Itt az új Sebestyén József-ügy: szívbeteg, családja szerint többször felmentett kárpátaljai magyart soroztak be az ukránok erőszakkal, meghalt

Halállista, kényszersorozás, tasli – így fenyegeti Ukrajna a magyarokat
A magyar országgyűlési választások közeledtével még nagyobb fokozatra kapcsolt az ukránok gépezete, de az elmúlt években is akadtak jócskán magyarellenes támadások.
Reban Zsolt halála számos kérdést felvet.
A Kárpátalja hetilap újabb tragikus hírről számolt be a napokban: a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás közleménye szerint január 18-án elhunyt Reban Zsolt, 1984-ben született, guti katona. Halálának körülményeiről a családtagok vallomásai alapján rajzolódik ki a történet, amely sok kérdést hagy maga után – írta a lap.
A hozzátartozók elmondása szerint Zsolt gyermekkora óta beteges volt, szívproblémákkal küzdött, és
korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra.
Ungváron és Beregszászban is vizsgálták, ám minden alkalommal hazaküldték, mondván katonai szolgálatra nem alkalmas. Így hivatalos katonai múltja sem volt.
Január 6-án, a délutáni órákban, amikor munkából tartott hazafelé ebédelni, egy rendvédelmi jármű állította meg a faluban. A helyszínre siető családtagok hiába próbálták jelezni, hogy beteg emberről van szó, nem hallgatták meg őket. A férfit akarata ellenére elvitték, a hozzátartozók pedig napokig semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak arról, hová került – ismertették.
Az elmondások szerint Reban csak ritkán tudott telefonálni, utoljára január 16-án sikerült beszélni vele. Akkor még arról számolt be, hogy a Lemberghez közeli Javoriv katonai központban van kiképzésen, és nem tudja, mikor engedik haza.
Rá két napra, január 18-án érkezett a tragikus hír: Zsolt rosszul lett a kiképzés helyszínén, összeesett, és életét vesztette. A családot a gyászhírről egy tiszt értesítette telefonon.
A hivatalos iratok szerint a halál oka szív- és légzési elégtelenség volt, enyhe tüdőgyulladással kísérve.
A holttestet a szükséges vizsgálatok után Beregszászba szállították, ahol a hozzátartozók azonosították. A temetés január 26-án katonai tiszteletadás mellett zajlott – írta a lap. A cikkből az is kiderült, hogy a fiatal nem volt hivatásos katona. Egész életében alkalmi munkákból élt, főként a faluban dolgozott, segített, ahol tudott. Keresete – bár szerény volt – hozzájárult idős szülei megélhetéséhez.
A Kárpátalja hírlap összeállítását azzal zárta, hogy ez az eset egy újabb fájdalmas emlékeztetője annak, hogy a háború nemcsak a frontvonalon szedi áldozatait, és nem egyszer kérdések sorát hagyja maga után.
Nyitókép: Facebook
