyszer kérdések sorát hagyja maga után.

Nyitókép: Facebook 

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galsó Atya
2026. január 29. 09:26
Minden Magyarországon tartózkodó ukránt gyűjtőtáborokba és ilyenkor találomra tizet agyonlőni. Már úgy is több ukrán van Mo-n, mint magyar Kárpátalján.
Válasz erre
0
3
AGab
2026. január 29. 09:15
Nagyon szomorú. Egyben jól szemlélteti ezt az értelmetlen háborút. Ami magába foglalja a Nyugat gyilkos álszentségét. Legyen végre BÉKE!
Válasz erre
5
0
counter-revolution
2026. január 29. 09:04
A ráczpatkányista nemzetidegenek ilyenkor azt ugatják, hogy Putyin ölte meg.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!